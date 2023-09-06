9/6盤中熱門焦點股

今（9/6）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）天鈺最壞狀況已過 H2力拚優於H1

天鈺(4961)8月營收雙增，單月營收年增率為14個月來首見轉正，顯示營運谷底已過。展望下半年，包括驅動IC跟PMIC(電源管理晶片)以及MOBILE(手機)等領域都可望出現復甦，還有新品陸續加入下，天鈺力拼下半年營運表現優於上半年。天鈺昨日一度攻上漲停，今(6)日股價延續強勢，開高震盪，最高觸165.5元，盤中亦站穩逾2%的漲幅表現。

天鈺8月營收14.53億元，月增加8.3%、年增加1.31%，單月營收年增率轉為正成長，為近期14個月來首見。累計前8月累計營收110.73億元、年減少22.31%。

以天鈺下半年來說，儘管有看到部分驅動IC業者出現下修，但天鈺第三季看起來相對沒這麼低迷，DDIC(面板驅動IC)價格壓力谷低已經過去了，現在庫存普遍很低，產業將慢慢回溫。整體來說，隨著整體產業漸入佳境，天鈺下半年營運表現有機會優於上半年。

展望明年，包括驅動IC跟PMIC等領域都會復甦，MOBILE也會復甦，沒有想像中這麼差，目前天鈺今年下半年到年底都仍穩定。另外，經過幾個季度的調整，EPD(電泳顯示技術)跟ESL(電子標籤)會在明年復甦，目前四色ESL目前已經占三分之一，明年有機會過半。

在晶圓投片上，天鈺在台灣、大陸都有投片，主要是40奈米製程，目前還沒有用到28奈米。價格部分，天鈺跟代工廠持績積極洽談，未來毛利率有機會持續向上。（時報資訊 王逸芯）

（2）AI神輔助 金像電94 IN

AI伺服器訂單湧入，金像電(2368)第3季營運可望優於預期，預估第3季合併營收將季增兩位數，AI伺服器佔營收比重可望逾10%，第4季佔比更可望上看15%到20%，毛利率及獲利亦因產品組合優化而攀高，亞系外資最新報告將金像電目標價大幅上調至260元，激勵金像電盤中股價強勢走高。

挾技術優勢站穩高階交換機及AI伺服器板主力供應商的金像電再度證明，AI熱潮不是泡沫，而是紮實的訂單與業績，受惠於AI伺服器訂單湧入，金像電第3季營運重回成長軌道，金像電預估，第3季合併營收可望季增兩位數，在第2季營收佔比站上10%的AI伺服器在第3季的佔比可望持續向上攀高，預估第4季AI伺服器營收佔比更可望挑戰20%，進而推升下半年營運逐季成長。

受惠於訂單強勁，目前金像電台灣廠已經滿載，為因應強勁訂單需求，金像電計畫擴大台灣廠產能，預計將增加約10%產能。

亞系外資最新報告看好金像電在AI伺服器及400G交換機領先供應商地位，預期AI伺服器需求激增將提高金像電獲利能力，將金像電2023/2024/2025每股盈餘上調4%/8%/11%，以反應更高的AI伺服器營收貢獻，重申金像電「買進」評等，目標價由200元大幅上調至260元。（時報資訊 張漢綺）

