趁台股回檔撿便宜 壽險回頭連兩月加碼

台股近期回檔修正，壽險資金逆勢加碼。統計台股5月時大漲6％，壽險業逢高大減碼650億元以實現資本利得，6月及7月台股回檔修正，則是趁機逢低加碼，連兩月加碼共118億元；反觀國銀、券商終結連六個月加碼，7月調整轉為減碼，但前七個月國銀、券商仍加碼台股共1,358億元。

根據金管會統計，7月金融三業持股帳面價值升至3兆2,980億元，為去年6月以來新高，前七月市值增加5,810億元或21％。7月壽險加碼79.8億元，銀行、券商減碼各208億元、71.5億元，金融三業台股5月減碼近53億元，6月轉為加碼352億元，7月續加碼199.7億元，前七月合計加碼719.5億元。

壽險業股票部位7月底帳列2兆3,608億元，其中台股部位市價約1兆8,737億元，單月增加330億元或1.8％，若加計台股上漲評價因素，推估當月加碼約79.8億元，也是連兩個月加碼。但由於5月減碼達650億元，前七月壽險業仍呈現對減碼638.8億元。

壽險7月加碼海外股票更積極，主要是美股大漲，當月海外股帳面金額提升到4,870億元，單月增加351億元，若以S&P500指數7月漲幅3.1％估算，當月壽險海外股票部位加碼約211億元，也是連兩月加碼、合計277億元，但前七月仍呈現減碼79.8億元。

國銀上半年月月加碼台股，7月轉減碼208億元，主要應是持股調整，但前七月仍呈現加碼582億元。7月底國銀投資股市成本約5,091億元，當月台股上漲1.36％，國銀持有股票市值上升到7,728億元，未實現潛在資本利得達2,637億元，高於6月的2,483億元。由於上半年積極加碼，加上台股前七月漲幅約2成，前七月國銀持股帳面價值增加1,510億元或24％，高於台股漲幅。

券商自營部位7月也終結連六月加碼台股轉減碼71.5億元，但前七月仍加碼達776.3億元，截至7月底券商自營部位台股投資成本約1,210.5億元，若加計投資國外股票部位，持有整體股票部位約1,246.6億元，前七月增加790億元。