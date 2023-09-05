9/5盤中熱門焦點股

今（9/5）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）客戶新機獲好評 兆利強攻漲停

陸資手機品牌大廠近期推出新機，頗獲市場好評，外資法人看好該品牌重返1億支出貨量不是夢，加上該品牌加碼推動三屏折疊機，客戶可望步出營運谷底之下，摺疊軸承供應鏈兆利（3548）在8月營收即將揭曉之際，股價強攻漲停，漲停價118元，為本波段新高紀錄。

陸資手機品牌今年與傳音成為少數調高全年手機出貨的品牌廠，近日推出的5G新機，經過日媒拆解，完全沒有採用美系大廠晶片，知名外資法人認為該品牌重返1億支出貨量不是夢，相關供應鏈股價提前反應。

兆利8月營收已經創下歷年單月第四高營收紀錄，月增18％、年增62.2％，主要動能來自摺疊軸承，隨著主要客戶持續拉貨，第三季營收表現可望不淡。（工商時報 李淑惠）

（2）股價、營收同創新高 義隆電按讚

觸控IC大廠義隆電（2458）5日股價開高趨堅，早盤最高點一度觸及135元，再創近一年新高。

前日義隆公布的8月營收也創下14個月以來新高，內外雙美，消費型電子最差狀況已過之訊號開始浮現。義隆電指出，下半年開始訂單回穩，成長動能由急單挹注。

以第三季前兩月營收表現，季增有望較前季成長近一成，PC／NB品牌廠庫存已降至正常水位，後續拉貨逐漸明朗，基本面趨勢轉好之下，也帶動股價同步勁揚，累計九月漲幅已達7％，投信法人亦連續四日買超，卡位產業復甦行情。（工商時報 張珈睿、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.大立光(3008)：蘋果題材發燙，早盤一度勁揚4.5%，漲逾百元。

2.兆利(3548)：受惠摺疊手機軸承訂單增，Q3營收可望優於Q2，股價開低後奔118元漲停價，寫逾15年高。

3.台燿(6274)：AI助攻，早盤爆量衝上漲停141.5元。

4.旺旺保(2816)：上半年EPS衝上3.42元，7月獲利2.1億元、每股賺0.94元，亮燈攻漲停，改寫13年半高價。

5.西勝(3625)：8月營收1.57億、年增71.54%，跳空鎖漲停，一舉收復季線與半年線。

6.天鈺(4961)：8月營收為14.53億元，年增1.31%，三大法人偏多操作，噴量漲停，挺進半年線。

7.東森(2614)：東森購物推出貓保健商品優惠搶食商機，為營運再添動能，買盤點火亮燈鎖漲停。

8.科風(3043)：Q2每股大賺1.5元，7月EPS達0.41元，業績題材吸引外資連10買，激勵快攻漲停，重登五日線。

9.全達(8068)：跨足電動車充電服務領域，H2拚轉盈，股價衝上漲停35.2元。

10.晶豪科(3006)：外資偏多操作，5日線上揚，今早續漲收復季線。

11.華邦電(2344)：美光昨預期，今年底到明年上半年，DRMA供需將逐步回復正常，盤初股價逆勢小漲反應，觸及季線。

12.智伸科(4551)：股價跌多，近日多頭回神拉抬5日線轉升，今盤初交投升溫，股價逆漲逾3%，向半年線挺進。

13.高林(1531)：外資連兩日買超達1525張，助拳多頭擺脫短均糾結，盤初放量強漲逾6%，直逼前高。

14.大宇資(6111)：子公司紅陽科技首波取得數發部認證，通過第三方支付能量登錄，股價小漲慶歡，守穩5日線上。

15.宇峻(5346)：H2新作推出營運動能強勁，昨外資買超42張，盤初股價收復80關。

16.材料-KY(4763)：獲外資連4買，盤初回歸千元關。

17.康舒(6282)：赴德過參與國際車展，股價走升逾3%。

18.德勝(8048)：受惠各國加快推動光纖寬頻基礎建設，全年獲利可望改寫近年新高，一度放量走高逾5.5%。

19.愛普*(6531)：AI蓄勢向上，外資首評喊加碼上看500元，一度衝高大漲半根停板，站上1年高價。

20.營邦(3693)：高階伺服器需求火熱，7月EPS衝上3.5元，外資終結連4賣，放量勁揚3%，力返600元。

21.森崴能源(6806)：台電離岸工程認列，H2營收看增，明後年更旺。早盤站回百元、收復5日短均。

22.亞航(2630)：9月航太展將秀無人機產品，早盤力守平盤。

23.金益鼎(8390)：新建二廠布局全球綠色循環夯經濟，今早放量急拉，相對大盤強勢。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）多頭乏力 康那香壓回

