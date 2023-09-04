9月新股紅包來了！三檔潛在報酬率逾2成

9月抽紅包別錯過！台股新股申購超吸睛，上市櫃增資股晉弘（6796）、佳邦（6284）及初上櫃新股騰雲（6870）同於4日開放申購，三檔潛在報酬率均逾20％，加上1日搶先開跑的加百裕（3323），本周4檔新股申購熱烈展開，「最大紅包」逼近4萬元，股民有望提前為自己賺入中秋禮金。



時序邁入9月，台股短線維持在季線及半年線間來回震盪，類股輪動快速，新股抽籤「穩穩賺」仍獲得市場投資人的青睞。統計本周以來，共有四檔個股啟動申購，包括一檔新股初上櫃「生力軍」騰雲，以及加百裕、佳邦、晉弘三檔上市櫃現金增資新股申購。



新零售全方位解決方案服務商騰雲將於14日自興櫃轉上櫃，自4日起將以承銷價128元、公開申購374張，並於8日公開抽籤，以4日興櫃市場均價166.69元換算，潛在報酬率達30.23％，受惠全球數位轉型市場擴大、ChatGPT帶來全新商務模式，市場看好全球智慧零售市場2023～2030年間年複合成長率將高達29.1％，騰雲AI題材發燙、想像空間大。



為償還銀行借款，電池模組廠加百裕年中推動4億元可轉換公司債（CB）後，近期又將展開增資，新股申購日期落在1～5日、7日抽籤，申購首日吸引近2.58筆申購單進場，換算中籤率2.64％。



晉弘、佳邦也將辦理上市及上櫃增資，加上初上櫃新股騰雲，都在4～6日開放申購，預定8日公開抽籤，3檔預期報酬率均逾20％。



醫材廠晉弘承銷價85元，以4日收盤價117.5元換算，潛在報酬率高達38.24％，投資人抽中1張現賺3.25萬元，且旗下產品研發朝數位醫療、醫療AI及高階醫療耗材領域邁進，上半年每股稅後純益（EPS）1.25元創同期新高，可望吸引不少投資人進場「試手氣」，但實際承銷張數僅107張，創逾兩年來辦理現金增資張數新低，競爭相當激烈。



而華新科集團旗下佳邦同樣於4日啟動增資股申購，受惠季底集團作帳行情，股價帶量強漲連四紅，刷新三個月高，以每股申購價45元及4日收盤價57.9元換算，中籤投資人亦可抱回1.29萬元，報酬率近29％。

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