蘋概PCB股大漲 資金轉進電子零組件股

受惠於近來AI、車用等多重利多，PCB族群在台光電（2383）、金像電（2368）及健鼎（3044）股價翻了好幾翻後，資金終於大幅往落後的蘋概PCB股轉進，包括華通（2313）、楠梓電（2316）、定穎控股（3715）、敬鵬（2355）等，今（6）日齊步放量大漲。

PCB中游的銅箔基板（CCL）廠台光電近年來股價一路飆漲，之前最高來到462元，如今已來到400元俱樂部，成為PCB股族群的股王，接下來，AI及車用PCB股-金像電及健鼎，都急起直追，如今也成為200元俱樂部的成員，狠甩之前飆漲的ABF龍頭欣興。

由於近年來蘋果新機改款不大，對硬體供應商股價也激不了太大作用，隨著今天蘋果i15有較大新應用，激勵PCB股價加溫，今天除了金像電及健鼎續攻外，華通、楠梓電、騰輝電子-KY、定穎投控、設備廠揚博等，都強漲2％～8％。

此外，精成科、敬鵬、瀚宇博、同泰、嘉聯益、柏承、燿華、臻鼎-KY、台郡、台虹、南電等，都維持上漲格局。整體PCB股族群出現近來難得一見的上揚走勢，激勵電子零組件股今天吸金18％以上，較昨天的14.72％增加約3.5個百分點。

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