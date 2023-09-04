AI標的大換血！ 15檔「低基期」接棒

台股今（4）日終場大漲144.75點以16789.69點作收，分析師研判，季線下彎成為指數上檔壓力，但8月回測半年線卻始終沒有跌破，且重新站上月線，預期9月將震盪緩步墊高；分析師也呼籲，別拘泥舊AI股，可留意15檔有「低基期」特質的新AI和電子股，這些個股將成盤面主流且輪漲輪動；其中1檔還跨足AI和電動車領域，未來5至10年業績有望翻10倍。

針對本周觀盤重點，摩爾投顧分析師江國中指出，技術面來看，再過4至6日，日MACD快線就有機會突破0軸，意味經歷近3周打底，即將出現進入大波段攻擊的必要條件，他呼籲投資人，趁台股最後打底階段，檢視持股汰弱留強。

個股方面，江國中指出，電子股今日在盤面的成交比重掉到7成以下，AI為大宗的電腦周邊設備也從30%下滑至20%，顯示AI長線雖然仍是主流，但短線受制融資水位和當沖比過高，仍需時間消化不安定的籌碼。

展望9月，江國中建議，接下來不必再拘泥於舊的AI股，台股中有很多優質的新AI公司，配合今年景氣上半年落底，最差情況即將過去，加上科技產品將進入第四季銷售旺季，電子業景氣循環基本面有落底跡象的個股將是鎖定重點；他還指出，9月以後，「低基期」個股將為盤面強勢主流且將輪動輪漲。

本周有不少即將完成打底的個股，江國中點名15檔，分別是偉詮電、通嘉、聯傑、凱美、聯發科、華新科、國巨、科嘉、宏碁資訊、還有品安、佳邦、信昌電、宏捷科、創惟和愛普等，均是具低基期的9月潛力主升股；其中，備受外資看好的愛普，今日攻上漲停價353元後鎖在漲停價，其跨足AI、電動車兩大趨勢產業，預期未來5至10年業績有望翻10倍。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧

（旺得富理財網 李澍）

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