9/4盤中熱門焦點股

今（9/4）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）IoT回溫+AI練功中 愛普*奔漲停

愛普(6531)IoT(物聯網)產品下半年在中、低階市場需求力道增加下，有利於帶動整體下半年營運優於上半年，至於AI(人工智慧)，儘管尚未大量貢獻營運，但長線看好HPC(高速傳輸)行業也逐漸形成對VHM優勢的共識，後續將成為營運另一股支撐。愛普今*(4)日開盤後即攻上漲停，有逾3500張高掛市價等買。

愛普*分為兩大事業，即IoT和AI，IoT產品在今年第一季庫存修正完成後，第二季開始客戶需求逐漸回溫，目前IoT市場供需正在回到正常的過程中。現階段儘管體經濟情勢沒看盪顯著的好轉，但在中、低階市場需求力道增加下，預期下半年整體業績狀況會比上半年好。

AI為近期產業當紅炸子雞，愛普*AI事業現階段處於應用轉換期，但VHM在主流應用的採用正在加速，特別是最近比較熱的大型語言模型AI，也稱LLM AI，未來看好HPC(高速傳輸)行業也逐漸形成對VHM優勢的共識，先進邏輯製程也開始支持和VHM堆疊，但新技術的研發、驗證至成熟，需要長時間的佈局及開發。（時報資訊 王逸芯）

（2）殺融資？大同突跌停 令人側目

大同股今早盤開低殺低，盤中一度觸及跌停板45.75元，成交量也暴增逾4.6萬張，可謂暫時帶量拉出長黑，除較前一個交易日僅6,894張倍數增加外，也使短中期均線包括五日線、月線與季線都失守，令人側目。

三大法人方面，外資已連續三個交易日逢高酌量調節，但調節張數並不驚人；自營商則逢低酌予加碼；投信處「西線無戰事」壁上觀局面，因此，源自三大法人的賣壓似沒那麼「危機」。

融資券方面，融資餘額迄上周五逾9.7萬張，使用率16.74%；融券餘額迄上周五係2,164張，短期券資比並不高，好像也沒特殊之處。不過，大同股近期在高檔幾處無量橫盤整理，對承載逾9萬張融資籌碼來說，就相蓻沈重一些，係市場聯想該是否短線殺融資洗浮額？

不過，大同基本面似無礙，今年首季EPS 0.2元，第二季EPS 0.25元，呈現穩定成長態勢，而且三大事業包括電力設備、太陽能電廠與離岸風電等業務相對看俏，使該股短線向下殺盤，似又沒有沈重的利空肇致，才讓市場傻眼。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。（工商時報 數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.中華(2204)：上修MG銷量預測利多持續發威，三大法人上周連4日買超計4506張，盤初股價觸及漲停108.5元，再寫新高。

