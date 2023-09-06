上詮、眾達-KY等網通股走揚 台股早盤小漲

美股5日表現疲弱，惟僅費半指數逆勢撐在盤上，台股6日早盤開高上漲，盤中小漲21.15點，來到16,812.76點，權王台積電（2330）股價走揚撐盤，暫報554元，補漲型類股持續聚焦，網通相關的光通訊、IC設計族群動起來，上詮（3363）亮燈漲停，眾達-KY（4977）也大漲逾6％，成交量大幅揚升，中磊（5388）、智易（3596）等多檔強勢走揚。

關注美股表現，則呈現跌多漲少，道瓊工業指數下跌195.73點，或0.56％，收在34,641.97點；標普500指數下跌18.94點，或0.42％，收在4,496.83點；Nasdaq指數下跌10.85點，或0.08％，收在14,020.95點；費半指數則是小漲0.95點，或0.03％，收在3,683.79點。

美股在經歷勞動節休市後5日恢復交易，但油價和美債殖利率雙雙攀升，為股市帶來壓力，加上大陸市場也帶來壞消息，大陸公布財新服務業和綜合PMI，雙雙不如預期，投資人全球第二大經濟體經濟的委靡不振感到擔憂，增添市場悲觀情緒，均壓抑四大指數走勢。

中信投顧表示，台股面臨「萬七」M頭深水區及月、季線雙重壓力夾擊，仍需量能適度回升助攻，但新台幣匯率走貶續朝32元關卡靠攏，資金動能僅能倚靠內資撐腰，量能萎縮下滑趨勢短期內恐難出現明顯逆轉，故台股短線走勢採「進一退二」、以時間換取空間的可能性不小，後續建議觀察短均線及月線、外資買盤、新台幣匯率三大重點。

永豐投顧指出，台股盤勢以較為平緩的正斜率續朝季線方向前進，技術指標KD、RSI持續增強，MACD與DIF由負值逐漸接近零軸，下方短均糾結，5、10日線上揚，與半年線形成多到保護，但上方季線自8月10日遭到摜破後就再未觸及。

由於第三季旺季不旺已是事實，基本面暫時缺乏驅動力，加上本月下旬將有FOMC會議，決策將導引利率，進而對資金方向造成影響，且官方將持續關注物價、就業等各項總體數據變化，故近期投資情緒仍將隨經濟數據而起伏，盤勢連續上攻機率不高，預期仍不脫離半年線至季線間的區間震盪。

操作方面，目前正值上市櫃營收密集公布期，下周還有重要蘋果新機發布，建議短期可留意營收績優股與低位階蘋概股，至於籌碼紊亂的AI股則可伺機短打，波段持有者宜具備耐心。

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