台積小漲 緯創向上 汽車加速 台股早盤走揚

台股2日早盤震盪，盤中上漲42點，來到16,688點，延續在月線之上走勢，權王台積電（2330）股價上漲3元，暫報551元，盤面強勢股包括億泰（1616）、金麗科（3228）、中華（2204）等同步走揚。

關注美股表現，收盤S&P500上漲8.11點，上漲幅度0.18％，收在4,515.77點；道瓊指數上漲115.80點，上漲幅度0.33％，收在34,837.71點；那斯達克下跌3.16點，下跌幅度0.02％，收在14,031.81點；費半指數上漲11.91點，或0.32％，收在3,682.84點。

美國勞工統計局公布8月非農新增就業高於市場預期，但6月與7月數據合計大幅下修11.0萬人，其中6月修正後僅新增10.5萬人就業，與最初公布的20.9萬人相比幾乎腰斬；根據 CME FedWatch Tool，利率期貨價格隱含9月FOMC會議維持利率不變的機率上升至94.0％，年底前再升息1碼的機率下降至35.4％。

第一金投顧指出，隨著FOMC會議結束，9月持續暫停升息，美股周五費半持續上漲已連六揚，納斯達克指小幅下跌，盤勢上目前台股仍呈現區間震盪，但費半多頭格局仍為不變，台股應能再整理後持續上攻。但近期AI個股雜音眾多，且中東禁令影響市場情緒，NVIDIA相關供應鏈聞聲齊跌，目前籌碼較為凌亂，操作建議上應降低AI持股水位，並增加其他非AI個股，如庫存水位較為健康的被動元件族群、亦或是價格即將止穩反彈的記憶體類股，同時留意8月營收持續走高等相關個股。

另蘋果發表會將於9/13發布，亦可留意相關概念股，如TYPE C概念股之如宣德、匯鑽科，亦或是PCB廠華通、臻鼎、台郡及台光電等。並留意資金水位，嚴控風險，謹慎布局。

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