航太、綠能雙助攻 法人喊買這檔工具機股

晉身航太引擎工具機龍頭 法人喊買這檔工具機股

國內工具機業受經濟景氣不佳影響接單放緩，不過，百德（4563）受惠航太產業景氣復甦，來自歐洲航太零件業採購設備訂單回升；法人表示，百德趁著疫情期間深化航太產品、布局更多產業，營運表現將逐漸回復到過往水準，給予目標價69元的「買進」建議。

百德今年上半年本期淨利0.68億元，EPS由去年同期1.15元增至1.23元，公司目前接單以歐洲為主，主要來自英國勞斯萊斯等航太相關零件廠訂單，訂單能見度看到明年第一季。也瞄準風力發電等綠能產業，著手開發風力發電設備新機型，預計年底前完工，明年送驗，交客戶進行測試。

群益投顧表示，自疫情前併購Winbro以後，百德一躍成為航太引擎工具機的領頭羊，雖然先前遭遇疫情，營運受阻，但也趁著疫情期間深化產品（航太品牌）、布局更多產業（半導體、氫能源等）、優化費用等，改善營運體質，並隨著疫後需求開始復甦，稼動率逐步拉升，有利營收、毛利率表現。

今年第三季受惠波音與空中巴士近期在手訂單合計來到13,547架水準，訂單能見度長達11.5年，兩者數據皆創疫情前新高水準，有利百德在高毛利率的航太工具機訂單持續成長。

展望明年，群益投顧表示，百德除了持續受惠航太等產業復甦，例如今年獲得的GE機台升級訂單、以及部分台廠受景氣影響遞延到2024年的訂單之外，在營運策略上，百德將開始深化東歐航太產品的布局，預計初期打入幾個東歐機械重鎮（波蘭、克羅埃西亞等），經營航太品牌直銷、建立品牌通路、優化產品毛利率。

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