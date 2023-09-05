9/6盤前》美需求夯 這檔AI股邁出貨高峰

台股今（9/6）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.金融業前七月稅前獲利「衝破」5,000億元，全年有望挑戰歷史次高。據金管會5日公布，在證券業獲利同比成長55％、銀行成長22％支撐下，金融三業（銀行、保險、證券）前七月稅前淨利達5,144.8億元，超過去年全年獲利，更擺脫上半年衰退局面，轉為正成長。

2.台股呈現量縮震盪，在「淺水無大魚」的情況下，盤面多方重心轉移至中小型股表態，本土資金扮演關鍵指標。其中，投信5日再度買超18.39億元，已連24個交易日天天買超，是史上第四長紀錄，期間累計買超金額達629.96億元，扮演台股最穩定多頭力量。

從個股來看，目前投信最「不離不棄」的個股為新普，已連續買超42個交易日，期間增持9,356張，是目前唯一投信買超逾40天以上的上市櫃公司。

其次依序為致伸、佳世達、廣積、旺宏、矽創、頎邦、景碩、致新、至上、中光電、上海商銀、漢唐、瀚宇博等，買超天數都超過30個交易日，顯示中小型電子股為投信聚焦重心。

3.AIGC（生成式人工智慧）推升伺服器需求，台灣系統廠出貨效益開始於第三季中旬後顯現，在伺服器產業中位居主板出貨比重之首的英業達（2356），其採用輝達（NVIDIA）HGX H100架構的AI伺服器，正陸續向美系客戶出貨，並於第四季進一步放量。

英業達目前出貨主力HGX H100 AI伺服器，9月起逐步進入今年高峰，為下半年伺服器業務挹注逐季增長動能，全年AI伺服器估將占整體伺服器出貨的10％～15％。（閱讀全文）

4.AI及自動駕駛等需求提升，日月光投控執行長吳田玉對半導體產業樂觀以待，他表示，未來十年全球將轉為PMMP(People-Machine-Machine-People) 時代，將帶動半導體另一波大成長，因此，日月光馬來西亞封測廠現正積極擴產，預計2至3年後，年產值將倍增至7億美元。

5.國際半導體展題材吸睛也吸金，將匯聚950家廠商、涵蓋3,000個攤位，5日起論壇陸續開講，半導體股加溫，資金明顯進駐，上市半導體成交值占比回升至3成以上，多檔收漲停。

篩選法人5日由空翻多，或連買，且價量齊揚的上市櫃半導體股共有12檔，包括聯電、欣銓、聯發科、智原、合晶、台亞、矽創、聯詠、天鈺、瑞鼎、昇佳電子、力成等，尤其對聯電回頭大敲1.17萬多張最多。

6.電池模組大廠新普（6121）受惠於大客戶新品拉貨效應，8月合併營收約73.03億元，月增10.58％、年減10.53％，不僅月營收重回70億元之上，更寫下今年單月高點。市場預期新品拉貨將延續二～三個月，帶動新普第三季營收表現將優於第二季，下半年營運也會優於上半年。

7.臺灣指數公司最近代富時羅素公布系列指數調整，眾所矚目的臺灣50指數新增智邦（2345）、光寶科（2301）、緯創（3231）、緯穎（6669）四檔成分股，刪除陽明（2609）等四檔非科技股，指數成分股更迭不只凸顯科技類股重要性提高，本次入選的全都是AI概念股，整體臺灣50指數中的AI股占比飛越3成。

8.傳統的消費旺季將至，加上蘋果新機發表在即，砷化鎵族群營收也開出好彩頭，PA三雄穩懋（3105）、宏捷科（8086）、全新（2455）8月營收全數寫下年月雙增；而軍用PA大廠全訊（5222）也登上今年次高，累計前八月營收創同期新猷，下半年業績持續看旺。

9.半導體景氣春雁現蹤跡，SEMI全球董事會成員暨環球晶圓集團董事長徐秀蘭指出，從環球晶的客戶來看，第三季營收展望已見好轉，但在第三季稼動率持續下降，顯示廠商仍在去化庫存，預期2024年第一季或第二季半導體產業景氣將正式迎來「健康」復甦。

