解散、清算所得 適用資金專法

財政部近日發布函釋，幫助台商解套。其函釋指出，若台商企業在台澎金馬以外的地區或國家有解散、清算境外轉投資公司所分配的清算所得，其性質等同境外轉投資收益，台商同樣可適用海外資金專法申請匯回。

官員指出，雖然個人可透過海外帳戶申請適用資金匯回，但原本企業僅限「海外轉投資收益」，也就是企業自台澎金馬以外地區的轉投資企業每年獲配的股利或投資收益，如今放寬到企業解散、清算部分，可增加台商將資金匯回的意願。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務部營運長張芷指出，近來台商因中美貿易戰及BVI英屬維京等地區實施經濟實質法令，台商客戶多有重組或調整投資架構的規劃，但是要關掉境外公司將剩餘資金匯回時，很容易涉及到清算所得部分。因此，財政部以函釋放寬資金回台範圍，張芷預估可加速企業調整境外布局腳步。

資誠（PwC）會計師事務所稅務法律服務會計師林巨峰則表示，在新函釋生效後，台商海外企業可檢附境外轉投資事業股東或股東會決議解散議事錄或證明文件，申請適用資金回台專法。

不過林巨峰也提醒，台商應思考稅負與各國規定，像是關閉BVI、開曼等境外子公司，實質營運公司恐怕會產生稅負上影響，同時也要考慮資本利得稅情況。而大陸地區或其他國家匯出股利，如果是已扣繳稅額，不得用在資金專法，企業應謹慎評估。

《境外資金匯回管理運用及課稅條例》（即海外資金專法）今年8月15日上路、為期二年。稅率部分，首年匯回可享8％優惠稅率、第二年為10％。若有提供實質投資計畫，年限內完成投資可退半數稅款，即稅率4％、5％。

政府鼓勵並承諾不追稅趨勢下，據財政部統計，台商、台企申請境外資金匯回專法金額達440億元，預計今年底前有望達標500億元。