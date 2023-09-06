聯電8月營收 中止連5月成長

半導體供應鏈持續調整庫存，晶圓代工大廠聯電8月營收為189.52億元，較上月微減0.59％，中止單月營收連續5個月的成長，法人預估聯電第三季營收將較上季小幅下滑。

聯電8月合併營收189.52億元，較去年同期衰退25.23％，累計前8個月合併營收為1,485.21億元，較去年同期減少20％。

儘管下半年整體大環境不如預期，但聯電強調，特殊製程的強大領先地位，如嵌入式高壓製程，將使22/28奈米的業務持續保有十足韌性，同時，公司也正加速展開提供客戶所需的矽中介層技術及產能，以滿足新興人工智慧市場的需求。

近期聯電因nVidia積極打造CoWoS供應鏈受到市場矚目，目前能夠提供矽中介層（silicon interposer）的半導體晶圓代工廠，除了台積電之外，僅有聯電，因此聯電近日證實大幅擴產，將矽中介層的月產能由目前的3 kwpm，擴增至6 kwpm，市場並傳出聯電將規劃再進一步擴大增產規劃。

以單月合併營收表現觀察，聯電今年2月營收為169.31億元，也是今年營收低點，之後單月合併營收至7月均呈現逐月成長，在連續成長5個月之後，8月再度出現微減，不過，先前聯電在法說會已指出，目前供應鏈持續調整庫存，預期第三季晶圓出貨量季減3％～4％，因此8月營收微幅下滑符合預期。

聯電先前對於第三季展望預估，第三季晶圓出貨量季減3％～4％、晶圓平均美元價格季增2％、平均毛利率季減低個位數百分比、產能利用率約65％左右，而2023年資本支出30億美元。由於聯電預估第三季出貨量及產能利用率均略低於第二季，ASP可望小幅季增2％，但市場法人預期，聯電第三季營收有小幅下跌壓力。

市場仍看好，AI需求勢必在未來幾年快速成長，因此認為聯電、日月光投控此次藉此打入AI供應鏈，今年仍不易具體拉抬業績，但未來相關商機的中長期成長性仍相當可期。