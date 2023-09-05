投信尬外資 連24買穩台股 重心轉向1類股

台股呈現量縮震盪，在「淺水無大魚」的情況下，盤面多方重心轉移至中小型股表態，本土資金扮演關鍵指標。其中，投信5日再度買超18.39億元，已連24個交易日天天買超，是史上第四長紀錄，期間累計買超金額達629.96億元，扮演台股最穩定多頭力量。

外資下半年來偏向調節台股，減碼金額超過2,100億元，成為指數失守萬七關卡的重要原因；反觀投信此波對台股買進力道源源不絕，自8月2日至9月5日已連續24個交易日買超，超越2022年4月13日至5月16日的連23買紀錄。

統計投信歷史前三長買超排名，第一是2022年6月24日～9月13日期間，以連續57日創下最長連買紀錄，累計買超800.56億元；第二長買超紀錄同樣為2022年，自1月21日～3月23日連36日買超，累計買超863.47億元；另2007年6月27日至8月11日則是連續買超26日。

從個股來看，目前投信最「不離不棄」的個股為新普，已連續買超42個交易日，期間增持9,356張，是目前唯一投信買超逾40天以上的上市櫃公司。

其次依序為致伸、佳世達、廣積、旺宏、矽創、頎邦、景碩、致新、至上、中光電、上海商銀、漢唐、瀚宇博等，買超天數都超過30個交易日，顯示中小型電子股為投信聚焦重心。

玉山投顧研究部資深協理湯麒國表示，中小型股近期表現較佳，主要是前波高點下殺，跌幅相較權值股深，在籌碼沉澱後，資金回流，反彈幅度自然優於權值股。而投信鎖定8月營收看好與預估第三季較第二季獲利成長的中小型股佈局，也有為9月季底作帳行情暖身的意味。市場預估，短線在中秋連假前，投信等內資買盤可望持續加碼態勢，下一步有望超越連26買，往史上第三長紀錄邁進。

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