10.LED廠8月營收攜手脫離谷底，繼導線架廠一詮（2486）8月營收登十三個月新高之後，富采（3714）、艾笛森（3591）、弘凱（5244）、華興（6164）8月營收聯袂成長，且不少公司擺脫年減頹勢，步入年、月雙增成長軌道，由於LED廠上半年比較基期均低，下半年營運可望穩增長。

11.蘋果iPhone 15拉貨啟動，大立光8月營收為45.45億元，創今年新高，月增30％、年增2％，也創下今年來首度雙率雙增的現象。大立光預估，9月營收和8月差不多，大環境跟訂單沒有太大變化。

12.台積電海外擴廠腳步不停歇，日本熊本廠預計於2024年底量產，目前辦公大樓部分設施，已於8月份開始啟用。台積電表示，預計從台灣派駐日本廠員工共約3至400名，其中包含短期支援人力，為後續進入量產之後的先遣部隊。

13.散裝航商慧洋-KY（2637）8月財報轉盈，受到巴拿馬運河塞船影響，帶動船舶運價走升，激勵慧洋8月營收達12.4億元、月增年減，因為慧洋租金採預收方式，部分指數連結船舶營收成長將會遞延，加上北美穀物出口旺季開始，法人看好，塞船加上旺季雙效合一，慧洋9月、第四季營運可望拉尾盤。

14.工具機業今年普遍陷入慘澹經營，程泰集團董事長楊德華為留才，同時確保協力廠商員工工作權，大膽逆向操作，備足20億元銀彈，將透過旗下程泰、亞崴兩工具機廠，在未來一年內生產1,000台機台備量，預期明年下半年產業景氣復甦，屆時將可立即交貨搶得先機。

15.大陸穩增長再出招。大陸工信部、財政部5日聯合公布最新計畫，提出今明兩年，電腦、通訊和其他電子設備製造業增加值年增率要達5％左右，且明年5G手機出貨占比要超過85％等，全力拉抬電子資訊產業回溫。

16.中華汽車（2204）獲利衝鋒，自結7月稅後純益4.99億元，較去年同期大增3.65倍，每股純益0.92元，累計前七月每股純益達6.47元，再創同期新高，市場看好全年獲利將挑戰一個股本。

17.第三季電子業旺季不旺，導致PCB廠8月營收回溫速度不一，HDI板大廠華通（2313）受惠於美系客戶啟動拉貨潮，8月營收站上九個月以來新高。

18.記憶體大廠南亞科（2408）5日公布，2023年8月營收25.75億元，月增5.65％，較去年同期減少24.69％。累計營收為184.64億元，較去年同期減少59.68％。

法人分析，南亞科營收逐漸回升，8月繳出今年以來最佳數字，顯示庫存持續去化中，稼動率也將緩步回升，而在產品平均單價方面，因終端需求依舊疲弱，評估DDR3及DDR4合約價於第三季反轉向上機率較低，但跌幅已見收歛。

19.佳世達（2352）公告8月營收164.59億元，較去年同期減17％，較上月成長3％。集團旗下友通（2397）8月營收回神、達14.2億元，月增19.39％，寫下同期高點，其陽（3564）8月營收1.48億元，月增34.97％。

佳世達表示，高附加價值事業的醫療事業較去年同期和上月都有所成長，醫院營運健康，新醫療艦隊成員及醫療器材等，都帶來貢獻。此外，顯示器需求持續改善之外，智慧解決方案、網通事業需求穩健也都帶動8月合併營收較7月成長。

20.透過四個大投資，中華電拚市值上兆元！董事長郭水義5日接受工商時報專訪，他表示，中華電信將透過四個大投資，促成市值上兆元。

包括一，在客戶、及合作夥伴創造客戶所想要的服務及產品上加碼投資，例如影視數位內容將擴大投資。二，擴大科技平台上的投資，AI、大數據、雲端及資安等科技領域將加碼投資。第三擴大基礎網路投資。第四，優質科技技術人才擴大投資。

