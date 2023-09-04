AI給力！PCB多頭再起 外資喊買「這2檔」

PCB族群重新吹響多頭號角，美銀證券初評金像電（2368）「買進」，盛讚是PCB族群中最能享有AI伺服器商機代表，推測合理股價高達255元；匯豐證券則點出健鼎（3044）在AI相關PCB的市占將擴張，看好營運占比不斷提高，同樣初評「買進」、股價預期為265元。

美銀證券分析，在大中華PCB族群中，現在更偏好營運比重向伺服器與網絡靠攏的企業，而非有較多營收比重仰賴智慧機的供應鏈。理由在於，前者擁有較佳的單位售價、毛利率，尤其AI伺服器帶起強勁需求，進入門檻也較高；反觀與智慧機營運掛勾較深的PCB股，得面臨市場需求疲軟、單位售價與毛利率相對偏低、競爭日趨激烈、進入門檻亦較低等利空。

美銀證券指出，金像電不僅是受惠AI伺服器最深的PCB供應商，截至第二季來自AI伺服器相關的營運占比達雙位數百分點，更專注在毛利率較高的伺服器與網絡業務，預估今年營收比重各為64％與19％。同時，金像電還具有三大競爭優勢：製造高階產品、客戶包括全球一線大廠，以及在泰國擴張產能，能降低地緣政治侵擾。

外資估算，金像電2024年每股稅後純益（EPS）將衝上12.42元，達成每股賺一股本里程碑，且獲利年增率高達71％，2025年的EPS更上層樓，來到15.31元，年成長仍高達23％。

匯豐證券指出，健鼎為世界第七大PCB製造商，目前主要供貨傳統伺服器晶片所用PCB，但隨高端AI晶片需求持續強勁，看好健鼎未來將大啖AI商機。

PCB在AI伺服器中的內含價值，為一般伺服器的7～8倍，匯豐證券估計，AI伺服器用PCB的整體市場規模至2025年時，將會超過10億美元，是整體伺服器規模的30％，預期健鼎將在AI用PCB主板與加速器模組裝，擴張市占分額。

匯豐同時看好，隨新產能逐漸放量，2024年AI伺服器對健鼎營收貢獻將有顯著增長，進一步將無錫廠開出的新產能考量進來，估算AI占健鼎2024、2025年總應收比例為4％與8％，至2028年則有上看20％的潛力。外資估計，健鼎獲利動能強大，2024年EPS為14.71元、年增率56％，2025年則為18.45元。

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