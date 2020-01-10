兩大動能 2019稅收超徵621億元

財政部10日公布我國2019年暨12月稅收統計，以預算數與實際稅收來看，我國2019年稅收超徵621億元。2019年稅收達2兆4,497億元，較2018年增加627億元。

財政部統計處副處長陳玉豐指出，2019年稅收成長有兩大動能，包括所得稅改將營所稅率從17％提高到20％，挹注稅收774億元以及房市回溫帶動土增稅大型案件數成長，土增稅額更是年增106億元。

另外，2019年稅收共有五大稅目創新高，包括總稅收、營所稅（6,453億元）、關稅（1,223億元）、房屋稅（809億元）與牌照稅（655億元）。

陳玉豐分析，除營所稅是所得稅改因素外，另四大稅目成長主因是我國車輛類進口數增加、挹注關稅，還有新車掛牌數成長也助攻牌照稅收。另外在房市回溫下導致房價提高、房屋稅因此成長。

不過，綜所稅、營業稅、證交稅等皆呈現下滑趨勢，陳玉豐認為，綜所稅是因為所得稅改提高個人四大扣除額與新增股利所得單一稅率28％制度，其減稅措施也讓綜所稅收減少。

在營業稅部分，因為國際原物料價格多呈低迷態勢，也導致金屬製品、礦產品進口價格下跌、可課徵的稅額也減少，導致2019年營業稅年減63億元，證交稅則為日均成交量不若2018年熱絡。

至於2019年12月稅收方面，該月實徵淨額為1,238億元，較前一年同月下滑33億元，關鍵在於營業稅年減74億元、綜所稅年減46億元。

展望2020年稅收，陳玉豐表示樂觀看待，尤其我國自2019年11月後出口值逐步回升，加上國內消費增溫，預計可挹注稅收小幅成長。

陳玉豐指出，各地方議會預算尚未全數通過，地方稅預算尚未出爐。但是從中央政府來看，我國規劃2020年中央政府稅收預算為1兆6,796億元，相較2019年的1兆6,733億元增加約63億元，年增率約2.2％，符合樂觀成長趨勢。