2.愛普*(6531)：IoT回溫+AI蓄勢向上，今參加Morgan Stanley舉辦之「Taiwan AI Forum」，股價漲停鎖死。

3.緯創(3231)：通吃輝達超微AI急單，惟外資上周五賣超2.7萬張，市場保守心態濃，早盤走高逾2.5%，5日線、季線上盤整。

4.宏碁資訊(6811)：看好企業AI應用、生成式AI需求及雲端相關商機，H2有基之彈。今早突破月線大漲逾8%，重返300元大關。

5.通嘉(3588)：下半年需求緩升，隨著TYPE-C PD產品滲透率提升受惠，股價再攻71.8元新高，但反壓也隨之增強。

6.億泰(1616)：台電汰舊換新及強韌電網計畫助陣，買盤蜂擁力拱股價數度漲停。

7.艾姆勒(2241)：8月營收8012.4萬元、年增59.93%，前8月營收5.4億元、年比轉正成長2.44%，盤初爆量衝上漲停42.9元。

8.大量(3167)：下半年起營運漸入佳境，盤中再拉第二根漲停。

9.百達-KY(2236)：短均上揚、外資連3日買超計397張，盤初一度漲逾6.5%，衝上84.5元新高價。

10.裕隆(2201)：多元布局題材添動能，近4個交易日三大法人連續買超計2萬3077張，推升盤初股價續漲約3%。

11.三陽(2206)：8月機車銷售3萬3443台，連16個月奪冠，上周五三大法人轉買超967張，帶動盤初股價續漲逾2%。

12.車王電(1533)：董座蔡裕慶表示，電巴正釋出可觀商機，將大舉投入美日市場，期待2030年挑戰營收千億元，盤初爆量大漲逾5%，直逼60關。

13.怡利電(2497)：反彈行情持續，5日線揚升，開盤不到30分鐘即衝出2700餘張大量，股價一度漲逾8%，直接飆過季線、觸及70關。

14.青鋼(8930)：三大法人連4日買超計1218張，盤初股價飆漲約8%，刷31.5元新高。

15.大立光(3008)：IPhone 15發表會將至，盤初股價走升，逼近2100關。

16.洋華(3622)：Q3股息入帳助力，早盤股價衝上10年高48元。

17.北基(8927)：今日以58.78參考價除權息，開盤後秒填權息，股價走高約5.4%。

18.矽統(2363)：市場看好與聯電聯手搶攻AI商機，但賣壓出籠，股價自高點回檔。

19.聯傑(3094)：近期漲多，公布自結7月每股盈餘 0.04元，股價回挫逾8%跌落短均線。

20.華城(1519)：自結7月EPS達0.99元，年成長11.38倍，股價再攻300元關卡。

21.亞德客-KY(1590)：上半年每股盈餘16.63元，量增攻上月線。

22.精測(6510)：8月營收月減22.5％，年減52.9％，第三季營收低於先前預期，股價開低回測500元支撐。

23.華航(2610)：前7月北美訂位率平均逾9成，航線全數獲利，評估新增西雅圖航點，股價整理。

24.華新科(2492)：下半年營運轉骨，外資連6買、自營商連5買，今早續強再創高，創近5個月高點。

25.健鼎(3044)：車用+AI雙亮點，三大法人全面進，拚穩190元。

26.鈞寶(6155)：公司看好Q3優於Q2，外資進場助攻股價漲逾3%，續往填息前進。

27.良得電(2462)：Q3營收旺季加溫，全年毛利率看俏，回檔修正結束，一度大漲5%收復月線。

28.康那香(9919)：H2營運改善+新品明年助攻，外資買超2日，早一度強拉7%以上。

29.海悅(2348)：下半年代銷來源無虞且有建案入帳，盤整結束放量衝高，漲幅達3%。

30.台玻(1802)：AI題材轉冷，多方休息，早盤紅翻黑下跌3%，惟5日線有守，不改短多格局。

31.波力-KY(8467)：取得漢翔客戶航太供應認證碼，激勵股價向上，一度來到75.5元波段新高。

32.邁達特(6112)：雲服務商機助攻營收，及Q4併Brainstorm攻北美AI。早盤帶量上攻登月線。

33.伊雲谷(6689)：結盟美雲端路由商Alkira，搶啖雲端網路服務。盤中觸127元暫時最高，漲幅一度達5%。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）國民ETF換血 緯創吃大單走高

元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)追蹤指數最新成分股調整，台灣50成分股將納入：智邦(2345)、光寶科(2301)、緯創(3231)、緯穎(6669)等四檔，剔除遠東新(1402)、華新(1605)、萬海(2615)、陽明(2609)。至於高股息未新納入成分股，但刪除慧洋-KY(2637)。

上周五AI族群氣勢薄弱，消息面傳出緯創通吃輝達、超微訂單，今日緯創開高，但AI仍在漲多後的動盪期，智邦、光寶科、緯創、緯穎台灣50四新秀，漲跌互見，緯創漲幅維持2%以上，緯穎受惠穩於盤上；智邦、光寶科則下跌1%。航運股今在類股中漲幅居前，萬海、陽明股價已在近年低檔，盤中走高2-3%，慧洋-KY(2637)盤上小幅游走，走勢與0050、0056成分股換血脫勾。

AI指標股緯創、廣達周線連2黑，技嘉(2376)跌破月線，緯穎失守季線，近來AI股表現明顯疲弱。然而輝達交出亮麗財報，且緯創AI伺服器訂單進入爆發期，繼奪下輝達新一代DGX／HGX H100系列AI伺服器GPU基板訂單後，傳出再獲超微新一代MI300系列AI伺服器基板訂單，最快年底前出貨，成為首家通吃兩大AI伺服器訂單的業界領頭羊，各種跡象顯示AI基本面成長動於無虞，短線不佳是受到籌碼面干擾。

