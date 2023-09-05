凌陽、天鈺飆漲停 半導體股成交占比逾3成

國際半導體展題材吸睛也吸金，除了現場將匯聚950家廠商、涵蓋3,000個攤位之外，也有20場以上國際論壇，5日起論壇將陸續開講，半導體股股價漸加溫，尤其資金明顯進駐，據統計，4日上市半導體成交值比重僅有22.05％，今（5）日更進一步回升至三成以上，達31％多。

此次國際半導體的主題為，以贏得未來賽局致勝關鍵─創新與永續「Inspire Innovation. Empower Sustainability.」為主軸，聚焦半導體熱門議題包含先進製程、異質整合、化合物半導體、車用晶片、智慧製造、永續製造、半導體資安、人才等，同時，5日起現場將搶先舉辦多場國際論壇，為全球微電子供應鏈專業人士展示最新技術趨勢與前端應用。

半導體股隨著展覽題材而發酵，上市半導體股有凌陽及天鈺爆量漲停，上櫃半導體股更有亞信、安格、天擎及逸昌等4檔漲停，此外，還有瑞鼎、矽創大漲8％以上，晶相光、同欣電、台亞、穎崴、祥碩、芯鼎、譜瑞-KY、研通、宏觀、旺矽、茂達、凌陽創新等，都大漲超過4％～6％。

隨著AI股大漲一波後，市場人氣退潮，資金轉向上市櫃半導體股，帶動近日成交值占比已超越電腦及週邊設備股（AI伺服器股主要掛在該類股），帶動半導體今天出現價量俱揚，尤其上市半導體股成交值到近午盤12點時，成交值已達約540億元，超過昨天全場的513億元。

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