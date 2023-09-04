9/5盤前》特化股半導體投資放大 4檔加分

台股今（9/5）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.輝達（NIVIDA）、戴爾（Dell）、英特爾（Intel）等重量級大廠財報及展望佳，再加上美元強勢，美四大指數重回季線，台股4日上演低基期類股輪漲及大型權值股落後補漲走勢，終場指數大漲144點，越過8月25日長黑K棒高點。

分析師表示，靜待蘋果iPhone 15新機上市及美CPI數據公布，台股將追上美股進行補漲，挑戰季線。

2.美國PC大廠戴爾（Dell）財報優於市場預期，股價大漲逾2成、創下歷史新高，其中PC業務本季持穩回溫。台系IC設計業者認為，筆電第三季訂單回流態勢明顯，戴爾供應鏈包含聯陽、鈺太等喜迎急單效應。

3.華孚（6235）公告8月營收達4.96億元，繳年、月雙增營收成績，且創下單月營收新高紀錄，營運表現擺脫客戶調整訂單的干擾，因應新能源車的訂單需求，華孚華譽含山廠第三季試產，明年度的新產能效應受關注。

4.半導體測試介面暨設備廠旺矽（6223）為全球第三大探針卡業者，近年在高階產品布局持續顯現，公司搭上全球AI需求爆發，目前掌握美系GPU、網通晶片、FPGA等大廠訂單，支撐業績動能保持高檔，市場看好第三季營收及獲利可望較上季呈現雙項成長。

5.華航在北美市場繳出創紀錄的全「盈」佳績，受惠高票價、高載客率，5大航點全面賺到超額利潤，是開航逾50年以來首次，累計前八月北美載客率平均9成，高票價較疫前增加逾5成，接下來租機、增班、新增航點三箭齊發，更要衝高市占。

6.PCB族群重新吹響多頭號角，美銀證券初評金像電（2368）「買進」，盛讚是PCB族群中最能享有AI伺服器商機代表，推測合理股價高達255元；匯豐證券則點出健鼎（3044）在AI相關PCB的市占將擴張，看好營運占比不斷提高，同樣初評「買進」、股價預期為265元。

7.隨氣動元件基本需求持穩，再加上大陸政府陸續公布刺激經濟政策，並解除部分限制措施，氣動元件廠亞德客-KY（1590）自結8月營收25.62億元，月增6.31％、年增29.63％，累計前八月營收198.8億元、年增12.41％，皆續創同期新高。

8.碩禾（3691）整合旗下子公司華旭矽材（6682）與碩鑽，跨足半導體材料。華旭矽材已經在今年第一季開始量產6吋碳化矽晶圓，產能將於2024年第一季達到年產能2.4萬片。

該公司也在第三季購置亞洲第一台德國碳化矽磊晶設備，9月試產，預定10月量產，以6吋來看，初估月產2,000片。華旭矽材期望明年第一季轉盈，並且申請上創新板。

9.人工智慧（AI）股衝高後，儘管有部分個股力圖上漲，但整體人氣退潮，市場資金默默轉進股價相對低基期的非電族群，據統計，4日有中華（2204）等14檔上市櫃股股價攻頂，但只有兆利（3548）、逸昌（3567）等二檔為上櫃電子股，其餘12檔都是非電族群。

10.台泥4日宣布，旗下能元超商攜手全球領先運動品牌DECATHLON迪卡儂，共同協助台灣迪卡儂五家供應商取得近百萬度綠電，迪卡儂也成為全台首個企業透過「共同採購」順利取得綠電的案例。

能元超商將確保這五家供應商達成迪卡儂對供應鏈所設的年度減碳目標，並助迪卡儂可以達成最終RE100目標。展望未來，台泥指出，能元超商與迪卡儂將持續擴大加入綠電團購的供應商數量與購售量體，共創國際大廠供應鏈綠能轉型。

11.祥翊（6676）4日宣布與泰宗（4169）簽署合作意向書，雙方就原料藥（API）與製劑開發、生產、藥品銷售等展開策略合作，共同將台灣製造的藥品打入國際市場。

12.伴隨電子庫存壓力趨緩，三福化（4755）、上品（4770）、晶呈科（4768）、南寶（4766）等特化族群下半年搭配新產、新品加盟，營運回穩推進，加上台美韓中2026年半導體投資規畫高於預期，營運利基增溫看好，激勵股價活絡攀揚，成為族群攻堅指標。(閱讀全文)