康那香(9919)上周連兩日獲外資大舉買超助攻，昨日量價續揚，改寫去年5月底來新高價，今日高檔賣壓湧出，股價失守21元，跌幅約3%左右。

康那香7月營收月增率又見轉負成長，影響其股價陷入低檔震盪近月，惟上海資產徵收拆遷補償，加上投入超纖不織布，上周外資回補買盤逐步增強、累計買超達7436張，拉抬股價強勢收復5日線、月線、季線，昨日股價雖寫去年5月底來新高價，不過，今日賣壓出現，盤中最低曾探至20.55元。

康那香日前表示，疫情緩和使得高毛利防疫產品銷售減少、原物料上漲，今年上半年繳出虧損的成績。但明年度新品超纖不織布可望在首季推出，此產品緻密度很高，將可應用在醫用材料、高機能家飾布(壁紙/窗簾等)人工皮革基布、工業材料(擦拭布)等。

此外，康那香持續整併生產廠區，希望提高生產效率、降低成本，大陸上海機台已移轉至揚州廠，將來揚州廠將集中生產。而台灣的3個廠區，也將整併為2個廠區。（時報資訊 郭鴻慧）

（5）驅動IC吐悶氣 瑞鼎、鈺創、聯詠及天鈺股價強勢

驅動IC廠商聯詠（3034）、天鈺（4961）、矽創（8016）與瑞鼎（3592）等，短線趨堅格局明朗。今早盤天鈺股率先登頂，激勵矽創、瑞鼎分別在上午10：56大漲逾9%、7%，而聯詠也暫報持穩攀升2.8%，整體族群表現不錯。

消息面方面，市調機構評估明年包括手機、PC（含NB）、面板及LED（含AMOLED）等領域的市場需求將恢復成長。這畢竟屬預估性質，實質上，還需全球終端的廣大消費群予力挺，但美國短期聯邦基金利率居高不下，大陸景氣復甦不如預期及俄烏戰事還未看到和平曙光等變數，因此，對市場預估的期待，或暫保守以對為宜。

另外，甫在今年5月間傳來大陸驅動IC逐漸供過於求，而且聯詠月前法說會對第三季營運成長低調以對，加上彼岸消費性支出疲軟，使終端去化庫存狀況，目前看起來，仍需相對保守看待，致驅動IC短多轉強，或暫予落後補漲看待。

業內人士指出，驅動IC族群第二季獲利普遍站在近3季以來高崗，不過，受制集邦預估今年下半年手機出貨量仍呈下修格局觀察，該族群短期追價，在高檔宜善設停利點，降低持股的風險變數。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。 （工商時報 數位編輯）

（6）聚陽股價創新高 法人調升目標價原因曝

聚陽(1477)8月合併營收35.05億元，創歷史單月次高，年增7.5%，5日盤中股價來到347元，改寫歷史新高；法人表示，預期幾個主要客戶的強勁訂單需求可維持到明年上半年，未來半年的營收成長動能無虞，對聚陽的投資建議為「區間操作」，目標價370元。

受惠7月部分遞延訂單挹注，加上客戶需求回溫，聚陽8月合併營收35.05億元，創歷史單月次高，年增7.5%。聚陽預期，依訂單來看，9月營收應仍可維持年增，但估較8月略減。

群益投顧表示，聚陽雖然ASP因為原物料價格下跌而同步下滑，但因稼動率上升及生產費用管控，預期第三季毛利率可較第二季上升，目前接單動能強勁，未來有維持成長的機會存在。

聚陽目前著重在印尼廠的產能擴增，印尼廠規劃的新產能預計有六成可以在今年底投產，剩餘的四成會在明年完工，可提升公司總產能約7~8%。孟加拉的新 產能預計明年下半年投產，明年的產能提升反映公司對未來需求的期待。

群益投顧認為，考量聚陽能滿足客戶彈性快速的下單需求，在大者恆大的成衣代工產業中取得競爭優勢，成為長期成長動能，且預期幾個主要客戶的強勁訂單需求可維持到明年上半年，帶動聚陽未來半年的營收成長動能無虞。（工商時報 方明）

（7）融資大增 大同股價續疲軟

大同股（2371）昨日突意外被打落停板，市場聯想係殺融資，但迄昨的融資使用率不減反增，單日大增4,244張，使餘額突破10萬張，達102,190張，來到8月中旬以來高點，但融券單日卻大減340張，餘額僅1,824張，券資比只有1.78%，或係該短多載不動許多愁遠因。

一般認為，融資係散戶指標，因此，融資使用率高，簡單的解說，即想搭轎的人不少，但法人與主力等大戶，也不是省油的燈，在該股上攻的成交量，短期無法放大之下，誰來硬拉抬股價，讓散戶獲利了結？