21.智慧型手機仍處於庫存去化階段，根據市調機構統計，2023年上半年產量5.2億支，年減率13.3％，為了與三星一爭全球智慧型手機龍頭，蘋果iPhone 15新機將在美國時間9月12日亮相，潛望式鏡頭、Type C、半導體製程為產品規格有感升級，而大立光（3006）、玉晶光（3406）挾著蘋果光，股價創下短波段新高。

22.大陸鋼業限產儘管已實行一段時間，無助壓抑原物料行情，鐵礦砂本周有機會挑戰每噸120美元，澳洲煉焦煤價格也重回每噸270美元價位，煉鋼原物料行情居高不下，強化鋼廠提價信心，預估接下來越南和發、大陸寶鋼、鞍鋼及本鋼等一級鋼廠的10月新盤，不排除加大漲幅。

23.華新為反映鉬鐵及廢不銹鋼等原材料價格上漲，調漲8月不銹鋼價格，加上7月國際銅均價也較去年同期止跌回升，5日公布8月合併營收144.11億元，創同期第三高。華新提高對印尼旭日冰鎳廠綜合持股，有助今年營收及獲利增長。

24.喬山受惠於健身器材旺季來臨，樂觀下半年營運，逐季轉強。喬山5日在法說會上表示，今年商用器材營收占比拉升，因產品組合優化，加上增加外部代工廠，有效降低固定成本及資本支出，今年營運、獲利表現可期，第四季將是今年營運最好的一季。

25.天風國際證券分析師郭明錤4日深夜撰文表示，華為新機Mate 60 Pro當前出貨預期有明顯提升，預計前12個月至少可出貨1,200萬支，對台陸港股市有不可忽視的影響力，台灣供應鏈族群如大立光、穩懋可望受惠。

26.國內電動車市場持續擴大，前八月銷量再創新高，領牌已達1.64萬輛，預料下個月就可超越去年全年的1.66萬輛。隨著特斯拉新一波降價，及福特、起亞（KIA）、賓士、寶馬、奧迪等品牌今年電動車接單皆有不錯表現，業者看好今年國內電動車總銷可望站上2.2萬輛新高、市占首度衝上5％。

27.美商應材預估，整體半導體產值於2030年將突破1兆美元。隨著物聯網、人工智慧興起，晶片需求進一步提升，同時推動半導體產業成長，美商應材提供晶片製造商各式系統及晶圓製造平台。近期也積極推展異質整合、EUV圖案化系統發展，為晶圓製造廠如台積電、三星、英特爾提供堅實支援。

28.航空業界看好半導體、電商、AI產業等空運三寶，出貨量將在第四季帶頭回溫，營造有利航空市場氛圍。

華航透露，靠著減少航班、巴拿馬運河塞船，8月起航空運費止穩回升，目前亞洲到北美運費比疫前高3成，北美到亞洲也比疫前高1成，這波運費漲勢將有望延續到第四季傳統旺季，市場看好華航業績將起飛。

29.華為發售Mate 60 Pro，市場拆解零部件，對聯發科（2454）等智慧型手機供應鏈拋出警訊。業者指出，隨著中美半導體角力加劇，中國大陸發展國產替代，Mate 60 pro的推出，包括在晶圓代工、無線充電、封測，皆已經達到堪用、商轉的階段，更令人驚訝的是，以往歐美壟斷的指令集架構，也在其中發現自研泰山CPU架構。

對此，台廠業者表示，目前台系供應鏈技術依然領先，華為手機的推出，也有望讓市場焦點重回安卓陣營身上，此外，華為麒麟晶片量產、良率皆是考驗，對台廠仍存在機會。

30.錼創科技-KY（6854）5日舉辦首屆Micro LED技術論壇，吸引Micro LED供應鏈共近60家公司參與，三星也成為座上賓之一，看好Micro LED在技術、成本下降上將持續有所突破；三星89吋Micro LED電視已經接單量產，錼創提供的晶片攸關80％成本。