13.三芳（1307）受惠成本趨緩，加上利基布局持穩推展，第二季、上半年獲利分別年增18.03％、28.72％。展望下半年，三芳透露，7月訂單強勁，第三季為傳統營運旺季，估營收約可較第二季雙位數成長，毛利率目前雖有客戶要求降價壓力，但公司仍可因應，預估下半年毛利率仍可持穩2字頭。

14.沙拉烏地阿拉伯每日原油減產1百萬桶措施延長至10月份，石油輸出國組織暨盟國（OPEC+）同步節制原油供應，供應面減少，布蘭特原油每桶報價走高88美元，創下近七個月新高，塑化產業迎來景氣自谷底翻揚契機，配合季底集團作帳行情發動，台塑四寶扮演穩盤要角，4日漲幅逾1％，而台聚集團的華夏（1305）一馬當先漲幅逾4％多，台聚（1304）、亞聚（1308）、台達化（1309）同步收紅。

15.台股ETF受益人本周挑戰年增百萬人次大關。高股息ETF配息旺季到，帶動台股ETF基金買氣升溫，據統計，最近一周增逾6萬受益人，統計53檔台股ETF基金今年以來受益人共增加98.36萬人，本周就可能增破百萬人，推升整體受益人數突破510萬人大關，續創新高紀錄。

16.鋼市今年下半年比上半年佳、明年更比今年好，而上半年業績不佳，觸底失色的鋼鐵股也在4日走揚，新光鋼（2031）、榮剛（5009）、中鴻（2014）、東和鋼鐵（2006）等11檔鋼鐵股，漲幅都超越大盤指數的0.87％。法人指出，鋼鐵廠包括庫存調整完畢、中國用鋼需求回溫等五項題材，可望在第四季財報反映出利多數字。

17.受惠MG品牌今年來熱銷超預期，再加上擺脫業外虧損拖累，中華汽車今年來成為法人追捧標的，上周法說會後更吸引大量買盤進駐，三大法人連日買超，4日股價一舉衝上108.5元漲停鎖住，飆上新天價，三大法人合計續買超7,807張，外資單日買超6,644張更創第二大紀錄。

裕隆集團上周舉行聯合法說會，中華、裕隆及裕融三家公司聯袂報喜，就股價來看，投資人對三家公司後續營運動向頗為買帳。

18.台股4日多方買盤回神，指數大漲144點，激勵高價股漲聲響起，股王信驊（5274）、股后世芯-KY（3661）同步上漲。值得一提的是，材料-KY盤中觸及1,015元新高價位，祥碩（5269）也延續止跌回升走勢，可望重返千元行列，有機會再見「九千金」。

19.大眾控（3701）聚焦車用商機，於德國IAA Mobility 2023大展中，端出旗下各類創新技術，包括Laser AR HUD擴增實境抬頭顯示器、全液晶數位儀表、ADD車用多媒體廣告系統、車用浮空投影儀等產品，期為車用事業進一步擴展業務版圖。

20.中國大陸近期一連串振興經濟措施，推動陸股強彈，台股中概股尤其低基期的鋼鐵、塑化股，4日受到大陸股房利多政策激勵上揚，成市場亮點；但展望後市，台股專家對中概股則持相對審慎保守看法。

篩選大陸收成股，4月股價上漲2％以上至漲停，且成交量日增約4成至6倍，同時今年上半年認列大陸收益占比超過5成至2倍，計有禾昌、大眾控、聯一光、協禧、瑞儀、精確、科嘉-KY、汎銓、百達-KY、信錦、力致、力特等12檔。

21.PC需求回溫，宏碁（2353）核心PC事業可望回穩，加上子公司IPO進程持續推進，有助其整體獲利表現，法人樂估，宏碁獲利能力將開始回升，除上調其今年獲利表現可望較去年增長外，展望明年在生成式AI所帶動的PC換機潮下，獲利更有機會出現雙位數增幅。

22.半導體設備廠辛耘（3583）今年接單及營運表現穩健，預期第三季營收可望較第二季回溫，下半年也將優於上半年，同時，今年來市場高度關注的先進封裝設備，市場估最快自第四季開始出貨，明年將明顯貢獻營收。

