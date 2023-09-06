9/7盤前》這檔光學股攻車用鏡頭 業績點火

台股今（9/7）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.超微（AMD）執行長蘇姿丰5日指出，人工智慧（AI）市場正「一飛沖天」，企業對超微高階AI資料中心晶片的興趣，已轉化為銷售，下半年資料中心業務預料非常強勁。蘇姿丰並對台積電按讚，強調超微將成為台積電亞利桑那廠的早期客戶。

2.兆豐金控勇賺機會財。兆豐金總經理蕭玉美6日在線上法說會中指出，上半年兆豐銀行稅後淨利創歷史新高，其中換匯及換利交易（Swap）利益合計78.5億元，Swap更占衍生性商品收益的9成，下半年預估與上半年相當，即全年有望賺破150億元。

3.IDC全球半導體與賦能科技研究集團副總裁Mario Morales認為，半導體修正已觸底，隨著新應用如AI、Auto、IoT等需求提升，終端產品矽含量上升，即便中美科技戰角力持續，半導體的相互依存度將會更高，他舉例全球IC設計龍頭高通在中國大陸營收占比達六成，業界會持續施壓美國政府，預見制裁力度未來可能雷聲大雨點小。

4.AI供應鏈可望成為新護國群山！台積電董事長劉德音6日首次對AI產業提出樂觀看法，他表示，AIGC（生成式人工智慧）造成全球AI晶片短缺，主因在於CoWoS需求，短時間內激增三倍之多，並強調台積電將在1年半後，能充分支援市場需要。

5.廣運（6125）智慧自動化設備搶進半導體市場，今年成立半導體事業部，更首次參加半導體展，積極耕耘相關市場。廣運總經理柯智鈞表示，其中半導體先進封測物流系統不但能節省客戶4成的樓地板面積、更能減少8成的人力，目前已與客戶洽談中，期望第四季拿到訂單，挹注明年的營運成長動能。

6.神基投控（3005）受惠強固型電腦需求帶動，加上汽車機構件及航太等業務同步增溫，其8月合併營收達30.66億元，寫下年月雙增4～5％表現，並站上近11個月來單月新高，也寫下歷年同期第三高。

7.散熱廠營收報喜，雙鴻（3324）因NVIDIA VGA新晶片出貨放量，再加上客戶急單挹注、水冷板出貨看增，8月營收以11.86億元，寫下今年次高。泰碩（3338）則因比亞迪中控模組散熱標案重新拿回主導權，8月標案出貨占比由2成拉升至4成，推升營收飆升至3.66億元，一舉寫下去年9月以來的新高，雙雙告捷。

8.中信金6日召開股東臨時會，會中有股東提問為何要併購泰國LHFG金融集團時，中信金總經理陳佳文透露有二大原因，一是泰國政策幾乎不再開放外資設點，二是泰國據點獲利穩健，前七月已賺新台幣14億元，長期來看泰國會受惠台商供應鏈移轉效應，是中信重要海外據點。

9.設備廠均豪（5443）耕耘半導體設備有成，董事長陳政興表示，今年電子業設備投資放緩，雖然整體營收下滑，不過半導體設備出貨加溫，再加上和國外客戶合作助威，今年半導體設備營收貢獻肯定過半。

志聖（2467）總經理梁又文表示，AI及先進封裝成為半導體設備的新藍海，面板廠群創甫宣布，轉型發展非面板事業，旗下一座3.5代線成功跨足扇出型面板級封裝（FO-PLP），相關設備廠商都有幸參與其中。

10.看好生成式AI帶動的商機，台積電董事長劉德音表示，未來算力（HashRate）將持續突破極限，預估十年內，由多顆晶片組成的繪圖處理器（GPU）電晶體將突破1兆個。

劉德音於國際半導體展（SEMICON Taiwan 2023）大師論壇上，以「AI時代的半導體科技」發表專題演講。他表示，在大型語言模型出現之後，進化速度加快，模型訓練持續帶動晶片效率提升及更強大的記憶體需求，異質整合、小晶片趨勢將為半導體未來決勝關鍵。製程節點及先進封裝的進步，將來算力勢必持續突破極限。