31.看好節能是未來市場所趨，聯昌電子（2431）近二年積極尋求轉型，努力朝綠能走，在沉潛多年後，2023年第四季終於要開花結果，聯昌電子總經理林春連5日在法說會上表示，新產品和新客戶將自2023年第四季起貢獻營收，樂觀看待下半年營運會優於上半年。

32.路透引述晶片設計商安謀（Arm）向美國政府提交的文件報導，安謀預定下周在那斯達克首度公開發行股票（IPO），IPO定價每股47至51美元，依此估計公司市值超過520億美元。

33.外媒報導指出，特斯拉（Tesla）的降價策略奏效，8月在中國銷售84,159台電動車，較7月成長31%，較去年同期則成長9.3%，帶動特斯拉5日股價猛升4.69%。

34.高股息台股ETF基金成今年「吸金利器」，規模暴增逾2,300億元，已較去年底增加逾6成，遠高過整體台股ETF基金成長幅度36％，投信業者積極搶食高息ETF市場效應，規模排名也大洗牌，今年復華、群益、兆豐投信三家黑馬竄出，排名明顯躍升。

35.面對近年美國嚴苛的科技封鎖，大陸將再推出新一期的國家集成電路產業投資基金（簡稱大基金），規模更一舉擴大至人民幣（下同）3千億元，重點目標是突圍當前制裁焦點的晶片製造設備領域。

36.高盛（Goldman Sachs）近日下調了對於經濟衰退的預測，由於通膨降溫，加上勞動力市場富有韌性，聯準會可能不需要進一步升息，高盛認為美國陷入衰退的機率從先前的20%降至15%。

37.輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳4日赴印度拜會印度總理莫迪，是兩人之間第二次會面，這回探討印度在全球AI市場的發展潛力，但會後並未發表任何印度廠房投資計畫。

莫迪4日於社交網站發文表示：「雙方深入探討印度在AI領域的發展潛力。」輝達也在X平台發文表示：「黃仁勳第二次與莫迪會面主要討論AI應用，以及如何藉助印度年輕人才推動AI產業發展。」

38.中國電動汽車產業迅速崛起，在海內外逐漸占據舉足輕重地位。據統計，中國企業在尖端材料和電動汽車等18個品類的全球市占率均上升。電動車表現亮眼，以鋰電子電池相關領域尤為顯著，電動車產業更有望接棒互聯網巨頭，成為帶動中國經濟成長的動力。

39.台灣高鐵（2633）受惠暑假出遊旺季，以及啟動增班計畫，帶動8月營收衝上42.02億元，年增24.86％、月增3.26％，繳出雙增成績，並改寫同期新高紀錄，累計前八月營收達327.29億元，較去年同期成長48.68％。

40.軸承廠瑞穎（8083）自結8月營收為1.15億元，創下今年單月營收新高。瑞穎預期今年營運先蹲後跳，下半年接單以及出貨將會逐月好轉，營運可優於上半年，力拚全年業績可達2021年的8～9成。

41.大江（8436）在新產品、新市場助威下，8月營收7.81億元，連二月改寫今年單月新高，前八月營收53.23億元、年增9.48％。市場預期，下半年在生技大聯盟成員效益發酵，大江業績將可續走高。

42.國境解封之後，國人瘋出國，根據今年7月「台灣各機場國際及兩岸定期航線班機載客率」報告資料，日本高知航線載客率奪冠，燦星旅遊（2719）受惠與台灣虎航連手推高知包機直航，樂觀第三季營收將會大幅提振。

43.藥華藥（6446）受惠罕見血癌新藥Ropeg（P1101）美國銷售成長，推升前八月營收30.6億元、年增71.2％，已超越去年全年28.8億元。

因應未來市場的需求，藥華藥台中廠預計今年內完成第二條生產線，竹北廠則預計於2025年完工、2026年投產。另美國FDA預計9月中實地查核台中針劑廠。

44.jpp-KY經寶精密（5284）公布8月份營收達新台幣（以下同）2.21億，月增2.94％，年增34.7％，創歷史新高紀錄。

jpp-KY表示，原本8月歐洲放暑假工時減少將影響營收，但是在伺服器機櫃增加及飲料機開始出貨的帶動下，8月營收表現超乎預期。累計jpp-KY前八月營收達15.53億，較去年同期11.02億大幅成長40.91％。