23.大環境不確定性拉高，訂單仍以短單居多，但在市場不確定性中，群電（6412）卻嗅到筆電回溫味道，群電表示，筆電客戶已開始為雙十一銷售旺季備貨，8月拉貨見到增溫，有信心第三季營收將優於第二季，下半年整體營收也將優於上半年。

24.潤隆（1808）今年有望賺一股本，並嘉惠母公司興富發（1808）獲利回穩；冠德（2520）上半年房地產本業沒有新案完工，不過轉投資的根基（2546）、環球購物中心兩隻小金雞獲利成長，冠德也母憑子貴。市場預期，興富發、冠德下半年在轉投資獲利挹注下，全年獲利也看好。

25.華為大動作宣告突圍美國科技制裁，傳在中芯國際先進製程代工下，提早開賣的新機Mate 60 Pro終於搭載上5G晶片，且一開賣就引發線上線下瘋搶，也搶先在9月新iPhone推出前下馬威。

26.8月由光陽開啟機車割喉戰後，各廠也紛紛加入戰局，成功帶動8月國內機車領牌數一舉躍增至8.5萬輛，較去年同期大增27.45％。進入9月，光陽及三陽皆已宣布第二波優惠，隨著其他廠家可望跟進甚至加碼促銷，再加上還有重要新車上市，光陽內部已大幅上修今年國內機車市場規模，樂觀估計可衝上89萬輛。

27.中央銀行去年以來五度升息，帶動本國銀行存款、放款利率全面衝高。據央行最新存放款加權平均利率統計，今年第二季本國銀行存款利率連五升至0.96％，放款利率亦連五升至2.34％，均創2009年第一季以來新高，存放款利差則放大到1.38個百分點，創2016年第一季以來的逾七年最大。

28.大陸政府打算重振民營企業，作為挽救疲弱經濟的重要手段，中國國家發改委4日公布，將設立民營經濟發展局，作為統籌協調發展民營經濟的專業工作機構。台新金首席經濟學家李鎮宇對此分析，「重振一定是好事」，短期提振信心的政策宣示意味濃厚，但是否真有幫助，要觀察後續是否提出更實質措施。

29.華爾街過去兩年對美國經濟衰退的憂心已逐漸消退、並開始轉向樂觀，這也促使分析師兩年來首度調高美國企業季度獲利預測，至於企業提及衰退字眼的次數也比以往減少。

30.大陸提振民營經濟再下猛藥，發改委4日宣布設立「民營經濟發展局」，加強相關領域政策的統籌協調，大動作展現全力挺民營企業的決心。消息公布後陸港股市瞬間跳漲，地產、互聯網、汽車等相關概念股更全線狂飆。

31.AI浪潮帶動高速運算需求，美光新世代高頻寬記憶體（HBM3）開發有成，急起直追韓廠SK海力士，企圖分食韓廠獨大市占率，目前該產品已送樣，預計2024年第一季放量交貨。

32.今年下半年，大陸經濟復甦減速成全球市場討論焦點。若要達成官方今年5％左右的經濟增長目標，可說時間緊、任務重，在此關鍵時刻，大陸當局這次對症下藥，調整持續多年的「國進民退」經濟方針，全力拉抬民營經濟，冀望民營企業能迎難而上，成為「穩增長」的救火隊。

33.為挽救房企及經濟，大陸政府上周密集推出寬鬆房市措施，尤其北上廣深四大一線城市均執行「認房不認貸」，周末成交量隨即見到起色，也讓4日大陸房地產類股大漲。其中，融創中國港股漲逾30％，碧桂園港股漲近15％。

34.疫情後解封掀起的海外旅遊狂潮，帶動信用卡海外刷卡大幅成長，公股銀行7月至8月信用卡簽帳金額中，旅遊、住宿類大幅成長，其中多家銀行都呈現翻倍，尤其下半年消費動能強勁，多家公股銀看好全年將續創刷卡金額新高。

35.德國豪華車巨擘寶馬（BMW）與賓士（Mercedes-Benz）正投入最大的努力發展電動車，近日更發表電動車新平台，俾以對抗來勢洶洶的中國對手，並且追趕美國電動車龍頭特斯拉。

