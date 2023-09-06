9/6上市、櫃企業營運快報

今（9/6）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.邁入傳統旺季，大華金屬(9905)第3季營運表現可望優於第2季，展望今年，受到國際鋁價下滑，導致產生存貨跌價的損失，業績表現受到壓力，明年國際鋁價可望回穩，若國際鋁價每噸能維持在2,100~2,300美元區間整理，則公司營收及獲利將重返成長軌道。

2.神基投控(3005)旗下子公司神基科技(Getac)今天宣布已成功地將LiFi光通訊技術嵌入強固型裝置，此為Getac與全球照明領導品牌Signify合作推動創新專案的重要里程碑。

LiFi技術是利用光線來傳送資料，不同於傳統的WiFi、LTE、4G、5G等射頻(radio frequency)技術。這種創新方法具有多項超越射頻技術的優勢，包括超低延遲、提高隱私和資訊安全，以及卓越的連線品質，而這些優勢在禁止射頻使用的環境中更能凸顯出其重要性。

3.漢翔(2634)與波蘭國防產業商會(PCNDM)簽署「台灣國防產業發展協會與波蘭國防產業商會合作交流瞭解備忘錄」及「台灣區航太工業同業公會與波蘭國防產業商會合作交流瞭解備忘錄」，漢翔董事長胡開宏表示，台波雙方簽署國防產業界的合作交流備忘錄是第一步，希望未來持續良性發展，加深兩國國防產業合作，並推動產業互動及技術交流。

4.SEMICON TAIWAN 2023國際半導體展今（6）日揭幕，半導體製程氣體微汙染監測廠創控(6909)此次將在南港展覽館2館展區展示台灣唯一的微型揮發性有機氣體（VOCs）精密檢測儀MiTAP，把實驗室檢測等級的設備微型化搬至展場內，模擬現地即時、連續檢測場景。

5.高力國際今（6）日表示，聲寶（1604）近年本業穩定成長之際，也積極活化資產，子公司東源物流所持有位於桃園龜山工業土地，委託高力國際進行公開標售，即日起已開放領標，訂於10月26日開標。

6.全台最大半導體盛事「SEMICON Taiwan 2023國際半導體展今（6）日登場，射頻測試大廠鐳洋科技（6980）創辦人王奕翔今日表示，將攜手國際大廠，展示毫米波通訊量測解決方案，搶攻高頻天線商機。

7.根據FactSet最新調查，華爾街上修美股企業獲利展望，調高標普500成分股公司Q3盈餘，為兩年來首見，法人預估，2024年企業獲利轉為樂觀，股債預期看好下，2024景氣復甦投資列車已啟動，趁歷史統計市場表現最差的9月布局，有機會趁升息觸頂前搶進股債低點，建議可以透過全球多重資產基金布局，卡好卡滿利基資產標的，優先掌握明年股債市兩頭甜行情。

8.聯亞（3081）8月營收達6,065.10萬元，較7月成長9.0％，較去年同期衰退72.4％，累計前8月營收為6.97億元，年減53.2％。

法人指出，聯亞第三季營收達成率35.0％，低於預期，難以達成公司原先所說，第三季營收可與第一季營收差不多水準的展望。

9.創意(3443)8月營收雙增，月增加2.7%、年增加12.8%。受惠國際大客戶晶片委託設計案與先進封裝需求優於預期，創意第三季營收可望優於第二季，且長線2024年成長動能無虞。

10.今國光(6209)轉型成果顯現，不僅亞馬遜智慧家居物聯網(IoT)相關鏡頭及北美汽車零配件製造商麥格納(Magna)車載鏡頭出貨持續放量，子公司華國紅外熱成像鏡頭亦陸續通過全球知名無人機大廠認證，搭上無人機熱潮，在「IoT、車載及無人機軍工」三足鼎立成型下，今國光表示，今年將力拚比去年好，明年也會比今年好。