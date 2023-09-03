大摩開先河 辦台灣AI論壇

人工智慧（AI）題材討論熱度持續延燒，市場多空看法熱鬧非凡，摩根士丹利證券開外資先河，首度舉辦的台灣AI論壇（Taiwan AI Forum）4日正式登場，為期兩天的議程邀請專家進行專題演講，加上11家AI指標企業與客戶進行數十場小型座談，報名客戶為了取得入場券搶破頭。

■外資為了入場券搶破頭

據了解，摩根士丹利證券此次舉行的台灣AI論壇，原本只想邀請不到30組法人客戶參加，但報名消息一出，湧入數以倍計客戶探詢報名的郵件與電話，最終能擠進場的客戶數量比起報名總數，依然相對有限。

■11家AI指標企業出席

買方法人（buy-side）客戶興致之所以如此高昂，除這是首度有外資以AI為主題，特別將產業界專家、台系供應鏈廠商、機構法人串在一起外，大摩特別邀請到微軟台灣人工智慧研發中心技術長陳佩君進行專題演講，同時，摩根士丹利證券台灣區研究部主管施曉娟、半導體產業分析師詹家鴻也會與客戶進行大場次意見交流。

本次受邀參加首屆台灣AI論壇的重要供應鏈廠商有：世芯-KY、金像電、信驊、技嘉、雙鴻、愛普*、日月光投控、創意、英業達、欣興與光寶科等11家，幾乎都是供應鏈中占有一席之地的代表級企業。

值得注意的是，在大摩對AI半導體上游供應鏈的研究範圍中，高度看好的世芯-KY、創意均貴為論壇座上賓，投資評等都是「優於大盤」。此外，恰逢世芯-KY與信驊的股王爭霸戰打得不可開交，座談會的人氣熱烈程度引起關注。

法人剖析，摩根士丹利證券此次的台灣AI論壇呈現出三大意涵：一、有外資單獨以AI為主題舉辦論壇，證明AI並非炒作，而是與電動車等題材一樣，扎實成為未來科技藍圖不可缺的一環。二、市場過往在9月時關注的都是蘋果新iPhone發表會，現在AI聲浪明顯高出一截，科技主流轉移近在眼前。

■有機會拉抬AI股聲勢

三、值得留意的是，AI概念股最近先是漲多回檔，獲利了結賣壓本就不小，接著輝達（NVIDIA）提交監管文件顯示，美國將搭載輝達A100、H100等AI晶片的產品出口限制擴大到部分中東國家，儘管法人認為現階段實質影響有限，仍難阻止供應鏈1日猛烈下挫。此事件的發展後續，必然是大摩AI論壇中的交流重點，市場引頸企盼AI股重燃上攻動能。