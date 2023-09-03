16檔外資連買 助威台股氣勢

外資7月、8月連2個月賣超台股，9月第一個交易日仍是賣超，台股分析師表示，雖然外資對台股保守，建議投資人留意外資換股操作，逆勢偏多布局的個股，統計7月以來外資逆勢月月買超的個股有華碩（2357）、世芯-KY（3661）、日月光投控（3711）等16檔。

台股8月跌510點，跌幅2.98％，外資是最大賣壓，單月賣超台股1,240億元，並是連續2個月賣超，7月賣超834億元，甚至步入9月仍賣不停，1日賣超85.41億元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，因新台幣貶值，外資減碼台股，鎖定台積電以及漲多的AI伺服器重量級個股，目前台股在半年線及季線震盪，半年線有撐，留意外資換股的動態。

外資7月、8月及9月1日偏多買不停的個股有華碩、世芯-KY、日月光投控、長榮航太、京元電子、元大金、微星、瑞儀、全新、國泰金、敬鵬、嘉澤、群聯、南寶、昇佳電子及神基等16檔。

蔡明翰表示，外資逢高減碼，資金偏愛股價低基期、營運展望樂觀及下半年具有蘋果新機發表等題材的個股布局。

統一投顧董事長黎方國表示，9月中旬分別有蘋果新機發表及國際航太暨國防工業展，預期在AI股漲多之後，資金將逐步往蘋概及軍工股輪動。

就個股而言，北美最大AI客戶需求強勁，世芯-KY調高今年營收目標，有機會提前達到10億美元，世芯2024年量產金額預估由衰退調高為成長，加上新的AI客戶與多個量大的案子陸續進續量產，外資追買下，持股已經升至61.42％水位。

長榮航太入列MSCI全球小型指數成分股及切入無人機市場，再加上為長榮集團加持，獲得外資青睞，1日股價收在129.5元，今年上市以來上漲超過五成。

永豐投顧總經理李學詩表示，台股在半年線16,300點附近利空測試多次，顯示具備支撐性，為多方死守區域，鑑於AI產業方興未艾以及PC/NB庫存調整已至健康水位下，2024年又將有PC/NB換機潮需求，屆時消費端一旦啟動採購，產業百花齊放，9月指數區間為16,300點到17,100點。