11.兆利（3548）6日公布8月營收，在陸資品牌廠折疊軸承訂單挹注之下，創下近19個月新高紀錄，單月營收達8.72億元、年增44％，由於第三季前二月累計營收已逾整個第一季，兆利第三季合併營收欲小不易。

陸資品牌廠近期推出的新機大受好評，供應鏈股價提前上演慶祝行情。

12.電子設備檢測廠耕興（6146）6日公布8月合併營收為3.96億元、月增0.2％、年減9.95％，距4億元水準僅一步之遙，累計前八月合併營收32.73億元、年減3.15％。耕興表示，即將度過營運谷底，第三季下旬手機客戶續推新機種，近期在華為手機激勵之下，中國業務將有機會轉佳，加上明年在Wifi 7放量加持之下，有助檢測產能利用率回升至滿水位。

13.工業地產當家，今年上半年全台交易金額達337億元，其中最大熱區，聚焦桃園，占比最高，累計成交達80億元，工業地供不應求。

看好潛在需求，聲寶近年本業穩定成長之際，正積極活化資產，子公司東源物流所持有的桃園龜山3,250坪工業區土地，委託高力國際公開標售，底價12.5億元，預計10月26日開標。

14.臻鼎-KY（4958）6日盤後公布8月營收，在美系大客戶啟動拉貨潮之下，8月營收連續第二個月繳百億營收成績單，以137.85億元登上八個月以來新高紀錄，較7月勁揚33.73％，年減幅收斂至16.65％，順利踏上復甦之路，電腦、消費、汽車、基地台、伺服器8月均雙位數成長。

15.臺灣企銀副總經理陳紹晃6日在法說會上指出，利率維持高檔、台美利差仍大，上半年Swap（換匯交易）收益約27.91億元，較去年同期成長693％，預計今年底前美國還有升息機會，下半年將審慎調整部位，希望下半年穩健成長。

財務操作方面，臺企銀上半年金融商品淨收益及兌換損益37.54億元，同比成長397.88％，預計全年台美利差維持高檔，「今年獲利增長可以期待」。

16.今國光學（6209）與旗下子公司華國光，6日參加全球最大的深圳光博會展覽，評估今年業績比去年好，明年業績更將優於今年，力拚2024年車用鏡頭營收占比從12％大幅提高到20％。另外還將推動軍工無人機紅外鏡頭、亞馬遜智慧居家產品等二項重點業務。

今國光目前與加拿大汽車零配件廠Magna合作，生產車用鏡頭，每月出貨量達到30萬顆，訂單持續到2030年，目前車用鏡頭占營收比重12％。陳慶棋指出，現在有些自駕車的車用鏡頭配置到28顆，預估明年這部分出貨量將進一步提高，車用鏡頭占營收比重上看20％。

華國光學為今國光100％持有子公司，在廣東佛山深耕30年，總經理蔡明宗指出，今年熱成像鏡頭將切入無人機軍工市場，最快可以在年底貢獻業績。（閱讀全文）

17.工業電腦廠樺漢（6414）8月合併營收99.24億元，月增7.7％，年增率達5.1％，以品牌通路業績表現最佳，累計前八月合併營收765.93億元，較去年同期成長19.7％，多元多角經營及其方案推展應用效應展現，推升8月、前八月營收雙創同期新高。

18.專攻5G數據分析的興櫃軟體公司現觀科技（6906）6日公告8月營收4,528萬元，月增128％，年增129％。年增及月增呈現3位數，主要受惠於印度客戶及澳洲客戶的5G行動網路優化平台的首次建置訂單。

19.美系客戶訂單調控，宣德（5457）緊急在今年首季預做調整，董事徐嘉德法說會中表示，6月營收已見成效，隨著美系Type-C出貨放量，加上客戶新機種和新產品陸續上架，下半年營收可望回到去年同期水準，優於上半年。上下半年營收呈四六比，全年仍以力拚和去年持平為目標。

