元旦新制上路 機車駕訓補助1千3百元

交通部最新公布2020年元旦將上路的八項新制，包含國道上「低底盤或昂貴超跑」車輛，將實施新的拖吊費率，最高收取2萬元拖吊費。而機車駕訓班上課補助，從1千元增至1,300元，估上萬人受惠。

首先，明年起強制大型車加裝行車視野輔助系統，並納入定檢項目，違者最重可吊扣車輛牌照。第二，高公局將實施新版「國道低底盤或昂貴車輛拖救費率」，明年起依據新車價值及底盤高度，收費標準從1,500元至2萬元。

第三，在快速公路，特約拖救車服務費將比照國道，訂定小型車及大型車收費基準，小型車拖救里程10公里內，將收基本費1,500元（大型重型機車2,400元）為上限，超出10公里，每公里加收50元。大型車依車種噸數，收取2,625元至6,825元基本費，超出10公里，每公里加收55至85元。

第四，明年起參加機車駕訓班的學員，補助金額由1千元增至1,300元，補助人數增至1萬人。第五，台鐵商務專車從明年起將收取「專車費」，除按車種票價計費外，還會按專列行駛里程，每公里加收96元。

第六，航港局宣布，我國國際商港區域將配合「防止船舶污染國際公約（MARPOL）」，我國籍國際航線船舶燃油硫含量管制標準，從「以重量計3.5％降至0.5％」，將有效降低空氣中硫氧化物之排放。

第七，民航業超過26年客機，明年起將強制淘汰，據民航局統計，只有遠東航空4架MD型飛機。第八地震震度分級，將震度5級、6級，分別細分為5弱與5強、6弱與6強。新制將可使震度影響的描述更符合實際感受。