45.受惠訂單回升、利基布局進度優於預期，八貫（1342）、東聯（1710）營運增溫加速。八貫戶外客戶動能已現回溫，軍工新標案等待開標中，法人推估，8月營收可望回升，第三季營收減幅收斂至10％～15％，第四季營運攀揚動力蓄勢再起。

46.品牌服飾廠庫存下降，加工絲產業景氣出現回溫訊號，宏益（1452）、聯發紡（1459）8月合併營收都衝到今年單月次高，月增幅均達1成左右。市場指出，加工絲廠的產線平均稼動率已回到5成以上，預期下半年營運可望逐季增加。

B.利空因子：

1.外資連二個月淨匯出逾新台幣3,000億元，據金管會5日公布，8月外資淨匯出約58.13億美元，陸資淨匯入約0.043億美元，合計淨匯出58.087億美元（約新台幣1,850億元），創今年單月新高、也是12年來第五大匯出量。

2.沙烏地阿拉伯與俄羅斯同意延長自願減產協議，帶動國際油價走高，市場對通膨的擔憂加劇，美債殖利率攀升，華爾街股市5日承壓，道瓊工業指數盤中一度跌逾200點，三大指數終場皆收黑，僅費城半導體指數小幅收漲。

道瓊工業指數下滑195.74點，或0.56%，收34,641.97點；標準普爾指數下挫18.94點，或0.42%，收4,496.83點；那斯達克指數微跌10.86點，或0.08%，收14,020.95點；費城半導體指數微漲0.958，或0.03%，收3,683.794點。

3.在供需擴張幅度皆放緩的拖累下，以中小企業為調查樣本的財新，5日公布中國8月份服務業經營活動指數（服務業PMI）為51.8，較7月大幅下降2.3，遜於預期且創下今年新低。

4.今年下半年房市變數多，重頭戲928檔期熄火！據591新建案調查，全台928檔期推案量6,758億元、年減16％，為近三年來首見衰退，除台中市在諸多大案競相推出、推案量仍較去年成長外，其餘各都會區建商普遍調節推案。

5.鴻海8月營收4,128億，月減12.02％，年減8.03％。累計1到8月營收為3.64兆元，對比去年同期減少5.08％。鴻海表示，目前進入下半年旺季，營運將逐漸加溫，第三季將較第二季有所成長，預估第三季成長幅度也會高於前兩年的平均水準。

6.油價上漲加劇市場對通膨的擔憂，帶動美債殖利率和美元指數持續上行，2年期美債殖利率最高漲10個基點至4.97%，收復上周二以來過半跌幅，10年期美債殖利率也漲10個基點至4.27%，一度攀升至8月25日以來的最高。

7.亞洲開發銀行（ADB）5日公布「2023年貿易融資缺口、成長與就業調查」，指2022年全球貿易融資缺口從2020年1.7兆美元，擴大至2.5兆美元，創新高，相當於全球商品貿易額10％。主要是各種經濟風險持續增加而削弱銀行業融資能力。

其私人部門營運處長加博里（Suzanne Gaboury）說：「全球貿易融資缺口現在已擴大至遠超2兆美元，因為全球經濟仍難以在疫情後回升。」

8.平均地權條例7月上路前，激出一波預售屋上車潮，6月全台預售屋實價揭露近1.3萬件，月增39％、年增117％，創下近19個月來單月新高，幾乎相當於過去景氣最熱絡時期的水準。不過業者認為，買盤在新制上路前都已上車，下半年預售市場恐將明顯降溫。

9.農業部5日指出，海葵颱風造成農業災情，截至5日11時止，農業產物及民間設施估計損失計2億7,456萬元，逾八成集中在台東縣，以釋迦受創最重，金額達1億3,730萬元，農業部已公告台東縣為農業天然災害全品項現金救助及低利貸款地區。