20.王品（2727）受惠暑假、父親節、七夕旺季加持，及新開門店挹注，8月營收為21億元、年增13.16％，為2023年以來第二度單月營收超越20億元水準，同步刷新8月同期新高與歷史單月次高紀錄；前八月累計營收達150億元，年增28.51％。

21.葡萄王（1707）受惠三大事業體營運亮麗，8月合併營收9.91億元、年增18.3％，累計前八月營收66.7億元、年增4.1％，單月與累計營收均創同期新高。預期下半年在新市場、新產品、新客戶業績加持中，葡萄王營運看俏。

22.材料-KY（4763）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，公布7月自結獲利。7月營收年增147％，自結稅前盈餘5.28億元、年增623％，稅後純益4.5億元、年增580％，EPS 6.26元；加計上半年獲利，前七月EPS 28.98元。

23.崑鼎（6803）受惠於進入夏季售電高峰，加上水資源處理等循環經濟業務量成長，自結8月稅前盈餘1.58億元，創單月歷史新高，前八月合併營收51.96億元、年增14.36％，稅前盈餘11.63億元，雙創同期歷史新高。

下半年進入工程及營運入帳高峰，法人估，崑鼎2023年營運應可連續12年賺一個股本以上、並再創新高。

24.中裕（4147）6日法說會報喜，總經理張金明宣布，旗下TMB-365及TMB-380長效型合併用藥治療愛滋病1b／2a先鋒組臨床數據，結果優於預期；規畫後續將以兩個月注射一次方式進行核心組試驗，力拚2024年初進二期臨床，收案40至50人，年底進行期中分析。另該先鋒組臨床試驗數據，將申請提交愛滋病最重要的年會CROI發表，並積極啟動授權。

25.再不景氣也有賺錢的行業，電動車、充電樁、生成式AI火力成了今年全新獲利方程式，三管齊下的台達電（2308）迎向擴廠最多的一年，儘管中國+1的新浪潮狂吹，但台達中國擴展速度並未因而放緩，昨（6）日經董事會決議通過重慶廠建廠計畫，初估光工程總價款即上看人民幣14.5億元（換算台幣達63.37億元）。

26.商業發展研究院6日發布最新商業服務業景氣綜合指標，今年7月持續去年7月以來的回升動能，而且升勢有加速現象。商研院分析，主要是受到住宿餐飲業及服務業就業人數拉動，兩者不僅雙雙走升，而且增勢持續加速。

27.繼微軟宣布年底針對AI相關產品和服務收取月費後，線上會議軟體大廠Zoom也宣布其AI助理的付費方案。該產品不只是可以幫助會議參與者自動產生會議章節摘要，2024年初還會推出多項新功能。至於運用AI協助客戶銷售的產品，第二季的營收較第一季成長4倍，顯見客戶接受度相當高。

28.2023年聯準會（Fed）第六次利率決策會議即將於9月21日舉行，市場預估Fed維持利率不變機率達90％以上。第一銀行為持續拓展外匯存款版圖，即日起至9月20日逆勢推出「百萬大富翁」美元優利定存，最高享6個月期5.3％優利方案，積極招攬優質企業及財富管理客戶，提供更佳存款利率，加深客戶關係往來，同時也有助於相關業務推展順暢。

29.受到暑期民眾出遊熱情帶動，換車、購車需求較高，中國乘聯會初步統計，8月份大陸乘用車市場零售190.2萬輛，年增2％；今年累計零售1,319.9萬輛，年增2％。其中，8月份新能源車市場零售69.8萬輛，年增32％。

30.新冠疫情肆虐逾3年，終於逐漸迎來曙光。交通部觀光局6日公布統計，2023年上半年旅宿業營收合計約848.4億元，較疫情前的767.3億元成長逾1成，當中又以民宿最顯著；整體住客人次約為3,808萬人次，已快恢復疫前水準。

31.德國總理蕭茲（Olaf Scholz）5日敦促德國汽車製造商，應樂於接受亞洲競爭對手的挑戰，不要被中國大陸電動車商的崛起嚇倒。他亦宣布，德國政府將砸下1,100億歐元的資金，為德國電動車產業發展提供支持。

