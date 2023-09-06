好光景恐近尾聲 面板雙虎遭兩大外資降評

面板本波好光景恐近尾聲！繼瑞信證券科技產業分析師蘇厚合提出，面板漲價潮於9月告段落後，摩根士丹利證券持相同意見，研判短期並無強力營運催化劑（catalyst），降評面板雙虎友達（2409）、群創（3481），推測合理股價同步下修為13.5元。

友達、群創6日受到外資降評示警驅動，終場分別下挫3.99％與3.85％，收16.85元與13.75元，尤其國際資金再度大賣超友達、群創各6.6萬張與6.5萬張，居個股賣超排行前兩名。

瑞信證券日前率先外資圈提出，正觀察到南韓與大陸電視製造商下半年對TV面板需求下降，主要是因為對總體經濟仍懷抱疑慮，且趁著上半年面板報價較低時，也已經提前啟動拉貨。蘇厚合認為，這樣的情況將導致價格談判變得更辛苦，部分面板製造商為了穩住價格，第三季底或許還得受迫性降低產能利用率。

回顧8月，各尺寸面板報價上揚幅度已較6、7月時明顯縮窄，根據瑞信供應鏈調查，考慮到需求走弱，電視面板9月的單位售價很可能僅較上月持平，不像先前估計那般樂觀，第四季時甚至可能有一些價格優惠。

摩根士丹利證券指出，本波驅動面板報價上揚最主要因素是來自供應端有紀律，接下來淡季來臨也有助抵銷一些價格壓力，另外，儘管2024年面板供應估增2％、面積需求可望因電視尺寸變大而年增8％，供需狀況看似改善，但考量面板報價漲勢告段落，面板雙虎短期缺乏利多刺激，雙雙啟動降評。

瑞信證券對友達投資評等為「劣於大盤」、推測合理股價13.5元，與摩根士丹利證券相同；群創方面，瑞信、大摩的投資評等都是「中立」。

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