從元大台灣50、元大高股息追蹤指數最新成分股調整動向來看，台灣50成分股將納入：智邦、光寶科、緯創、緯穎四檔電子股，剔除遠東新、華新、萬海、陽明四檔傳產股。元大高股息未新納入成分股，但刪除慧洋-KY；航海王時代退下成為時代的眼淚，AI王朝興起，台股進入另一個新時代。（時報資訊 張嘉倚）

（5）大摩舉行AI論壇點火 台積領軍半導體反彈

上周五輝達股價壓回，但具AI題材的戴爾（Dell Technologies）股價大漲21%。台股AI權值股台積電(2330)開高走揚，站回5日均線之上，傳打入超微（AMD）新產品供應鏈的緯創(3231)也開高，此外，包括IC設計如世芯、創意、瑞鼎、聯詠及瑞昱等，與晶圓代工世界先進等半導體也呈相對強勢演出，一般預期，AI熱潮不退，中小型概念股表現值得持續關注。

隨著AI熱潮持續，摩根士丹利證券首度舉辦為期兩天的台灣AI 論壇（Taiwan AI Forum），於今（4日）正式登場，將邀請專家演講，也邀請11間AI指標廠商進行小型座談，受邀參加的廠商包括世芯-KY(3661)、信驊(5274)、技嘉(2376)、金像電(2368)、日月光投控(3711)、創意(3443)、愛普*(6531)、雙鴻(3324)、英業達(2356)、欣興(3037)與光寶科(2301)。

台積電第三季美元營收估將季增6.5%~11.6%，雖AI需求強勁，但不足以抵銷消費性產品需求疲弱的影響，供應鏈庫存調整時間延到第四季，二度下修今年美元營收表現，預期擴大為下滑10%。目前AI需求約占台積電總營收的6%。預測AI相關需求在未來5年將以近50%年複合成長率增加，在台積電營收占比也將增加到低十位數區間。台積電今盤中漲7元至555元，站穩月線及5日線552元。

AI一軍緯創下半年AI伺服器相關產品業務逐季成長，下半年優於上半年的表現可期，明年更可望大幅跳增。

繼奪下輝達（NVIDIA）新一代DGX／HGX H100系列AI伺服器GPU基板訂單後，傳緯創近期再獲超微（AMD）新一代MI300系列AI伺服器基板訂單，成為首家通吃兩大AI伺服器訂單的業者。

法人推估，緯創今年AI伺服器相關業務的營收貢獻近300億，受惠新訂單，將推升緯創明年AI挑戰千億元。緯創今早開高2元，盤中漲3元至112元，向季線關卡112.65元邁進。

台股AI族群早盤以台積電及緯創開高走高穩盤，中小型股具籌碼優勢表現更佳，雙鴻(3324)今受邀參加Morgan Stanley舉辦Taiwan AI Forum，股價上攻站回所有均線之上，另外，愛普*(6531)早盤即鎖住漲停，以及上櫃的宏碁資訊(6811)股價彈升逾7%。（時報資訊 沈培華）

（6）汽車股續競速 中華車頻亮紅燈

大盤開高走高約百點，盤面各大類股呈現漲多跌少的偏多格局；其中，汽車類股在中華(2204)多頭加足馬力，爆量頻頻亮紅燈激勵下，多檔個股也紛紛加入競速，包括艾姆勒(2241)盤中放量漲停，百達-KY(2236)跟漲逾8%、怡利電(2497)漲逾7%、車王電(1533)漲逾5%，其餘聯嘉(6288)、東陽(1319)、廣華-KY(1338)等也聯袂漲逾2%，而老大哥裕隆(2201)則穩漲約1.5%，機車銷售王三陽工業(2206)則持穩高檔。