32.衛福部6日表示，每年將額外支出百億元預算，針對健保第六類未領取其他補助對象，全額補助826元保費，最多109萬人受惠，預計明年上路。

33.股債市第二季回穩，壽險業掌握機會加碼投資。據各家壽險財報顯示，第二季現金與約當現金部位約9,622億元，是繼去年第三季後再度低於兆元大關，相較於去年第三季主要是美元保單解約潮所致，今年第二季現金部位下降，主要是壽險業趁股債市回檔時積極逢低加碼投資。

34.大陸大範圍實施「認房不認貸」政策後，官媒6日評論指出，房市限購、限貸及限售等限制性政策，是過往市場過熱時推出的抑制炒房措施，但目前房市供需關係出現重大變化，繼續執行不合時宜。消息一出，激勵陸港房地產類股6日股價大漲。

35.面板雙虎拚轉型，今年雙雙參加半導體展，大秀技術成果。群創將首度展出面板級扇出型封裝技術，未來計畫有一座3.5代廠投入量產，此外旗下睿生光電也將展出一站式工業應用檢測服務，為AXI產業增添新動能。

36.廣達旗下雲達科技在台5G企業專網部署場域再下一城，6日宣布攜手面板大廠友達光電旗下友達數位，為友達建置5G智慧工廠，雙方後續將在第二期計畫中，進一步開發更多結合5G、AIoT的創新應用，助友達加速實現工業4.0，同時也推助雲達可複製更多成功經驗到海外市場。

37.通膨衝擊服飾消費力道降緩，通路商庫存已觸底，回補庫存力道浮現，品牌廠短單轉長單比重拉高，成衣廠下半年營運略趨樂觀，儒鴻（1476）、聚陽（1477）都預期，第三季營收表現會比第二季增加。

38.篩選目前已搶先公布8月營收、繳出年、月雙增佳績，且法人本月來買超逾百張之上櫃股，共有宏捷科、雙鴻、茂達、長聖、育富、和勤、順達、茂訊、台星科、中天、正淩、杰力、青鋼、安國、安格等15檔入列，法人單月買超張數介於146～1.18萬張。

39.傳統消費旺季來臨、蘋果新機發表效應加持，消費性電子股喜迎買盤進駐，8月營收如願開出好彩頭，砷化鎵兩大指標股宏捷科（8086）、全新（2455）雙雙寫下年月雙增成績，改寫20個月及17個月高，激勵股價走穩。

B.利空因子：

1.出口不振，國內企業資金需求動能罕見趨緩。據金管會統計，今年6月底，國銀對民營企業放款餘額為14.34兆元，較去年底的14.39兆元，上半年減少約564億元，近年國銀對民營企業放款幾乎每年都呈現增加，上半年罕見出現減少的情況。

2.全球兩大產油國沙烏地阿拉伯與俄羅斯5日意外宣布，把自願減產措施延長三個月至年底。即使全球能源需求前景不明朗，但延長減產決定仍讓部份專家預期油價上看100美元。

3.美國服務業數據優於預期，使市場對於長時間內維持高利率的預期升溫，帶動美債殖利率攀升，華爾街股市6日延續前一日頹勢，道瓊工業指數盤中最深跌350點，尾盤時段跌幅略為收窄，四大指數終場盡墨。

道瓊工業指數下滑198.78點，或0.57%，收34,443.19點；標準普爾500指數下挫31.35點，或0.70%，收4,465.48點；那斯達克綜合指數下跌148.48點，或1.06%，收13,872.47點；費城半導體指數挫跌29.34，或0.80%，收3,654.46點。

4.主計總處6日發布8月物價統計指出，由於颱風推升蔬果價格，8月消費者物價指數（CPI）年增率升至2.52％，創近七個月最高，惟這只是短期波動，通膨壓力並未上升。此外，進口物價連跌六個月，輸入性通膨壓力持續減輕。

