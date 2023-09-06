這檔記憶體打入輝達供應鏈 大摩按讚

大摩「群聯打入輝達供應鏈」股價要飆？網揭關鍵

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）傳出8月底價格將出現兩位數反彈，天風證券分析師郭明錤證實，指出自三星8月漲價後，美光也從9月開始調漲NAND價格10%，有助於改善美光下半年獲利。此外，摩根士丹利（大摩）在近期AI產業報告當中也點出，NAND大廠群聯順利打進輝達（NVIDIA）AI伺服器供應鏈，給予目標價470元。

郭明錤表示，繼三星在8月調整價格後，美光從9月起調漲NAND Flash晶圓合約價10%，有助於改善美光下半年獲利；至於DRAM方面，美光則可望最快自今年第4季到明年第1季開始受益於3個趨勢，分別是Intel新平台Meteor Lake加速DDR 5滲透率成長、AI服務器強勁需求推升HBM出貨，以及品牌與處理器廠在裝置上推廣LLM有利DDR/LPDDR規格升級。

市場看好NAND概念股包含群聯、威剛、十銓、宇瞻等台灣NAND相關業者將可受惠。

無獨有偶，大摩也在新出爐的AI產業報告中指出，群聯打入輝達AI伺服器供應鏈，Re-timer產品每顆報價20到30美元，毛利率高達5成，預計明年上半年供貨，給予「優於大盤」評等，目標價上看470元。

群聯近期股價從低點358元彈升最高到427.5元，幅度將近2成，股價今在平盤附近震盪，外資昨天從連四買轉賣，賣超597張；投信則連5日加碼，買超3294張。

網友對於大摩上修群聯目標價紛紛表示「難怪投信一直買？」、「現在到底ＡAI幾雄了阿，每個人都打入輝達」、「抓最後一隻」、「大摩講話最大聲、賣股賣最兇」、「群聯370-420來回操作賺便當錢還行」。

不過也有網友認為「股價沒反應完」、「群聯這支散戶不買單，大戶持股比例一直升高」。

根據統計，大摩昨賣超群聯73張，不過千張以上大戶從6月的23人到上周已達29人，持有比例則從41.1%增加至42.7%；而400張以上大股東人數也從62人增至69人。

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（旺得富理財網）