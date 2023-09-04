陸政策利多連發 禾昌等12檔中概股慶收成

中國大陸近期一連串振興經濟措施，推動陸股強彈，台股中概股尤其低基期的鋼鐵、塑化股，4日受到大陸股房利多政策激勵上揚，成市場亮點；但展望後市，台股專家對中概股則持相對審慎保守看法。

台新投顧副總黃文清指出，中國大陸近來積極提振股市措施，及4日在盤中宣布，將成立民營經濟發展局及認房不認貸等，激勵近來股價沈潛的塑膠及鋼鐵股成反彈急先鋒，水泥股拉長下影線，鋼鐵及水泥都符合大陸房市利多政策概念股。

另一方面篩選大陸收成股，4月股價上漲2％以上至漲停，且成交量日增約4成至6倍，同時今年上半年認列大陸收益占比超過5成至2倍，計有禾昌、大眾控、聯一光、協禧、瑞儀、精確、科嘉-KY、汎銓、百達-KY、信錦、力致、力特等12檔。

萬寶投顧董事長朱成志表示，近來大陸不斷祭出利多政策，包括7月24日中央政治局會議破天荒發表要活躍資本市場，期待更多提振措施，8月28日也降低證券交易印花稅50％，再來房貸利率可向銀行談降息，及4日宣布要成立民營經濟發展局，積極提振經濟及股市。

朱成志分析，過去多年，大陸國企進步但民企退縮，陸近來利多政策，讓已跌有點過頭的陸股出現強彈，台商若屬於內需消費股有機會受激勵，但機率並不是那麼高。

另統一投顧董事長黎方國及國泰證期顧問處資深經理蔡明翰，持保守看法。黎方國指出，目前大陸面臨「三駕馬車」乏力，包括消費力道弱、投資意願低、出口衰退等，同時，近來因中美戰爭，台商也啟動中國加1（即在生產基地要增加大陸以外）政策，目前中概股仍不是法人投資布局的重心。

蔡明翰也表示，大陸近來的激勵措施，能否帶動經濟止穩回升仍有待觀察，隨著台商大廠多元化投資，市場不太談中概股，不過，金融股之前因碧桂園事件遭殺低，但事實踩到中國的雷很少，隨著未來經濟好轉、匯損利空轉利多，金融股值得留意。

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