5.聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）5日指出，近期一輪強勁的經濟數據，為Fed爭取時間，謹慎決定是否進一步升息?這位向來力主持續升息壓制通膨的鷹派大將此番立場偏鴿，9月例會按兵不動幾成定局，但11月升息的機率升破4成。

6.美國聯準會（Fed）官員談話偏鷹，國際美元指數應聲走揚，加上大摩外匯策略師James Lord的團隊在最新報告指出，對於中國經濟展望，不預期在短期內會有明顯的反彈。

以人民幣為主的亞幣持續疲軟，新台幣兌美元6日開盤即走弱，隨外資匯出加大，一度貶至最低31.974元，終場收31.967元，貶值7.2分，匯價創近三周新低，總成交量17.44億美元，為近一個月最大量，短線台幣再度面臨32元保衛戰。

7.外媒6日引述消息人士報導，中國政府下令政府員工不得在工作中使用iPhone和其他外國品牌設備，也不得帶進辦公室，消息傳出後拖累蘋果股價，蘋果盤中一度重挫4%，尾盤時段跌幅略為收窄，終場下挫3.58%。

另外，華為上周突然推出全新5G旗艦手機Mate 60 Pro，並搭載由中芯國際製造的先進晶片「麒麟9000s」，一舉震動全球業界。Mate 60 Pro連日來在中國大陸引爆熱銷潮，機構認為，華為新機恐將讓9月稍晚上市的iPhone 15，損失38％的中國銷量。

8.半導體供應鏈持續調整庫存，晶圓代工大廠聯電8月營收為189.52億元，較上月微減0.59％，中止單月營收連續5個月的成長，法人預估聯電第三季營收將較上季小幅下滑。

9.投資人樂見美國通膨降溫，但這卻衝擊許多企業獲利表現。通膨升溫令企業得以提高商品售價，連帶提振自身獲利，但通膨近日下滑，勞力成本卻居高不下，導致企業獲利承壓。

美國商務部上周報告顯示，美國企業第二季稅後純益年跌9.4％，遠高於金融數據供應商Refinitiv估算的標普500指數企業EPS同期跌幅2.9％。

10.最新調查顯示，全球商業活動8月進一步放緩，主要受到服務業走疲拖累，反映物價和利率上揚導致消費者縮減支出，進而打擊需求。

服務業跌入緊縮讓歐元區的商業活動比原先預期更為低迷，意味著歐元區經濟可能陷入衰退。

11.全球最大糖交易商Alvean表示，全球第二大糖出口國印度的甘蔗種植受極端氣候衝擊，將導致全球糖庫存量下滑，因此預期從10月展開的下一個產季，將令全球糖供應量連續六年低於需求量，刺激糖價創12年新高。

12.歐盟執委會6日宣布，根據最新《數位市場法》（Digital Markets Act，DMA），指定亞馬遜、蘋果等六大科技巨頭為「守門人」（gatekeepers），禁止這些大型數位平台偏袒自家服務，以免壟斷市場。

被歐盟執委會依DMA指定為「守門人」的企業，包括亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、蘋果、微軟、臉書母公司Meta、TikTok母公司字節跳動。

13.華為新款手機Mate 60 Pro被指可能突破美國技術封鎖限制，疑似採用中芯國際最先進7奈米晶片及相容5G網路。美國白宮國家安全顧問蘇利文當地時間5日回應，需進一步研究該款手機晶片技術，他也強調，美國會繼續實施「小院高牆」（Small Yard, High Fence）政策。另有分析指出，華為新機恐怕會導致美國進一步擴大對其制裁。

14.新台幣8月重貶4.24角，據台北外匯市場發展基金會統計，8月新台幣名目有效匯率指數（NEER）及實質有效匯率指數（REER）雙雙下降至100.63及103.8，分創近30個月及近29個月新低。

匯銀主管分析，預估美國聯準會（Fed）9月不會升息，但後續仍有一次升息機會，國際美元指數仍有續航力，9月以來新台幣續貶，NEER、REER應是易降難升。

15.安泰銀行6日舉行法說會，上半年淨收益29.7億元，稅後純益7,199萬元，累計每股稅後純益（EPS）0.04元，淨收益年減5％，稅後純益年減94％。安泰銀主管分析，衰退主要是為強化資產品質，第一季針對逾期放款辦理轉銷呆帳，才影響獲利。

