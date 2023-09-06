外資大砍面板雙虎 這檔AI掃近3萬張衝漲停

美股回檔，台股維持低量盤整格局，今天指數開高走低，下跌53.45點，收16738.16點，成交量2722億元。台積電、鴻海、聯發科3大權值股收黑，面板雙虎大跌近4%，金融股也下修，不過AI族群反彈，包括緯創、廣達、英業達、光寶科、華碩等都收紅。

今天外資賣超80.74億元，投信買超39.08億元，自營商賣超41.93億元，合計3大法人賣超83.58億元。

雖然AI股人氣降溫，但外資今天卻大力加碼，華通大買2.97萬張登上買超冠軍，今天爆出14.7萬張巨量，盤中一度漲停。另敲進緯創1.2萬張、廣達7391張、晶技5748張。

友達群創合計賣超13萬張，股價雙雙破底

面板雙虎囊括賣超前2名，友達大砍6.6萬張、群創6.5萬張，2檔合計高達13.1萬張，股價雙雙破底。

賣超前10名之中佔比最多的是金融股，包括新光金、開發金、玉山金、台新金、永豐金共5檔。

受存股族喜愛的2檔熱門高股息ETF，外資操作多空各異，買進00878國泰永續高股息8千多張，但大賣00929復華台灣科技優息2.37萬張。

法人表示，外資連2個月淨匯出，8月匯出金額達58億美元(約台幣1850億元)，台股量能萎縮，陷入箱型區間盤整已經1個月。今天指數回檔，但未跌破5日均線，短期均線仍為多頭排列。對於半導體景氣，日月光、環球晶等高層皆看好明年復甦，台股若量能回溫，有機會突破季線走出盤整格局。

外資今天買超上市個股前10名為：華通(2313)29751張、華通(3231)12073張、國泰永續高股息(00878)8487張、廣達(2382)7391張、晶技(3042)5748張、復華富時不動產(00712)4438張、南茂(8150)3583張、華泰(2329)3319張、中鼎(9933)3022張、旺宏(2337)2934張。

外資今天賣超上市個股前10名為：友達(2409)66019張、群創(3481)65205張、復華台灣科技優息(00929)23775張、台泥(1101)18901張、新光金(2888)14183張、開發金(2883)11625張、玉山金(2884)11343張、長榮航(2618)9997張、台新金(2887)8622張、永豐金(2890)8069張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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