（3）盤中熱門焦點股：

1.廷鑫(2358)：買盤點火敲進，連兩日帶量觸漲停，登波段高。

2.東森(2614)：搶攻寵物商機，加上減資及購物節題材，笑納2根漲停，站上1年高峰。

3.倫飛(2364)：7月獲利增逾45％，每股賺0.52元，放量觸漲停，站上波段高。

4.東科-KY(5225)：邁入旺季，8月營收月增逾6成，強勢跳空漲停鎖死。

5.金像電(2368)：AI伺服器認證有成果，法人看Q4有望挑戰單月、單季新高，站上200元後繼續走高逾7%，將挑戰前波高點。

6.眾達-KY(4977)：受惠華為新機需求強，股價觸及漲停80.8元，寫波段高。

7.廣達(2382)：AI伺服器銷售拚倍增，投信連5買相挺，回神反彈3%，重返各均線之上。

8.中視(9928)：買盤點火，放量攻頂，挺進季線與半年線。

9.台積電(2330)：昨夜ADR逆漲1.51%，加上集邦預期第三季營收止跌回升，盤初股價躍過5日線，但上檔有壓。

10.南亞科(2408)：8月營收寫9個月來新高，年減24.69%、月增5.65%，前8月年減59.68%，股價盤初小漲反應。

11.鈊象(3293)：8月營收12.28億元、年增21.47%，前8月年增17.99%，盤初放量漲逾4%，躍過季線、收復600關。

12.聯電(2303)：昨獲三大法人聯手買超1萬1770張，昨夜ADR逆漲1.66%，帶動盤初股價小漲。

13.世紀鋼(9958)：攜手中鋼一同打離岸風電世界盃，激勵股價衝上173.5元新高。

14.中鋼(2002)：旗下興達海基揪世紀鋼攻離岸風電，但昨日三大法人買超驟減，股價平盤上下狹幅震盪。

15.恒耀國際(8349)：今日除權1元、開盤參考價56.3元，盤初股價強漲逾3%。

16.大宇資(6111)：擬攜手日商艾鳴網路遊戲，於Q4在南美、印度市場推出「格鬥天王」手遊，加上自家單機遊戲將陸續發布，Q4將是全年營運高峰，盤初股價續漲逾3%。

17.旺旺保(2816)：上半年業績亮眼+寵物險題材助威，晨盤續衝高遇壓，仍續寫逾13年半高。

18.矽統(2363)：8月營收0.19億元，年增70.51%，外資翻多買超相挺，一度強彈近4%，站穩五日線高檔區。

19.天鈺(4961)：8月營收睽違14個月轉正成長8.3%，Q3營收拚向上，近五日三大法人買超逾3千張，股價站穩半年線後續偏多向上。

20.營邦(3693)：高階伺服器需求火熱，7月EPS衝上3.5元，股價攀揚3.5%，續闖天價640元。

21.材料-KY(4763)：利多不絕，獲外資連6買、投信連15買，股價登天價1120元後下滑翻黑，高檔有壓。

22.弘凱(5244)：去庫存有成，LED廠脫谷底，早盤一度噴量走高近5%。

23.啟碁(6285)：投信7/31至今日連買不中斷，股價走揚3%。

24.定穎投控(3715)：車用市場挹注營運活水，本土法人積極搶進，高檔整理結束，一度大漲7%創高。

25.科嶠(4542)：新晶圓載具清洗機受市場矚目，近期量能激增，大漲9%漲停在望。

26.正淩(8147)：8月營收為1.22億元，年增47.28%，急登漲停板。

27.龍德造船(6753)：今年待交船還有4艘，股價墊高已來到季線之上，加上自營商連7買，股價穩漲。

28.亞洲藏壽司(2754)：H2展店加速，台灣開第53家店、中國也有新據點，營運柴火不滅，走高2%衝月線。

29.台星科(3265)：8月營收雙增、達3.27億元，外資昨擴大買超307張。早盤開高急拉，躍上短均及月線。

30.喬山(1736)：迎健身器材旺季，商用需求提升，獲利拚逐季高。今早獲得買盤支撐，挑戰80元關卡。

31.安碁資訊(6690)：8月營收年增17%，泰國辦公室啟動營運。今早站穩盤上，向季線靠攏。

（時報資訊 李慧蘭）

（4）面板雙虎軟趴趴 光電股黯淡 AI族群再發光

電子股周三成交比重近8成，依舊為人氣指標，資金搶進半導體及AI鏈點火，面板股受累報價續漲無力成提款機，三虎友達(2409)、群創(3481)雙雙重挫3%，彩晶(6116)同步走弱，和鑫(3049)、達運(6120)、凌巨(8105)欲振乏力，光學龍頭大立光(3008)8月營收報喜股價卻翻黑走跌近2%，玉晶光(3406)400關得而復失，拖累光電類指下挫1.5%，在電子股中相對弱勢。