16.半導體測試介面廠雍智科技(6683)6日應邀召開法說，由於客戶訂單需求遞延，公司坦言無法判斷2023年下半年營運是否較上半年轉強，但近期感受到客戶對新產品應用布局轉趨積極，預期第三、四季將是此波產業景氣循環谷底，對2024年營運恢復成長審慎樂觀看待。

17.大陸企業頻傳財務危機，使台資租賃公司今年延滯率明顯提升，近日爆出上海農樂生物製品公司現倒帳危機，亦牽涉多家台資租賃公司及中信銀上海分行，但各租賃公司及中信銀曝險金額均只有人民幣數百萬元，且部分還有擔保品，金額可控、對母公司影響有限。

18.測試介面廠中華精測總經理黃水可表示，下半年需求淡得不得了，今年第三季營收表現將低於先前預期，但目前多項應用測試方案已通過客戶驗證，黃水可強調，目前市場需求仍保守，預期市場修正可能要到明年下半年，但明年中華精測營運預期將可望較今年大幅回升。

19.天然氣價漲風再起，中油欲將全年虧損壓抑在200億元的目標恐難達陣，估全年虧損將擴大至300億元，呼籲經濟部儘快兌現增資承諾，或是放寬氣價限制合理反映市場行情，讓中油降虧減損。

20.越南和發鋼廠10～11月盤價出爐，雖然維持平盤，但有鑒於8月中曾變價調降，加上越南盾貶值，因此這次的盤價反而變成上漲，業界認為有「穩盤」的意味。業界人士認為，連操作價格靈活的和發都維持平盤，代表鋼價沒有向下空間，加上客戶端去庫存已到尾聲，一線大廠接下來開盤平高盤機率仍高。（中性看待）

21.上班族「薪」情差，創五年以來新高！1111人力銀行6日發布上班族加薪現況調查結果，有高達9成上班族不滿意目前薪資待遇，創下近五年新高，7成5受訪者表示，今年薪水停滯不動，只有2成5被加薪，平均加薪2,117元。

22.面板本波好光景恐近尾聲！繼瑞信證券科技產業分析師蘇厚合提出，面板漲價潮於9月告段落後，摩根士丹利證券持相同意見，研判短期並無強力營運催化劑（catalyst），降評面板雙虎友達（2409）、群創（3481），推測合理股價同步下修為13.5元。

23.宏達電（2498）8月營收2.56億元、月增5.94％、年減18.13％。累計1到8月營收26.17億元、年減4.14％。下半年宏達電力拚手機銷售，推出迷霧紅U23 pro，並希望整合VR/AR應用，帶動元宇宙商機。

宏達電近期精簡手機產品線，推動VR/AR領域，整體營運表現雖然尚處低迷，未來希望透過手機結合元宇宙商機，搶攻新興手機應用。

24.網通晶片廠瑞昱（2379）昨（6）日公布8月合併營收為88.5億元，年減14.84％、月減1.2％，單月營收相對去年同期的衰退幅度持續收斂，主要來自於客戶第二季提前拉貨，PC與消費性產品訂單動能進入高原期帶動，該公司表示，隨著市況緩步溫及公司持續推出新產品，明年營運表現可期。

25.大陸經濟景氣並無好轉跡象，歐洲市場也因客戶放暑假而下滑，上銀（2049）自結8月營收21.51億元，出現年月雙減低潮，金額創近六個月新低。上銀董事長卓文恒指出，上銀預期下半年營運與上半年、2022年同期持平，全年營收成長無望。

延伸閱讀

劉德音談AI時代 算力將持續突破極限

台達砸逾63億元 啟動重慶建廠

散熱需求發威 泰碩、雙鴻營收報喜

面板漲價尾聲 外資降評雙虎

強強聯手！聯發科採台積3奈米晶片設計定案