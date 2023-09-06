台玻拉警報！台林等3檔漲停率網通攀高

AI「璞玉」兩樣情 網通惦惦漲、3檔亮紅燈

台股今日在面板雙虎軟腳，偕大立光（3008）回檔下，翻黑回防5日線。盤初頗有起色的AI鏈廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）、健鼎（3044）、智原（3035）、金像電（2368）、營邦（3693）、雙鴻（3324）、世芯-KY（3661）等力守榮面，遭分析師點名是「潛在AI受益者」的台玻（1802）一日行情後連3黑，今日重挫近5％力保20元，拖累玻陶類指重挫4％，於台股中敬陪末座，與同屬甜甜價的親民AI股合正（5381）仍勁彈攀高，形成強烈對比。而網通股於台股陷入月季線狹盤之際相對穩健，在啟碁（6285）大漲6％領軍下，包括眾達-KY（4977）、上詮（3363）、台林（5353）等3檔中小型股慓悍漲停，底氣十足。

AI股近期呈現漲多修正，今日多數指標股呈現回神反彈走勢，PCB廠合正（5381）因AI題材助益，股價水漲船高，延續昨日漲停氣勢，今日放量衝高4％改寫逾20年高，日前因轉骨成功，成台電強韌電網供應商之一，第二季獲利較第一季大幅成長13.9倍，目前在手台電訂單近50億元，成為大宇資旗下小金雞，轉機題材十足。

台玻（1802）日前因玻纖布傳出打入AI供應鏈，市場對第四季出貨比例提升有期待，全年營收、獲利的成長力度可望因打入AI供應鏈預估有大幅度提升，吸引投信法人大買，1日股價放量攻漲停21.65元，惟好景不常，連2日遭外資倒貨共計1.5萬張，股價連3日反轉下跌，今日更重摔近5％，20元拉警報。

網通產業庫存去化完畢，拉貨力道隨基礎建設補助到位而逐步轉強，類股具布局機會，近期股價穩步墊高，今日由啟碁（6285）發動攻勢，在投信連26買下放量大漲7％，逼近20年高點來到142.5元，點火中小型股眾達-KY（4977）、上詮（3363）、台林（5353）聯袂噴量攻漲停，帶動上櫃網通類指連7揚，多方攻勢不停歇。

分析師表示，台股短線雖陷入震盪，但就歷史經驗來看，愈接近總統大選，作多效應愈趨明顯；短線可留意低基期補漲股，中期仍聚焦AI相關（IP矽智財、CoWoS、伺服器供應鏈）、網通及光通訊、綠電和儲能相關等。

（時報資訊 龍彩霖）

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