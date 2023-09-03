8月自營商賣超創單月最高 9月2題材吸睛

8月台股大跌510.92點，跌幅-2.98%，PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，目前台股來到10年均值區間上緣，已非便宜的市場，預料需要景氣明顯好轉才有帶動大盤持續上攻的動能，而眼見景氣已落底，下修空間有限，且未來將逐步回升，指數底部亦將同步持續墊高，加上9月蘋果新機即將發表，可望成為激勵蘋概股表現的題材。

上週三大法人終止連四賣的窘境，投信連續第五週回補台股132.75億元，自營商賣超幅度則縮小至59.23億元，外資同期賣超為58.09億元，三大法人合計由賣轉買15.43億元。不過統計8月三大法人動向，外資賣超金額達1,240.02億元，為今年來單月最高，自營商賣超金額亦高達915.02億元，改寫歷史單月新高，僅有投信站在買方加碼562.47億元，三大法人合計單月減碼台股1,592.57億元。

日盛上選基金研究團隊表示，進入9月，在題材性方面，蘋果將發表iPhone15系列、國際航太暨國防工業展，為產業兩大焦點；此外，美AI指標廠財報及財測遠優於預期，營收占比高的台廠供應鏈，8～9月起拉貨動能有望更上一層樓，網通產業庫存4Q23有望恢復正常，全球IP矽智財龍頭將於9月在NASDAQ掛牌，相關台廠亦有機會引發關注。

安聯投信台股團隊表示，預計在盤面缺乏主流，AI主題暫時歇息，整體上仍呈現類股輪動格局，資訊空窗期所帶來的觀望氣氛，料大盤仍將維持區間整理。在獲利成長率預估上，安聯投信台股團隊表示，和去年逐季下滑相比，今年企業獲利為逐季回升，第四季有望轉為正成長；AI主題受到短線籌碼面的影響，以及短期數字無法跟上股價漲幅，故短線震盪，若有顯著拉回將提供買點，建議可高度聚焦在實質受惠、能見度與成長性高的AI類股。

至於總經面，安聯投信台股團隊表示，雖有雜音，但在通膨持續放緩、升息步調放緩等方向不變下，今年基本面仍是帶動盤勢的主旋律。

（時報資訊 任珮云）

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