36.大陸積極促投資穩增長，要求地方加快發債，使大陸地方政府債券發行創年內高峰。據統計，今年前八個月，大陸地方債發行約人民幣（下同）6.3兆元，創下同期新高，其中8月發債規模就達1.3兆元，藉以支持地方擴大投資穩經濟，並償還到期債務緩解地方債風險。

37.大宇資訊集團子公司紅陽科技，已通過「數位發展部數位產業署112年第三方支付服務機構服務能量登錄」，成為首波取得認證的代收代付業者。

38.建商看好中科園區帶動的住房需求，愈來愈多的大型業者紛紛卡位長駐台中，設立分公司或營業處所，華固建設4日更是大動作斥資13.22億元，買下台中市經貿路二段和經貿五路的角地，卡位水湳第一排。華固總經理洪嘉昇表示，計畫打造創辦以來首座的售樓中心，加碼購地、推案，展現長期耕耘台中的決心和企圖心。

39.寶島科因應眼鏡市場變化、相關法規變革等趨勢，積極投入科技運用與會員經營，並持續展店腳步。同時寶島科並結合六大品牌通路優勢，要整合眼鏡行、驗光所、眼科診所、醫美診所、國際觀光客等跨業資源，推進行動支付eye+Pay的服務使用量。

40.颱風造成大陸部分地區水患，影響終端市場消費力，鮮活果汁-KY（1256）自結8月合併營收新台幣5.68億元、年減2.26％。不過大陸疫後整體消費力漸趨穩健加上夏季旺季效益，鮮活累計前八月合併營收34.71億元，較去年同期增加17.51％。

41.成衣代工廠聚陽（1477）受惠7月部分遞延訂單挹注，加上客戶需求回溫，自結8月合併營收35.05億元，創歷史單月次高，較去年同期增加7.5％。聚陽依在手訂單預估，樂觀9月營收應仍可維持年增，但估將較8月略減。

42.自行車產業界普遍認為，下游庫存調整在第四季至明年第一季可望告一段落，外資券商出具報告指出，美利達（9914）客戶庫存調整有望提前在第三季末告一段落，自第四季起營運將走出訂單調整或出貨遞延的影響，獲利將恢復年增。

43.IC設計公司通嘉（3588）公布7月份自結損益，扭轉去年第四季以來虧損趨勢，達損益兩平。近期在蘋果新機導入Type-C接口，相關USB PD業務可望持續暢旺，預計下半年需求緩步上升。通嘉於新產品、新技術發展上，以先進製程為基礎，逐步發展出AI效率演算法，帶動營運自谷底回升。

B.利空因子：

1.美股本益比偏高，AI熱帶動的漲勢恐也難以為繼，美股的夏日多頭派對可能告終，投資人帶著忐忑不安心情進入9月，調查顯示散戶看跌美股的比例升高，美股基金與ETF已連五周淨流出，為今年3月以來最長失血紀錄。

2.海葵颱風侵台，全台各景區休閒度假飯店掀退房潮，惟隨風勢不同，加上業者在手既有住房率也不一樣，各地區受風災影響損程度亦不一樣，其中花東地區及恆春半島首當其衝，兩天住房率下滑3至5成，業者損失100萬至900萬元不等；台南住房率下滑15％至20％、損失各50萬元上下；礁溪住房率掉了15％至45％，損失50萬至80萬元。

3.財政部4日表示，囤房稅2.0對建商的最低稅率是2％，未來母法通過後，將再提供地方政府課稅參考模組，建商持有1年內的待售房屋可否免依戶數累進、適用下限稅率2％，也會列在參考模組中，但整體模組尚在研議還沒有定案。

4.金管會出手整頓高股息ETF用收益平準金配息，只是開始。金管會主委黃天牧4日指出，今年國際證券監理官協會（IOSCO），已發布「健全ETF準則」，有四大面向、11項規範。證期局亦透露，正依準則逐步檢視ETF監理不足之處，部分強化措施年底前就會出爐。

5.中國國家主席習近平確定缺席9日至10日在印度新德里舉行的20國集團（G20）峰會。中國外交部4日公布，由中國國務院總理李強出席，宣告各界期待的G20「習拜會」破局。美國總統拜登3日表示，對此感到失望，但強調仍將與其會面。(中性看待)