9月上旬面板報價出爐，根據市場研究機構TrendForce資料顯示，品牌廠第二季起回補庫存，8月已備貨完，後續拉貨態度偏保守消極，預期9月小尺寸電視面板無力續漲，大尺寸電視面板漲幅也收斂到1～3美元，在市場漸入淡季下，預期11月面板價格可能鬆動轉跌，衝擊面板股今日表現。

面板雙虎在利空消息拖累下，友達(2409)、群創(3481)賣壓湧現，一度雙雙重挫近4%，友達近5日遭三大法人重砍3.7萬張，股價失守17元逾3個月低點，群創近五日也遭三大法人倒貨2.7萬張，股價回落14元支撐。

光學龍頭大立光(3008)昨日揭露8月業績，受惠蘋果iPhone 15拉貨啟動，8月營收為45.45億元創今年新高，月增30％、年增2％，今年來首度出現雙率雙增，法人估計第三季營收可望重回百億大關，日前土洋法人將目標價調高到2,550元～2,900元，在法人偏多操作下昨日股價提前慶功強彈3.5%，今日開高翻黑下挫近2%，展開季線與半年線保衛戰。

光電股中以LED族群相對強勢，LED廠8月營收脫離谷底，因上半年比較基期均低，下半年營運可望穩增長，導線架廠一詮(2486)登13月新高，富采(3714)、艾笛森(3591)、弘凱(5244)、華興(6164)聯袂成長，今日股價同步展現抗跌力道，其中又以弘凱(5244)、華興(6164)大漲4%起跳最為突出。

分析師指出，觀察近期盤面，科技股重心AI族群漲多整理，待籌碼沈澱或輝達重啟攻勢，方有上攻空間，放眼電子族群，蘋果鏈受惠美國時間9月12日新機發表，以及本益比落在合理價位，接棒AI股機會相當大。(時報資訊 龍彩霖)

（5）尖牙股明年獲利看俏 統一FANG+沿5日線強漲

華爾街對美國經濟前景轉向樂觀，2年來首度上修企業獲利預測。科技巨頭是AI趨勢最大受惠者，明年每股盈餘（EPS）預估將逐季上升，使成分股聚焦十大科技巨頭的FANG+指數，有望延續成長動能，連動該指數的統一FANG+（00757）ETF，今（6）日沿著5日線上揚。

統一投信表示，按歷史經驗，隨著時間逼近，情況越加明朗，市場對於美股企業獲利預測通常都會趨向下調。但FactSet最新發布報告顯示，分析師過去2個月卻逆勢調高獲利預測，為2年來首見。

在先前的財報公布季中，標普500成分股在法說會上提到衰退的企業家數，也已經連續4個季度下滑。報告指出，今年第3季EPS估值上調幅度最大的3個產業，分別為非必須消費、通訊服務及資訊科技，分別上修6.4％、5.3％及3.8％。

統一FANG+基金經理人林良一表示，科技巨頭在主要科技尖端領域居壟斷地位，核心業務堅韌帶動企業EPS高速成長。AI熱潮更使科技巨頭如虎添翼，據統計，科技巨頭EPS將從第2季的1.65美元逐季上升至明年第4季的2.24美元，達到近年來高點，成長幅度高達35.76％。

他說，EPS快速上升成為科技巨頭未來表現的最佳底氣，隨著市場焦點逐漸轉向檢視企業明年獲利，保持高速成長趨勢的基本面，有望帶動科技巨頭股價延續先前的成長動能。

林良一指出，美國通膨降溫趨勢確立，使聯準會升息進入尾聲階段，科技股的評價修正結束，加上景氣漸趨明朗，建議投資人可以順勢加碼高速成長的科技龍頭股。FANG+指數成分股涵蓋多項領域，包括AI、電動車、雲端、串流影音及金融科技等，多主題優勢能掌握科技股各產業輪動的成長機會。（工商時報 呂淑美）