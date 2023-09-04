又「大排長榮」股價轉強？內行看1現象

電子權值股領漲、貨櫃三雄回神，台股今（4）日開高走高，強漲144.75點，加權指數來到16,789.69點，收在當日最高價位，惟成交量縮至2,337億元，改寫下超過3個月以來新低。

巴拿馬運河「大塞船」，運價轉強，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）在連2周走跌後，最新一期報價翻紅，帶動貨櫃三雄今日走揚，一哥長榮（2603）及陽明（2609）紛紛上漲1.9％，萬海則收紅3.6％。

時間拉長，觀察貨櫃三雄股價，長榮近1個月下跌1.38％，近3個月卻有28.54％的漲幅，而陽明、萬海長短線都下跌，跌幅在9.88％至12.56％；資深分析師認為，「要買貨櫃股就買長榮」，短中長均線多頭排列，股價位階仍低。

美國線運價上漲，其中美西線維持在2,000美元之上，美東線也守穩3,000美元；業內人士預期，中國大陸十一長假前出貨旺季不若以往，但9月中旬的出貨量仍可望小幅拉高，估計十一長假過後1周，海運市況就會開始走下坡，屆時船商恐得加大減艙力道因應。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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