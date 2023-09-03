14檔美而廉 投信連敲

進入9月，台股第三季作帳行情漸受關注，投信買盤不停歇，繼8月幾乎天天買之後，9月1日首日交易再加碼近30億元，累計連22日買超近600億元，聯電（2303）、精成科（6191）、瑞儀（6176）等14檔股價估值偏低的美而廉，獲得投信買盤青睞，連4日～40日買超。

隨著第三季底剩下倒數不到三分之一的時間，投信結帳、作帳行情可能在9月中交錯出現，根據以往經驗，股價漲多、利多題材鈍化的個股，可能出現投信結帳賣壓，但股價處在相對低基期，同時，第三季及第四季營運加溫的個股，可望獲得投信買盤持續進駐，成為台股行情震盪中的明燈。

投信從7月28日展開這波段的翻多操作，但8月1日出現3.25億元小幅賣超，接下來8月2日開始連續買超，累計至9月1日（買超29.69億元），呈現連22日買超、合計達到595.31億元。

進一步篩選投信連4日以上買超、且連買期間買超2,000張以上，計有聯電、精成科、瑞儀、力成、瀚宇博、新普、智易、合晶、台新金、長榮、日月光投控、和碩、臻鼎-KY及京元電子等14檔。

市場近日傳台積電CoWoS先進封裝產能吃緊，輝達尋找AI晶片替代產能，引發訂單外效應，帶動聯電及日月光投控急單漲價，AI題材已擴散至外圍相關個股。日月光投控近日法說會不斷，並釋出正向訊息，接下來將於4日參加摩根史丹利舉辦的論壇法說會，備受關注。

此外，蘋果將於台北時間13日凌晨舉行新品發表會，市場關注今年蘋果新機銷售業績行情，將牽動供應鏈拉貨效應，股價處在低基期的蘋概股也獲利投信加碼，聯電、日月光投控、瑞儀、新普、力成、和碩、臻鼎-KY、京元電子等逾半數，都是蘋概股。