3大法人汰弱擇強 台股該買？這訊號猛閃

外資買超12億 三大法人9/5買超台股20億元

外資等三大法人周二（9/5）合計買超台股20.67億元。包括外資與陸資買超12.09億元；投信法人買超17.9億元；自營商自行買賣部分係買超9.62億元，避險部分係賣超18.93億元，合計單日賣超9.31億元。

（工商時報 數位編輯）

盤後》台股翻紅小漲 蘋概由大立光開先路

美股昨夜放假，亞股今日也多數回落，台股在台積電(2330)、AI概念族群休憩下，權值大軍也顯得意興闌珊，使得大盤指數幾乎整場都落於低檔狹幅震盪，僅大立光(3008)挾新蘋果題材放量激昂約3.6%，引領光電族群扮演今日抗空主力；資金並轉進櫃買市場點火電子零組件、通路及電腦設備族群，拉抬櫃買指數穩行高檔；臨收買單搶進緯創(3231)、愛普*(6531)、智原(3035)、台光電(2383)等大型電子股，大盤趁勢奮力一搏，終場翻紅收高1.92點、為16791.61點，總成交值2474.5億元；櫃買市場收216.19點，漲1.19點，總成交值777.67億元。

證券分析師張陳浩指出，台股今日持續震盪整理，預期9月中旬美國數據也公布的差不多，國際變數減少，再加上Apple新機這次有感升級，各界對銷售數字有樂觀的期待，屆持台股將有機會結束整理格局。

目前正值8月營收公布期間，不少個股表現都還不錯，張陳浩說其中AI股也有實質的業績反應，並非只是一個夢，族群修正過後市猶有可為。另外，Apple手機這回大升級，Type-C、光學概念股皆有題材，不妨留意。

盤面上，大立光帶動材料-KY(4763)、祥碩(5269)牽手擠進千金俱樂部。台積電收在552元，下跌0.9%；台燿(6274)收在漲停板141.5元；天鈺(4961)收在漲停板157.5元。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，展望9月，考量全球景氣仍在谷底調整階段，且美國降息預期延至明年第二季，加上籌碼面暫不利指數大幅衝高，需等待台股基本緩步回溫，建議在指數回檔時可分批布局成長股，以搭上升息尾聲之後的台股多頭表現。

孫傳恕分析，目前台股來到10年均值區間上緣，已非便宜的市場，預料需要景氣明顯好轉才有帶動大盤持續上攻的動能，而眼見景氣已落底，下修空間有限，且未來將逐步回升，指數底部亦將同步持續墊高，加上9月蘋果新機即將發表，可望成為激勵蘋概股表現的題材。

（時報資訊 郭鴻慧）

台股終場翻紅小漲1.92點 進逼16,800點

台股今天開低震盪，終場翻紅，小漲1.92點，收在16791.61點，進逼16800點關卡，IC設計和光學族群強漲，台積電、AI指標股疲軟。

台股加權指數終場上漲1.92點，收在16791.61點，漲幅0.01%，成交金額新台幣2474.49億元。

觀察權值股表現，台積電終場下跌5元，收552元，跌幅0.9%，鴻海小漲0.5元，大立光勁揚逾3.5%。

AI概念股漲跌互見，技嘉下跌1.58%，緯創、光寶科平盤；IC設計族群天鈺漲停、愛普小漲；材料-KY、祥碩勁揚，登上千元關卡，台股再現「九千金」。

（中央社）

景氣指標上行 台股價值面具吸引力

展望台股後市，大華銀投信分析，儘管國發會的景氣燈號出現第9顆藍燈，然而景氣分數上升，出現復甦信號，台灣股市基本面仍穩健且持續成長，在8月回檔後，價值面也具吸引力。

大華優利高填息30經理人鄭翰紘表示，股市名言「藍燈買股票，紅燈數鈔票」，來自於景氣指標燈號和台股走勢有相當高的一致性。儘管國發會景氣燈號出現第9顆藍燈，但景氣分數上升，出現復甦信號。

鄭翰紘指出，根據彭博預估，台灣加權指數今年第4季每股營收年增率可望接近3成。另外，預估世界主要股市的資產報酬率，台股在明年的預估表現仍高於全球指數與已開發國家；股利率方面，也優於主要股市。

他表示，台股基本面相對穩健，在8月的回檔後，價值面也具吸引力。此外，台灣近期國際貿易餘額於今年7月創下歷史新高，顯示出台灣經濟成長仍相當強勁。

產業部分，鄭翰紘認為，在AI長期趨勢帶領下，可持續關注伺服器代工、機殼、散熱、電源供應器、零組件等產業龍頭，伺機布局基本面佳、評價較低個股。另外，9月進入蘋果新機拉貨旺季，可留意蘋果供應鏈，進入旺季有補漲空間。

大華優利高填息30是台灣第1家外商銀行在台灣發行的ETF，採季配息，繼6月配息後，預計9月將第2次配息，每單位配息金額將為新台幣0.75元。

（中央社）