中華(2204)上修MG銷量預測利多持續發威，三大法人上周連4日買超計4506張，加上納入台灣中型100指數成分股候補名單，今日交投火熱，股價頻頻觸及漲停108.5元以外，不到11:30，成交量已接近2.5萬大張，人氣火熱。展望後市，中華已規劃MG 以一年一車型的速度快速發展，並同步強化前端的硬體服務設施，另，新車系跨界潮旅ZS登場，力拚以平價車款搶下國產車市一席之地。

汽車龍頭廠裕隆(2201)新能源車進度備受矚目，納智捷電動車n7當時預購一口氣搶下2.5萬張預訂單，目前正配合鴻華先進進行各項前置準備及試裝作業，力拚最快年底交車，近4個交易日三大法人連續買超計2萬3077張，助攻股價於上周一舉衝破月、季線壓力，今日多頭續爬坡，目前股價最高來到88.7元，改寫6月19日來波段新高。

艾姆勒(2241)8月業績報喜，單月營收8012.4萬元、年增59.93%，前8月營收5.4億元、年比轉正成長2.44%，吸引多頭目光，開盤約半小時後急拉漲停42.9元，成交量更較上周五暴衝逾10倍，量價俱揚。艾姆勒今年將擴大介入電動車領域新產品，持續開發新產品力拚業績回穩、毛利率轉正。(時報資訊 李慧蘭)

（7）美食-KY止跌回升 法人看後市分歧

經營85度C的美食-KY(2723)股價8月底下探105.5元的9個月低點，2個月拉回達35％。受惠2023年第二季獲利登近7季高、表現優於預期激勵，近日止跌緩步回升，今（4）日開高走揚3.06％至118元，領漲觀光類股。不過，投顧法人對美食-KY營運後市看法分歧。

美食-KY第二季合併營收50.58億元，季減2.68％、年增15.53％，為近4年同期高。營業利益3.13億元，季減5.34％、但較去年同期轉虧為盈。配合業外收益跳增挹注，歸屬母公司稅後淨利2.64億元，季增6.91％、較去年同期顯著轉盈，每股盈餘1.47元，雙創近7季高。

累計美食-KY上半年合併營收102.56億元、年增11.12％，為近4年同期高。營業利益6.43億元、年增達1.12倍，歸屬母公司稅後淨利5.12億元、年增達1.7倍，每股盈餘2.85元，自去年同期谷底彈升，並賺贏去年全年。

觀察美食-KY本業「雙率」表現，第二季毛利率59.5％創近2年高，營益率6.19％，低於首季6.36％、但較去年負0.61％大幅轉盈，維持穩定表現。上半年毛利率59.12％、營益率6.28％，分自近6年同期低、同期新低顯著回升。

美食-KY指出，今年中國大陸內需消費動能持續走緩、甚至面臨通縮挑戰，影響第二季營收表現，但受惠費用控管及審慎開店策略得宜，中國大陸營益率仍略優於市場預期，配合美國第二季營收雙位數成長、營益率攀升貢獻可觀獲利，使獲利逆勢走揚、表現優於預期。

美食-KY 7月自結合併營收16.42億元，月增2.11％、年增0.37％，以功能性貨幣計算為人民幣3.78億元，月增1.24％、年增2.59％，為連12月維持年成長。累計前7月合併營收119.08億元，年增9.61％、為近4年同期高。

展望後市，儘管總體經濟變數持續增加，美食-KY認為美國85度C門市營收可望續揚，配合下半年將在各州開出新門市據點，可望持續推收營收及獲利成長動能。中國大陸隨當局持續推出促進消費政策帶動下亦可望好轉，看好下半年獲利表現可望更上層樓。

投顧法人對美食-KY後市看法分歧。樂觀派法人認為，美食-KY第二季獲利優於預期，下半年美國動能續強、中國大陸營運可望逐漸轉佳，認為整體營運谷底已過，下半年至明年營運趨勢向上、且未來股息配發可望維持高水準，故維持「買進」評等、目標價170元。

保守派法人則認為，美食-KY進軍美國東岸拓市，但初期形成營運規模前，獲利將不減反降，加上台灣疫後營運表現仍低於疫前，中國大陸經濟疑慮上升、嚴重價格戰衝擊85度C市場，因此認為目前本益比仍偏高，給予「中立」評等、目標價113元。（時報資訊 林資傑）