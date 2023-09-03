被動元件廠清庫存 蓄勢待發

上周法人圈傳出被動元件擬調漲價格，激勵被動元件類股全面性大漲，龍頭廠國巨（2327）一度重返500元整數大關，國內相關供應鏈均表示，現階段沒有漲價的條件，但庫存水位歷經長時間消化，各類應用的庫存已經去化殆盡，只待終端需求回升。

被動元件廠自2021年第四季步入庫存調整，半導體廠自今年第一季才進入庫存修正，儘管已經歷經數季的存貨調整，但今年中國大陸疫情解封之後，復甦力道劣於預期，高通膨進一步衝擊消費信心，NB、手機、PC等消費性電子仍是被動元件應用的最大宗，導致營收、獲利動能熄火，第三季更呈現旺季不旺。

2023年時序步入第三季底，上周股市一則傳言引爆被動元件買盤，法人圈傳出本周國內某被動元件大廠將發出漲價通知，鎖定部分規格作調漲，吸引買盤湧入被動元件族群。

尤其以華新科（2492）鎖住漲停板的表現最為強勢，同集團的信昌電（6173）、佳邦（6284）同步勁揚，華新科集團股表現最為整齊。

針對漲價傳言，包括通路商、不願具名的被動元件廠及EMS廠採購均表示，現階段沒有漲價條件，尤其消費性電子如手機、NB及PC等相關應用的庫存雖然已經消化殆盡，但是需求回溫幅度僅「微微」，不是太明顯，中國大陸是消費性電子需求的大本營，大陸市場逆風，牽動消費性電子需求大局，反映出來的訂單型態以急單、短單型態為主。

此外，法人分析，除了消費性電子終端需求不振之外，一般伺服器也在衰退，AI伺服器的滲透率還太低，彌補不了缺口，加上各家被動元件廠的稼動率並未滿載，而且處於低稼動率，認為此時沒有理由談漲價。

而根據CMoney的統計，被動元件廠第二季的存貨金額、存貨周轉天數與去年同期相較，普遍大幅滑落，龍頭廠國巨因高階利基型比重攀升至75％以上，特殊規格較多導致存貨周轉天數較高，然據了解，就標準品來看，國巨的存貨周轉天數已經不到二個月。

標準品比重相對較高的華新科也大力去庫存，據CMoney統計的存貨周轉天數，華新科上季存貨周轉天數降至94.57天，與去年第四季、今年第一季的116.8天、100.33天相較，已經跌破100天，接近健康水位的下緣。