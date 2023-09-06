群創友達帶量殺 網通PCB族群崛起 18檔笑

台股今天（6）日收盤報16,738.16點，下跌53.45點，跌幅0.32％，成交量2,722.69億元。

早盤以小漲開出，一度站上16,800點，但隨即震盪向下，台積電下跌0.36％，聯電小漲0.32％，聯發科下挫0.84％，日月光小跌0.42％，鴻海跌幅0.93％。

受到面板價格漲幅放緩的消息影響，面板三虎表現不佳，群創下跌3.85％，友達下挫3.99％，彩晶也收黑。

網通族群表現強勁，上詮、台林、前鼎均以漲停作收，眾達-KY收盤上揚8.57％。

PCB族群也是盤面亮點，楠梓電攻上漲停，華通強漲9.33％，金像電、定穎控股等也一齊向上。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計楠梓電、至上、台林、兆遠共18檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，電子通路類股及電腦類股表現亮眼，漲幅分別為1.68％、1.25％，玻璃陶瓷類股表現疲軟，下挫4.02％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有11檔8％以上漲幅，其中6檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為楠梓電（2316）、至上（8112）、廷鑫（2358）、東森（2614）、中視（9928）、東科-KY（5225）、天瀚（6225）、華通（2313）、興泰（1235）、旺旺保（2816）。

今日上市有12檔股票4％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為群電（6412）、科風（3043）、寶徠（1805）、凌陽（2401）、泰鼎-KY（4927）、台玻（1802）、達邁（3645）、高林（2906）、雋揚（1439）、材料-KY（4763），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為華通（2313）、矽統（2363）、群創（3481）、友達（2409）、緯創（3231）、定穎投控（3715）、至上（8112）、凌陽（2401）、廣達（2382）、長榮航（2618）。

上櫃有12檔9％以上漲幅，其中12檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為兆遠（4944）、台林（5353）、紅木-KY（8426）、正淩（8147）、協易機（4533）、商之器（8409）、科嶠（4542）、上詮（3363）、前鼎（4908）、久威（6114）。

今日上櫃有10檔股票有4％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為青鋼（8930）、逸昌（3567）、福華（8085）、宏太-KY（2924）、友輝（4933）、博大（8109）、博士旺（3555）、世坤（4305）、新門（5432）、天揚（5345），今日無跌停股。

上櫃成交量前10名個股依序為合正（5381）、台燿（6274）、波若威（3163）、金居（8358）、兆利（3548）、上詮（3363）、頎邦（6147）、雙鴻（3324）、廣積（8050）、營邦（3693）。

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