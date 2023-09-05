毛小孩帶旺 寵物概念有戲、2檔漲停

金融股近期表現突出的旺旺保(2816)除受惠搶眼的半年報以外，寵物險題材亦受到關注，今日強勢亮燈攻漲停，改寫13年半高價，帶動概念股東森(2614)跟進漲停，其於包括統一(1216)、大成(1210)、卜蜂(1215)、福壽(1219)等走勢相對溫吞。

台灣每年寵物商機上看600億元，各家業者卯足勁搶攻，萬達寵物(6968)8月31日以每股45元登錄興櫃，受惠寵物商機熱絡，僅僅兩天就大漲了101.84％，近兩日股價漲多修正，資金轉向推出寵物保單的旺旺保(2816)及搶攻貓保健商品的東森(2614)點火，今日雙雙強攻漲停。

新版寵物險9月1日上路起，只能銷售以產險公會寵物險定型化契約為「基底」的寵物險，僅旺旺友聯產險和國泰產險兩家推出新商品，其他產險仍觀望、評估或永不銷售。據保發中心統計，近五年寵物險銷售年年增，損率卻是一年比一年高，到2020年已來到80％，大部分產險業者銷售寵物險是「賺了面子、賠了裡子」。

體質優異、獲利展現爆發力的旺旺保(2816)上半年EPS衝上3.42元，7月獲利2.1億元、每股賺0.94元，加以新版寵物險唯二上架激勵，今日跳空漲停鎖死，改寫13年半高價。

東森(2614)上半年合併獲利1.06億元，每股賺0.22元，看準寵物貓商機，東森購物網主打貓保健商品，為營運再添動能，近期吸引外資偏多操作，盤初價量俱揚火速攻頂。

法人分析，以往第三季食品出貨旺季，多數以人食為主，近年寵物肉品跟著傳統旺季水漲船高，業者指出，寵物肉品零食乃兵家必爭之地，第三季還有寵物展加持，在出貨力道亦強勁，包括統一（1216）、大成、福壽（1219）等均有新品推出，成為成長動能另一新引擎。

(時報資訊 龍彩霖)