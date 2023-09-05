材料為何晉身千金股 法人這樣解讀

製作香菸濾嘴化工股材料-KY（4763）5日盤中股價衝上1,085元歷史天價，入列台股九千金寶座；法人表示，絲束供需吃緊，價格與利潤大幅躍升，加上新廠投放，預估材料今年獲利將創新高。

材料今年上半年EPS以22.65元賺贏去年並改寫新高，隨國際醋酸價格續升，訂單能見度佳，加上新產能持續開出，法人看好下半年獲利躍進，近期外資、投信連續站在買方，5日盤中股價突破千元大關、入列台股九千金寶座。

法人指出，絲束過去下游捲菸消費量減少約10%，但供應廠商透過關廠或轉換產線，供應量減少約15%，供應減幅超越需求，使得供需結構轉趨吃緊，加上 HNB快速成長，新式菸彈的絲束用量倍增，造成絲束供應缺口擴大，導致現今現貨價格已飆升至14美元以上，帶動主流合約價格調漲，業者出貨單價因此持續攀升，預期今年絲束供應吃緊，將帶動絲束利潤創歷史新高。

法人表示，材料濟南廠絲束去年底理論產能達到20,000噸，去年公司打入四大菸廠供應鏈，為了滿足訂單需求，透過旗下子公司阿斯泰克開始興建新廠，設計產能17,000噸，今年3月陸續投產後，絲束產能將大幅擴增至37,000噸，隨著絲束廠擴產，上游醋片原料面臨緊缺，因此今年6月進行去瓶頸後總產能增加10%至33,000噸，有助於緩解原料短缺壓力。

展望後市，法人認為，絲束供應限縮且HNB使用量增加，市場供應吃緊未解，將使絲束報價逐步墊高，另外，醋片廠擴增產能後，垂直整合效益將可提升，考量今年第二季獲利優於預期，上修全年EPS獲利預估至58.53元。

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