大同股今開低震盪趨疲，盤中雖一度攻抵平盤，唯迄上午11：33的市價暫報45.95元，下挫0.86%，即便短線暫呈止跌現象，但成交量再度萎縮至1.5萬張。而昨日帶量下殺拉出長黑，成 交逾5萬張的量能，似需再整理一波，因此，該股短中期整理時間或再拉長。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。（工商時報 數位編輯）

（8）材料-KY為何晉身千金股 法人這樣解讀

製作香菸濾嘴化工股材料-KY（4763）5日盤中股價衝上1,085元歷史天價，入列台股九千金寶座；法人表示，絲束供需吃緊，價格與利潤大幅躍升，加上新廠投放，預估材料今年獲利將創新高。

材料今年上半年EPS以22.65元賺贏去年並改寫新高，隨國際醋酸價格續升，訂單能見度佳，加上新產能持續開出，法人看好下半年獲利躍進，近期外資、投信連續站在買方，5日盤中股價突破千元大關、入列台股九千金寶座。

法人指出，絲束過去下游捲菸消費量減少約10%，但供應廠商透過關廠或轉換產線，供應量減少約15%，供應減幅超越需求，使得供需結構轉趨吃緊，加上 HNB快速成長，新式菸彈的絲束用量倍增，造成絲束供應缺口擴大，導致現今現貨價格已飆升至14美元以上，帶動主流合約價格調漲，業者出貨單價因此持續攀升，預期今年絲束供應吃緊，將帶動絲束利潤創歷史新高。

法人表示，材料濟南廠絲束去年底理論產能達到20,000噸，去年公司打入四大菸廠供應鏈，為了滿足訂單需求，透過旗下子公司阿斯泰克開始興建新廠，設計產能17,000噸，今年3月陸續投產後，絲束產能將大幅擴增至37,000噸，隨著絲束廠擴產，上游醋片原料面臨緊缺，因此今年6月進行去瓶頸後總產能增加10%至33,000噸，有助於緩解原料短缺壓力。

展望後市，法人認為，絲束供應限縮且HNB使用量增加，市場供應吃緊未解，將使絲束報價逐步墊高，另外，醋片廠擴增產能後，垂直整合效益將可提升，考量今年第二季獲利優於預期，上修全年EPS獲利預估至58.53元。（工商時報 方明）

（9）大立光領軍 蘋概股揚明光、同欣電等3檔齊攻漲停

蘋果一年一度新品發表會即將登場，台廠蘋概股漸加溫，第二季營收及獲利爆發的兆利（3548）繼4日股價漲停創高、站上百元之後，今（5）日再度攻上漲停，天鈺（4961）、台燿（6274）等蘋概股均齊步登上漲停，達邁（3645）、揚明光（3504）、同欣電（6271）等漲逾半根漲停。

蘋果將於台北時間9月13日凌晨發表iPhone 15新機，由於今年有較大改款，市場關注可望帶來換機潮，進入第三季是蘋果供應鏈拉貨旺季，下半年蘋概股營收及獲利可望較上年激增，帶動概念股今天大漲，蘋概股股王大立光股價也動起來，大漲3％。

除了上述3檔個股至11點半仍鎖住漲停外，達邁盤中也攻上漲停，揚明光、同欣電、譜瑞-KY、健鼎、台亞、祥碩等都漲半根漲停以上，匯鑽科、雙鴻、佳必琪、精材、精元、大立光、達興材料等，都上漲3％～4％，約八、九十檔蘋概股中，有半數上漲1％以上。（工商時報 呂淑美）

（10）材料-KY飆出千金價 化工股慶賀

千金大戰周二如火如荼展開，盤中再現九千金，材料-KY（4763）剽悍大漲8％，挺進千元大關，超車祥碩（5269），領軍化工股南寶（4766）、康普（4739）、雙鏈（4764）、三福化（4755）、永光（1711）等聯袂走高，推升類指上漲1.5％傲視台股。

材料-KY（4763）上半年EPS以22.65元賺贏去年並改寫新高；營收更連7月締新猷，前七月營收48.49億元年增119％，隨國際醋酸價格續升，訂單能見度佳，加上新產能持續開出，法人看好下半年獲利躍進，近五日獲外資及投信連買相挺，股價強彈8％，衝上1085元歷史天價，入列台股九千金寶座。

特化族群伴隨電子庫存壓力趨緩，三福化（4755）、上品（4770）、晶呈科（4768）、南寶（4766）下半年搭配新產、新品加盟，營運回穩推進，在台美韓中2026年半導體投資規畫超車預期下，營運利基增溫看好，近期股價活蹦亂跳，成為族群攻堅指標。

