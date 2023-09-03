鄭士懷｜關注AI需求擴往用戶端趨勢

市場分析：NVIDIA財報及財測遠超乎市場預期，台股AI相關供應鏈有些利多出盡的表現，美國高階繪圖晶片中東限令傳聞，更造成指標股的重挫，在AI主流族群陷入整理之際，盤面資金轉向低位階之PMIC、手機、記憶體、被動元件、以及金融、塑化、汽車等類股。上周大盤指數上漲0.99％，成交量再度萎縮，在AI主流股陷入整理，台股不脫盤整局面。

近期公布之經濟數據顯示美國消費數據優於預期使得市場不再擔心美國景氣出現硬著陸，而物價水準偏離FED目標區，且核心物價仍處高位，聯準會主席鮑爾對經濟成長優於預期以及通膨居高不下的擔憂，使得市場預期今年11月將再升息一碼。美國公債殖利率並未再創高，但全球央行年會鮑爾談話延續7月FOMC會議紀錄偏鷹態度，加上近期美國20年期公債和30年期TIPS招標結果不如預期，預期美國公債殖利率仍將維持區間高位，也將壓抑整體市場的評價空間。

外媒報導，NVIDIA上周提交的一份監管文件中表示，美國將A100、H100等先進人工智慧（AI）晶片出口限制擴大到中國以外的其他地區，包括中東一些國家。在消息公布後，美國商務部出面否認，NVIDIA也評估對其本身影響不大。中東訂單目前屬於只聞樓梯響的階段，市場在評價相關供應鏈之財務模型並未計入此項目，只以股價正向效應觀之，相關供應鏈之股價負面衝擊，可望在短期內止穩。

需留意不受CoWoS產能限制，且適用於較小模型訓練/推論，可搭載於標準伺服器、機櫃的L40S GPU將加速hyperscaler及企業用戶佈建，其未來供應鏈之演變對評價之影響將更為顯著。

手機晶片廠商將於第4季推旗艦手機處理器，導入Meta Llama2大型語言模型（LLM），並結合自有APU（AI處理單元）及AI開發平台；此外Windows 11導入Copilot，藉由AI技術可望顯著提高工作效率，AI對電子產業的加值若能從供給端再擴散到手機、PC等用戶端，促引換機潮的發生，將對目前相對低迷之相關產業鏈帶來新的商機。

投資策略：NVIDIA 31～32倍本益比定錨AI個股的評價發展上限，且供應鏈可能面臨新一波的洗牌效應。值此評價調整期間，建議放緩投資節奏，留意AI產業價值擴延用戶端的新趨勢發展。投資觀察重點包括AI帶動的高階HPC晶片代工、高階電源、載板、散熱及半導體後段測試供應鏈商機，政策面加持之重電產業，車市復甦受惠之汽車類股以及汽車零組件、記憶體、原物料以及美國寬頻基建受惠之網通類股。