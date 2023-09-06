Dell助攻 NB/PC回暖 台股供應鏈受惠

Dell、微軟助攻 NB/PC回暖 台股供應鏈受惠

國際級PC龍頭戴爾（Dell）對NB/PC掛保證及微軟推出生成式AI的Windows 365 Copilot系統預計11月開始收費等題材助攻換機潮，將再度刺激及提振NB/PC出貨量，台股受惠供應鏈受到鼓舞，華碩、廣達、宏碁將有營運成長的想像空間，尤其IC設計股矽創及電源股群電已提前暖身，5日分別大漲9.41％及鎖住漲停。

台新投顧副總黃文清認為，Dell在2日法說會對PC、NB市場十足的樂觀，Dell點出三大重點第一、美國、歐洲、中東等地區的市場狀況比預期還好，預計2024年PC市場將重回成長，第二、特別看好人工智慧（AI）PC的未來產業發展及看好此趨勢AI伺服器趨勢，並已占伺服器比重2成。

國泰證期顧問處蔡明翰表示，由於Dell對NB/PC市場樂觀，消費性電子業第三季將逐步回溫，陸續解除市場認為第三季旺季不旺的疑慮，台股目前的亮點不僅僅只有AI伺服器，還包括消費性電子業，此重大利多有助於資金回流台股，主要台股與筆電、PC等產業關連性還不小。

蔡明翰表示，特別微軟推出生成式AI的Windows 365 Copilot系統預計11月開始收費，把成式AI聊天助手Copilot融入Windows系統，有助於NB/PC的換機潮。

台股NB/PC供應鏈有品牌廠華碩、宏碁，組裝廠廣達、仁寶、英業達、和碩，機板及競電NB微星、技嘉，IC設計廠瑞昱、義隆、聯詠、譜瑞-KY、鈺太、矽創及電源廠群電等，近期股價表現強勁的有微星、瑞昱、聯詠、譜瑞-KY、義隆、矽創、群電。

群益投顧認為，Dell展望樂觀，看好台股相關供應鏈中的華碩，並估第三季營收有望季增雙位數以上，表現會比整體市場還高，下半年營運顯著改善。挾著筆電市場回升及AI伺服器市場高速成長，華碩2024年營運將重回高成長的走勢。