10.俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）4日與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）會晤後表示不會再參與黑海穀物出口協議，直到西方滿足其要求去促進俄國農作物出口為止。

11.中國電動車強勢出海，前進推動電動車轉型的歐洲市場，比亞迪、零跑和吉利等近十家中國車企4日攜新車款亮相德國慕尼黑國際車展。期間，德國車企BMW執行長齊普策（Oliver Zipse）示警，德國平價汽車若與中國掀起價格戰，幾乎毫無勝算。

12.受到美元彈升、財新中國8月服務業採購經理人指數（PMI）不如預期等影響，人民幣兌美元在岸價、離岸價5日再度雙雙跌破7.3元，再創8月21日以來新低。市場認為，短線人民幣依舊承壓，須待大陸經濟復甦回穩，下跌壓力才會稍減。

13.適用土增稅重購退稅者注意，各地方政府稅局下半年起陸續展開列管案件清查作業，如果五年列管期間重購地再行移轉或改作非自用住宅使用，例如營業使用、出租他人、遷出戶籍等，將會被追繳原退還的土地增值稅。

14.新台幣7月下旬以來波動加劇，8月震盪趨貶，且隨外資大舉匯出，一度距32元僅半步之遙，9月以來持續向32元關卡靠近。央行外匯局局長蔡烱民表示，目前主要亞幣各走各路，新台幣並未受人民幣貶值影響，央行會視需要，必要時進場調節。（中性看待）

15.大陸經濟復甦不如預期，也衝擊到中租控股股價，中租控股5日法說會，法人關心其在大陸營運狀況及延滯率，中租控股副總經理樊梅芳表示，大陸延滯率雖上升，但仍維持歷史平均水準，整體利差正逐漸回穩中。

16.市場研究機構TrendForce公布9月上旬面板報價，資深研究副總邱宇彬表示，品牌廠自第二季開始回補庫存、且為下半年旺季備貨，8月已備貨完，後續拉貨態度偏保守消極，預期9月小尺寸電視面板無力續漲，大尺寸電視面板漲幅也明顯收斂到1～3美元。市場逐漸進入淡季，預期11月面板價格可能鬆動，價格將步入下跌走勢。

17.終端需求走弱，連接器廠詮欣（6205）8月營收唱低調，再度跌破億元關卡，以年減42.2％的0.78億元寫下今年新低，惟詮欣董事長吳連溪表示，最壞的狀況在今年8月已經過去，9月營收應會優於8月，第四季表現也會比第三季好。

18.泰鼎-KY也於5日公告8月營收，第三季旺季效應不明顯之下，單月營收回落至新台幣（以下同）10.43億元，月減10.8％、年減2.77％，為今年以來單月營收次低紀錄，累計泰鼎-KY今年前八月營收達86.58億元，年減13.8％，年衰退幅度收斂至今年最低。

19.車用AM（售後維修）水箱零件廠吉茂（1587）遠赴墨西哥設廠，不過原定第三季安裝設備的進度，目前出現落後，吉茂表示，新廠設備將拚10月中下旬到位，11、12月試產，明年正式貢獻營收。

隨著今年同業競爭加劇，儘管AM市場需求成長，但在客戶下單趨於保守的情況下，吉茂表示，公司今年營收恐無法回到成長，不過仍將力拚持平。法人則認為，吉茂明年有墨西哥新廠挹注，營收可望回到成長軌道。

20.偉詮電（2436）5日公告，7月合併獲利2,200萬元，每股稅後純益（EPS）0.12元，較去年同月衰退33％。累計1～7月獲利合計EPS 0.73元。

籌碼方面，偉詮電受到法人青睞，近一個月來三大法人合計買超約5,151張，不過，觀察近三日法人動向來看，三大法人已由買轉賣。

21.由於歐洲放暑假，導致工作日減少，整體出貨量略有下降，貿聯-KY（3665）8月營收43.52億元，出現雙降，月減及年減幅度分別達到2.37％及4.7％，另前八個月營收344.81億元，也不若去年同期的351.97億元，呈微減2.03％。

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