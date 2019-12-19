勤業眾信：台商攻東協印度 須打團體戰

台商到東協及印度設廠，往往要留意當地稅務、法令還有產業鏈議題。勤業眾信（Deloitte）全球華人服務台灣負責人陳俊宏會計師指出，台商多為中小型企業，因此要前進東協及印度，必須要結合上下游產業鏈打「團體戰」，並尋求當地的專業服務。

陳俊宏認為，像是日本、韓國、中國大陸企業去東協如越南、柬埔寨、印度設廠，都是大型企業帶著產業鏈過去，但台商多為中小企業，必須結合整體產業鏈資源，否則在當地缺乏上下游夥伴與規模經濟優勢。例如蘋果攜手鴻海砸310億啟動印度擴產計畫，陳俊宏指出，如此可帶動上下產業鏈台商前往印度，讓台灣打國際盃。

根據勤業眾信統計，目前進駐東協台商家數超過1萬家，前進印度者僅約百餘家。為因應全球華人跨境投資需求，勤業眾信在全球超過90個國家或區域設有CSG（全球華人服務）辦公室，就是透過全球布局，提供華人海外投資一站式服務，包括當地稅務、審計、法律、財顧、資安或RPA（機器人流程自動化）等。

隨著中美貿易戰延燒，加上大陸當地人力成本提升、部分排放限制日趨漸嚴，部分台商乾脆轉移陣地，到越南、泰國等東協國家。而勤業眾信以客戶信任為中心，針對台商最熱門投資地區，由台灣派駐專業人員提供諮詢與服務，設置涵蓋整個北東協越南、泰國、柬埔寨、緬甸及寮國的窗口。

陳俊宏指出，台商要去海外設廠，必須先經當地投審會核准、發放營業執照，還有當地稅務考量、租稅優惠比較等，都需專業機構協助或諮詢。舉例而言，印度部分經濟特區免營所稅且享有租稅優惠，但有最低稅負限制，2019年9月宣布降稅至22％，新設製造業稅率低至15％，且不必適用最低稅負，但不能享用免稅及租稅優惠，選擇方案需逐一比較，台商才不會吃虧。

台商選擇併購當地企業、前進海外市場，勤業眾信也提供併購與法規服務。陳俊宏強調，像印度業者習慣興訟，因此勢必要借助當地專業服務機構，事先做好規劃以降低相關風險。

陳俊宏認為，東協在人口紅利、消費潛力與經濟體規模三大因素下，確實為良好投資標的，但台商未來會面臨人力成本提升或缺工問題，如越南近期工資及土地大漲，因此勤業眾信積極提供當地台商企業升級及轉型服務，例如利用機器人流程自動化，提早因應人力缺口問題，以提升台商未來競爭力。