6.基本工資審議委員會8日召開，勞動部4日晚間先與資方代表餐敘，官員表示，資方代表們沒有明確說出調幅共識，但都向勞動部分享產業市況。值得注意的是，應該要由7名委員出席的會前會，工總、工商協進會代表皆缺席。

7.美國聯準會（Fed）長達18個月的升息可能終於要接近尾聲，Fed自身是這波升息循環的最大輸家，到9月底總損失恐達1,000億美元，而貨幣市場共同基金投資人則成了大贏家。

Fed轄下12家地區聯邦準備銀行，因升息的緣故從大賺變大虧，當總損失達1,000億美元的戰略水平時，勢必會引起關注，而這很可能在9月底發生。（中性看待）

8.俄烏戰爭爆發後，西方銀行陸續從俄國退出，但中國大型銀行填補了這些空缺。據基輔經濟學院分析俄國央行數據後得出結果，從烏克蘭戰爭爆發，到今年3月的14個月間，中資銀行向俄羅斯銀行業貸款金額增加13倍。意味中資銀行正在提供資金給俄羅斯。

9.中國新版「反間諜法」和一系列監管活動的影響，持續在美國企業界發酵。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）4日表示，美國企業對在中國拓展市場的耐性正日漸消磨，重申美企需要的是能夠公平競爭的機會，以及可預測的市場環境。

雷蒙多並重申，美方不會向中國出售先進半導體，以遏制中方的軍事能力。

10.全球智慧型手機第一季出貨量年減20％之後，第二季持續衰退6.6％，出貨量僅2.7億台，累計上半年智慧型手機出貨量為5.2億台，年減13.3％，相關數據都創下十年新低紀錄。全球經濟景氣難以挽回智慧型手機市場衰退，TrendForce預估第四季和下半年手機出貨量都會繼續下修。

11.房價高漲趨勢下，台灣人買房愈買愈小間！據統計，全台第二季住宅平均交易坪數為31.47坪，近十年來縮水11.18坪。小宅化趨勢除了在台北市外，台中市、新竹市也有超過2成交易為購買15坪以下的小宅；雲林人則是全台最幸福購屋人，近1成的交易購買65坪以上的大宅。

12.終端需求不振，信邦（3023）7月營收27.07億元終結連續5個月創新高，惟在谷底已現下，8月合併營收27.54億元稍回神，較7月微增1.74％，仍保歷年同期新高寶座，然因7、8月營收均處於今年低檔，法人認為由於高基期對比，第三季恐難超越第二季，下半年表現亦不若上半年。

13.LED燈具廠湯石照明（4972）因受大陸景氣牽動甚深，8月營收回落至6,500萬元，月減1.3％、年減15％。

14.大同集團旗下個股4日成為盤面最弱勢個股，大同（2371）在外資大賣2.1萬張下，爆量長黑收46.35元，精英（2331）、福華（8085）分別以跌停價36.25、37.8元作收，成台股唯二跌停個股，大世科（8099）4日股價也有4.83％跌幅，集團市值一天蒸發130億元。

15.全球半導體市場2020年至2022年表現強勁，但在疫情走向終結背景下，行情反轉開始走下坡，《日經中文網》撰文指出，由於消費缺乏強勁動力，台積電等主要大企業的高層對產業前景仍保持警惕，加上大陸經濟風險加大等原因，預期2023年下半年半導體業仍會持續「低空飛行」的狀態。

16.台積電董事長劉德音在6月股東會上宣布美國廠量產時間延後一年，並點出原因是當地能熟練安裝設備的專業人員不足，因此需要從台灣調派人力過去，培訓當地員工。此言遭當地工會強烈批評，引起數家外媒關注，並引述美工人的說法，將台積電及合作包商嫌得一無是處，對此，知名主持人劉寶傑認為，美國的自尊心被台積電的說法傷到了。

17.財政部國產署昨標售都更宅19戶，結果只有1人投標，標脫標的為1戶「冠德羅斯福」，溢價率僅0.22％，標脫率也僅只有5.2％，買氣相當低迷，外界認為可能受到《平均地權條例》7月1日上路影響。

18.紐約時報今天引述美國及盟邦消息人士的說法報導，北韓領導人金正恩計劃本月前往俄羅斯會晤俄國總統普丁，以商討提供武器給俄國用於侵略烏克蘭戰爭的可能性。

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