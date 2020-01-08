未分配盈餘投資抵減 正式上路

我國2019年新增「未分配盈餘實質投資之稅基減除」條款，其細部函釋將於今（9）日經財政部公告施行，企業只要符合三大要件，2020年5月報稅即可適用未分配盈餘做實質投資抵減稅負。

根據財政部「未分配盈餘實質投資之稅基減除」函釋，三大要件為：第一，企業用在實質投資的款項為2018年以後的未分配盈餘。第二，企業是運用三年內未分配盈餘。第三，企業實質投資金額需達100萬元以上。

而企業申請抵稅的實質投資文件包含三類：第一為董事會或股東會決議投資證明文件，第二是原始憑證影本如興建或購置之契約書影本，第三是進口設備報單或收據，還有一般證明如工程成本明細表、使用執照等。

官員表示，原本在預告期是規定企業須檢附董事會或股東會決議，但現在經跨部會討論後，放寬到「三種文件任一種」，即可認定企業的實質投資，讓企業輕鬆適用。

財政部根據產創條例23-3條新修正規定，在2019年10月底預告「公司或有限合夥事業實質投資適用未分配盈餘減除及申請退稅辦法草案」，如今預告期間屆滿，將在2020年1月9日上路。

企業若是以2018年以後的未分配盈餘做實質投資達百萬元，只要在該盈餘發生後三年內提出申請，可作為當年度未分配盈餘減除項目抵稅。

官員表示，「企業未分配盈餘實質投資」條款目的主要是鼓勵企業固定資本形成，以提升經營效益及轉型升級之需求，實質投資範圍包含興建或購置自行生產或營業用之建築物、軟硬體設備或技術。

舉例而言，A企業2018年度未分配盈餘有500萬元，則A企業可在2019年至2021年底運用未分配盈餘做實質投資。

官員指出，若A在2019年4月購買運輸貨車150萬元，則2020年5月報稅申報2018年未分配盈餘時，即可將150萬元列為減除項目，只要針對剩下的350萬元繳納5％未分配盈餘稅即可，A企業未分配盈餘稅負為17.5萬元。

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