南寶（4766）上半年合併獲利11.68億元，每股賺9.68元，光學膠新品第二季出貨升溫，支撐毛利率維持高檔，受惠日本客戶代工量放大，加上認證陸續完成，下半年有望再提升，近10日獲外資天天買超相挺，股價翻紅走揚近3％，挺進216元逾6年高峰。

CoWoS中光阻剝離劑供應商三福化（4755）上半年EPS達2.02元，伴隨新興化學品新產線開出、越南廠稼動率拉升，加上CoWos產品出貨強勁，下半年營運可望加速成長，半導體應用產品營收比逐步拉高至近20％，近日獲外資偏多操作，股價沿五日線爬升，今日重返半年線。

製作香菸濾嘴化工股材料-KY的台股新千金在去年EPS三級跳至20.72元公布後，從年初股價不到200元出頭一路向上飆升，短短8個月股價大漲逾800元，爆發威力破表，公司樂觀看好下半年營運向上。特化族群受惠護國神山台積電擴廠計畫帶動半導體供應鏈商機，國內特用化學業者擁在地化優勢，持續成為市場焦點。（時報資訊 龍彩霖）

（11）毛小孩帶旺 寵物概念有戲 旺旺保與東森漲停

金融股近期表現突出的旺旺保(2816)除受惠搶眼的半年報以外，寵物險題材亦受到關注，今日強勢亮燈攻漲停，改寫13年半高價，帶動概念股東森(2614)跟進漲停，其於包括統一(1216)、大成(1210)、卜蜂(1215)、福壽(1219)等走勢相對溫吞。

台灣每年寵物商機上看600億元，各家業者卯足勁搶攻，萬達寵物(6968)8月31日以每股45元登錄興櫃，受惠寵物商機熱絡，僅僅兩天就大漲了101.84％，近兩日股價漲多修正，資金轉向推出寵物保單的旺旺保(2816)及搶攻貓保健商品的東森(2614)點火，今日雙雙強攻漲停。

新版寵物險9月1日上路起，只能銷售以產險公會寵物險定型化契約為「基底」的寵物險，僅旺旺友聯產險和國泰產險兩家推出新商品，其他產險仍觀望、評估或永不銷售。據保發中心統計，近五年寵物險銷售年年增，損率卻是一年比一年高，到2020年已來到80％，大部分產險業者銷售寵物險是「賺了面子、賠了裡子」。

體質優異、獲利展現爆發力的旺旺保(2816)上半年EPS衝上3.42元，7月獲利2.1億元、每股賺0.94元，加以新版寵物險唯二上架激勵，今日跳空漲停鎖死，改寫13年半高價。

東森(2614)上半年合併獲利1.06億元，每股賺0.22元，看準寵物貓商機，東森購物網主打貓保健商品，為營運再添動能，近期吸引外資偏多操作，盤初價量俱揚火速攻頂。

法人分析，以往第三季食品出貨旺季，多數以人食為主，近年寵物肉品跟著傳統旺季水漲船高，業者指出，寵物肉品零食乃兵家必爭之地，第三季還有寵物展加持，在出貨力道亦強勁，包括統一（1216）、大成、福壽（1219）等均有新品推出，成為成長動能另一新引擎。(時報資訊 龍彩霖)

（12）亞翔填息逾6％ 今年成長樂觀

工業機電系統整合工程業者亞翔(6139)股東會通過配息3.5元，今（5）日以88.3元參考價除息交易。亞翔8月底觸及97.9元的19年5個月高價後緩步拉回，今日開高走揚2.49％至90.5元，填息率達約62.86％，早盤維持近2％漲幅，於填息路上穩健前行。

亞翔受惠在手工程專案訂單暢旺，2023年上半年合併營收182.51億元、年增20.56％，歸屬母公司稅後淨利7.86億元、年增達86.72％，雙創同期新高，每股盈餘3.49元為近18年同期高。毛利率9.38％、營益率5.19％，分創近13年、近7年同期高。

亞翔7月自結合併營收40億元，月減1.16％、年增30.41％，創同期新高、歷史第三高，累計前7月合併營收222.1億元，年增22.11％，續創同期新高。

據亞翔財報揭露，集團截至6月底已簽約尚未完工的工程合約餘額達2177.66億元，較去年底2076.04億元續增。

展望後市，儘管面臨短期經濟逆風，但亞翔預期，在智慧化發展趨勢與全球供應鏈重新布局的轉機下，隨著景氣逐步復甦，今年可繼續自客戶端取得更多建築、機電與設備的新建工程專案，且後續運轉維護保養工程的訂單亦將隨之成長，對今年營收成長仍樂觀。（時報資訊 林資傑）