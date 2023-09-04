3大法人買超26億 台股趨堅 操作聚焦它

外資買超15億 三大法人9/4買超台股26億元

外資等三大法人周一（9/4）合計買超台股26.58億元。包括外資與陸資買超15.39億元；投信法人買超15.57億元；自營商自行買賣部分係買超2,072萬元，避險部分係賣超4.59億元，合計單日賣超4.38億元。

（工商時報 數位編輯）

盤後》AI回穩、台積電收高 台股攻上16,750點

半導體攜手AI股奮力脫困，台股指數大漲收高站回16750點！因飆漲過凶導致籌碼凌亂的AI股歷經一週左右激烈下殺回檔後開始出現量縮止穩的訊號，股王信驊(5274)、股后世芯-KY(3661)及創意(3443)等AI相關高價半導體領軍上攻，金像電(2368)、台燿(6274)、雙鴻(3324)、緯創(3231)及廣達(2382)脫困止跌反彈，且AI相關散熱、電源、機殼及ODM廠如：技嘉(2376)、奇鋐(3017)、川湖(2059)、光寶科(2301)、勤誠(8210)等熱門股賣壓大幅減輕，為即將在第4季迎來AI相關業績起飛的AI股帶來好彩頭。

再搭配中小型股全達(8068)、偉詮電(2436)、擎邦(6122)、艾姆勒(2241)、青鋼(8930)、愛普*(6531)、禾昌(6158)、科嶠(4542)、世紀(5314)、科嘉-KY(5215)、中華(2204)、逸昌(3567)及宏捷科(8086)強攻漲停板作收，以及台積電(2330)轉強收高穩軍心，讓台股指數開高收高，站上16750點，終場加權股價指數約16789.69點，上漲144.75點，成交量約為2337.36億元。OTC指數為215點，上漲1.32點，成交量為662.04億元。

今天上市各類股以油電氣類股表現最佳，上漲1.6%，其次是塑膠類股，以及半導體與鋼鐵類股，分別上漲1.47%，以及各1.39%，表現較差者為玻璃類股、觀光類股及其他電子類股，其中玻璃類股下跌1.85%，觀光類股下跌0.69%，其他電子類股下跌0.44%；上櫃部分，表現最佳為電子通路類股、上漲1.58%，表現最差為光電類股、下跌1.17%。

就技術面來看，今天台股在AI股止跌及台積電領軍下，指數開高走高，終場上漲144.75點，以16789.69點作收，順利站回16750點；近期台股指數緩步走高，台股日MACD指標偏多，使盤勢短期介於季線與半年線區間整理，不過成交量能低於5日均量，加上指數逢彈屢見調節賣壓，須留意在週KD與月KD未轉強下，台股若未能收復季線，後續仍有下探半年線的壓力。

元富投顧總經理鄭文賢表示，目前通膨隱憂持續，國際股市震盪，NASDAQ進入短天期均線，成最重要多空關鍵，目前多方表態。最近FED的發言，推估貨幣政策雖忽鷹忽鴿，但長線利率趨勢向下，有利資金動能，台股16907季線，成多空重要關卡。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，近期公布的美國總經數據減輕聯準會升息壓力，因利率變動風險下降，帶動美股止跌回升，隨外部變動因素淡化，有利資金持續回流台股。

此外，儘管智慧型手機與半導體庫存雖調整較預期久，但下半年已處於谷底，預估2024年企業獲利將受益低基期而具成長性，加以AI需求持續增溫，將挹注電子產業基本面動能，為大盤帶來支撐，接下來可留意接下來電子新品上市受惠的消費性電子供應鏈，以及具業績題材的AI供應鏈個股。

在操作上，鄭文賢表示，目前宜輪動操作，留意強勢股拉回買點。現階段選股，優先選擇第四季展望佳題材股，操作觀念『留意強股拉回買點；或盤堅轉強多頭排列股』可酌量操作。

（時報資訊 張漢綺）

台股價量背離 終場上漲144點創近3個半月低量

台積電走揚收復短期均線和月線、廣達與緯創等AI指標股勁揚，加上高價股回神，台股今天終場收在最高點16789.69點，上漲144.75點，重返16700點之上，不過成交值不到新台幣2400億元，創近3個半月最低量。

法人指出，台股後續可觀察美國聯邦準備理事會（Fed）9月利率政策方向、以及新台幣匯率走勢，外資布局台股動向也是關注焦點。

台股今天震盪走揚，盤中台積電堅挺收復短期均線和月線，人工智慧（AI）指標概念股廣達、緯創午盤後勁揚，高價股回神，帶動大盤上漲超過百點，重返16700點整數關卡之上，尾盤電子續強、金融持穩。

終場台股加權指數收在今天最高點16789.69點，上漲144.75點，漲幅0.87%，成交值相對萎縮來到2337.36億元，創5月24日以來單日最低量。

電子股今天終場漲1%，金融股漲0.39%，航運股勁揚1.1%，汽車漲0.71%，代表中小型股的櫃買OTC指數回神漲0.62%，收復半年線。

主要電子權值股台積電終場收在557元，漲9元，漲幅1.64%，鴻海收106.5元，跌0.93%。聯發科收711元，小漲0.14%，日月光投控跌幅收斂收在118元，小跌0.42%，台達電收平盤346元。

AI概念股廣達收246元，漲2.29%，緯創收112.5元，漲3.21%，英業達收54.7元，漲2.05%，技嘉收316元，跌2.17%，緯穎終場收1555元，漲2.98%，智原收345元，漲2.99%。

高價股回神，股王信驊收在2620元，漲2.75%，世芯-KY收2480元，漲1.43%，創意收1445元，漲2.85%。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，AI投資浪潮未停歇、市場仍處風險偏好（risk on）模式下，台股多頭氣勢仍在，不過AI族群股價普遍漲多，預期第3季台股仍處震盪格局，選股不選市。

展望台股後市，魏永祥指出，後續可觀察美國聯準會9月利率政策方向、新台幣匯率走勢，外資布局台股動向也是關注焦點，也需觀察電子產業庫存調整、以及第4季之後需求恢復狀況。

觀察類股族群，魏永祥表示，可留意半導體包括晶圓代工、IC設計、IC設備等，以及光電、電子零組件等，此外觀察生技和重電等族群，AI概念股仍是大盤重心。

（中央社）