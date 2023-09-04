DELL財測報佳音 法人看好這檔台鏈股價

美國PC大廠DELL財報及財測皆優於市場預期，並觀察到PC市場的需求正在持續改善中，且以AI伺服器的需求特別強勁；法人認為，DELL的財測與市場看法，對台灣相關供應鏈為正面消息，其中在台灣相關各股中，華碩（2357）因具備三項優勢，仍維持華碩「買進」建議，目標價465元，以目前股價在400元附近來看，潛在上漲空間逾16%。

DELL近日公布第二季財報，營收229.34億美元，優於市場預期的208億美元， EPS 1.74美元，優於市場預期的1.14美元；第三季財測預估營收225億美元至 235億美元，優於市場預期的217億美元，EPS為1.45美元，優於市場預期的 1.37美元；2023全年最新預估財測營收為895億美元至915億美元，優於市場預期的869億美元，全年EPS為6.30美元，優於市場預期的5.56美元。

群益投顧表示，從DELL的財報與法說會資訊可知，進入2023下半年，DELL已觀察到整體環境的一些令公司受鼓舞的跡象，比如政府單位與中小企業的需求 正在改善中，另外美國與EMEA市場的狀況比預期的好，公司預期明年PC市場可望重回成長；另外Dell在今年上半年的伺服器訂單中有兩成來自AI伺服器的貢獻，並還有約20億美元的AI伺服器PowerEdge XE9680之積壓訂單，正等待出貨中。

另從DELL第二季的營運表現可知，雖第二季PC、Server與Storage出貨量仍在衰退，但DELL產品單價的提升，降低了出貨量衰退的影響，使DELL第二季營運表現優於市場預期。

群益投顧表示，從DELL最新的財報與財測資訊可知，整體市場環境顯示PC市場的谷底已過，而伺服器市場的需求則有改善，其中又以AI伺服器的需求特別強勁。因此在台灣相關供應鏈中，看好華碩第三季營收仍能季增雙位數以上，表現優於市場平均，今年下半年營運可望顯著改善，明年營運可望重回高成長，並可望受惠AI伺服器市場高速成長的商機，維持華碩「買進」建議，目標價465元。

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