外資8月出逃創今年新高 但逆勢敲這8檔

用腳投票！外資8月提款創紀錄 金管會認了3原因 但有8檔逆勢敲 第1名掃貨近25萬張

金管會昨（5）日公布，外資8月淨匯出58.087億美元（約1850億元台幣），除創今年新高，也改寫2011年以來第5大紀錄，加上7月淨匯出47.018億美元，2個月出逃金額共計105.1億美元（逾3,350億元台幣），成8月股匯雙殺的最大原兇。

台股8月重挫510點，創今年最慘，新台幣也重貶8.24角，上演股匯雙殺戲碼，外資1個月賣超台股1,237.34億元，創今年新高紀錄。

雖外資上月台股大提款，卻逆勢大買5檔個股，以長榮航買超88億元最多，張數高達24.9萬張，華碩與聯發科各買85億元、68億元，世芯-KY也買超56億元、光寶科則敲進46億元。此外，和碩、欣興、日月光等3家，單月也都敲進逾2.3萬張，買盤集中漲幅落後的AI及航太、新藥、被動元件等族群。

金管會證期局主秘尚光琪坦承，8月大盤重挫與外資淨匯出狀況相符，AI股為首的科技股漲多修正，加上美Fed主席鮑爾在全球央行年會表示採取保守政策、大陸房地產危機等總經變化，3因素促使外資匯出。

不過，由於每年7到8月是股利發放旺季，外資多呈淨匯出，而近年若9月外資回頭轉淨匯入，全年多半亦呈淨匯入，證期局認為，資金動能仍可能在第4季布局，期待隔年台股行情。

尚光琪指出，前8月外資累計還是淨匯入138.3億美元（約4,405億元），對台股也是淨買超，加上台股基本面良好，投資人不用太擔心。

（ 旺得富理財網 李宗莉）

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