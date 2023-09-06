外資賣超80億 台股逢3利空籠罩續整理

外資賣超80億 三大法人9/6賣超台股83億元

外資等三大法人周三（9/6）合計賣超台股83.58億元。包括外資與陸資賣超80.74億元；投信法人買超39.08億元；自營商自行買賣部分係賣超4.53億元，避險部分係賣超37.39億元，合計單日賣超41.92億元。

業內人士指出，近期國際大環境的相關消息包括普丁拒絕參與黑海穀物出口協議，將刺激國際大宗物資食品價格欲小不易，而俄羅斯與沙烏地阿拉伯兩大產油國，於周二宣布持續拉長減產協議，也國際油價穩步攀升，使11月布蘭特原油期貨突破每桶90美元大關，市場評估未來1年的油價將居高不下，使潛在的通膨陰影揮之不去，對美國Fed（聯準會）放緩升息步調具負向。

另外，北韓近期擬向俄羅斯輸出軍事武器，招美嚴重示警，將會有嚴重後果！該局面將使朝鮮半島地緣政治愈趨緊張，不宜輕忽，因為一般預期，北韓領導人為維持強人形象，未來仍將持續與美對抗。在該三大利空因子籠罩下，台股短多暫在高檔停、看、聽，觀察量價變化外，也關注上市櫃企業8、9月出貨及第四季營運展望，在消息面未明朗前，短中期整理時間將持續拉長。

（工商時報 數位編輯）

電子權值股不振、AI漲跌互見 台股16,800點得而復失

台股今天早盤AI、半導體族群開高，指數最高至16841.19點，但盤中翻黑；在AI漲跌互見、電子權值股不振下，大盤終場震盪收跌53.45點，收在16738.16點，16800點得而復失。

台股加權指數終場下跌53.45點，收在16738.16點，跌幅0.32%，成交值新台幣2722.69億元。

觀察盤面走勢，今天電子權值股表現較疲軟，台積電終場下跌2元，收550元，跌幅0.36%；聯發科下挫6元，以712元作收，跌幅0.84%。

人工智慧（AI）概念股漲跌互見，其中廣達、雙鴻、奇鋐買氣旺，收盤分別上漲3.67%、5%及3.93%；技嘉則持續拉回，今天終場下跌4.5元，收在306.50元，跌幅1.45%。

其餘表現較為抗跌的類股，則有電腦及周邊設備、電子通路及通信網路等族群，終場分別上漲1.25%、1.68%、0.52%。傳產族群包含塑膠、水泥、造紙、鋼鐵及航運等則收盤盡墨。

華南投顧董事長儲祥生分析，先前為台股擔綱撐盤角色的AI概念股，近期退燒呈個股依題材演出特色，使盤面缺乏指標領漲主流族群，預估台股在成交值無法放大之下，短期將持續整理，靜待8月企業營收陸續出爐。

(中央社)