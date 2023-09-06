宏捷科、雙鴻等15檔營收績優股 內資認養

台股持續量縮，加權指數欲振乏力，惟櫃買市場中小型股表現活躍，領軍櫃買指數展開強勢反彈，6日逆勢上漲，近期日K更拉出連七紅，適逢9月季底作帳高峰，投信「不離不棄」連25天買超，中小型股又是內資偏愛主軸，法人指出，在市場主力及投信大舉進駐認養下，櫃買小尖兵表現空間相對大。

新台幣走貶態勢未歇，外資連兩日小幅回補後，6日又再度出走，提款逾80億元，法人分析，大型權值股及高價股走勢疲弱，盤勢連續上攻機率不高，預期仍不脫離半年線到季線間的區間震盪，而在外資買超動能尚未明顯回溫之際，市場仍以內資盤為主。

不過，櫃買市場中小型股「小鬼當家」，櫃買指數近期展開一波連七漲，持續沿5日線走揚，6日最高點更觸及217.14點，距離季線218點僅一步之遙，後市領先加權指數站上季線機率頗高；量能方面，也連兩日增加，6日成交金額達859.2億元，創近三周以來新高。

此外，上市櫃公司8月營收陸續揭露中，市場焦點逐漸回歸基本面，績優股也紛紛竄出頭，法人看好，中小型績優股多為投信資金所掌控，在季底作帳行情激勵下，8月營收亮眼股近期有望逆勢抗跌。

若篩選目前已搶先公布8月營收、繳出年、月雙增佳績，且法人本月來買超逾百張之上櫃股，共有宏捷科、雙鴻、茂達、長聖、育富、和勤、順達、茂訊、台星科、中天、正淩、杰力、青鋼、安國、安格等15檔入列，法人單月買超張數介於146～1.18萬張。

砷化鎵大廠宏捷科8月營收達2.66億元、月增14.55％、年增34.1％，創20個月來新高，公司看好，下半年營收可望逐月、逐季增溫，第三季營收更將較前季季增35％～40％，9月來外資、投信齊站買方，是近期內少見的土洋同買股，三大法人合計加碼近1.18萬張。

而超微（AMD）執行長蘇姿丰喊話AI市場「一飛沖天」，AI指標股回溫，散熱大廠雙鴻受惠NVIDIA VGA新晶片出貨提升、客戶急單挹注，以及水冷板出貨量較上半年翻倍成長，8月營收11.86億元，第三季季增態勢明確，股價6日勁揚半根停板、收上最高價336元，連五日上漲改寫8月來新高價。

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