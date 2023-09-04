9/4上市、櫃企業營運快報

今（9/4）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.達方(8163)旗下電動自行車朝智能化發展，SMALO首創AI電動輔助自行車，全自動騎行輔助與無縫車聯服務，預計近日起展開預購，達方董事長蘇開建表示，目前各產品動能逐漸回復，我們有信心下半年會比上半年好，並努力讓毛利率更好。

2.統一證(2855)日前首次舉辦「2023統一綜合證券理財營」，結合投資理財、職場體驗與黃金職務Coffee Chat，為證券業首創提供學子與業師近距離交流機會，讓對產業有興趣的學子提前一窺產業與職務現況，經遴選後共有來自60位全台大專院校各系所學生參與。

3.日系迴轉壽司連鎖「藏壽司」桃園再展店拓點開設「八德興豐路店」，為桃園第七間藏壽司分店，9月12日起至9月25日期間凡參加社群活動的藏友，即可享有用餐九折超值優惠。同時，迎接初秋來臨，藏壽司也趁勢推出「秋賞鮮味」，包括「燒霜長鰭鮪魚佐和風洋蔥」、「蟹風味棒天婦羅佐甜醬油握壽司」、「昆布漬鰈魚」三款藏壽司獨家料理。

4.美國經濟持續強勁，越來越多人相信聯準會「Higher for Longer」的政策基調將維持更久，代表投資人必須習慣高利率的市場環境。法人表示，在升息尾聲時，可股債平衡積極布局。

中租投顧總經理蘇皓毅指出，過去兩年的通膨有其歷史因素，在疫情、俄烏戰爭等事件不再重演的情況下，市場面對再通膨壓力（reinflation）的機率低，升息尾端確實已經到來。

另一方面，代表美國經濟火車頭的非農就業數據仍維持強健，在失業率低的理想狀況下，經濟陷入深度衰退的可能性也不高。

5.台鐵今天宣布，今年國慶連假車票將於9月8日0時起開放訂票；因應疏運旅客需要，10月6日至11日全線加開列車124班。

6.台泥(1101)旗下能元超商公司4日宣布，攜手全球領先運動品牌DECATHLON迪卡儂，共同協助台灣迪卡儂五家供應商，取得近百萬度綠電，迪卡儂也成為全台首個企業透過「共同採購」順利取得綠電的案例。

7.大宇資(6111)集團子公司「紅陽科技股份有限公司」今(4)日宣布，已通過「數位發展部數位產業署112年第三方支付服務機構服務能量登錄」，成為首波取得認證的代收代付業者。

8.掛牌不到三個月、規模突破450億元的台股月配息ETF-復華台灣科技優息(00929)第三次月配息金額公布。依據復華投信官網收益分配期前公告，00929每受益權單位預估配發0.11元，以評價日8月31日淨值16.81元計算，預估單次現金殖利率約0.65％、年化殖利率約7.85%。

9.光陽KYMCO集團董事長柯勝峯周一「百萬通勤全力以赴」致詞表示，月前推出前所未有GP125最低3.98萬元優惠專案，一周內即清空了市場上每一台的GP125，在一個月之內，就接獲超過四萬台的訂單，創下近年來機車市場上絕無僅有的銷售記錄。光陽更將專案延長至今年的9月20日。

董座並宣布，推出「LED機車史上最優惠4.38萬元起」的震撼價格，搶攻小資女、九月即將開學的莘莘學子。