Lululemon財測佳 助攻成衣雙雄最新目標價

這家大廠財測報佳音 法人看成衣雙雄最新目標價

Lululemon第二季財報優於市場預期並調升今年財測，法人表示，Lululemon為儒鴻（1476）的主要客戶之一，其正向的銷售表現展望有利於儒鴻的出貨，維持儒鴻的投資建議為「買進」，目標價585元。此外，聚陽（1477）預期未來半年營收成長動能無虞，建議「區間操作」，目標價370元。

運動機能服飾品牌Lululemon公佈第二季財報，EPS為2.68美元，優於市場預期的2.54美元，營收成長18％至22億美元，優於預期的21.7億美元。

從財測來看，Lululemon第三季營收為21.65億美元至21.9億美元間，年成長17％~18％，並調升了今年的營收預估為95.1億美元至95.7億美元，年成長17％至18％，高於市場先前預期的94.4億美元至95.1億美元水準。

群益投顧表示，Lululemon的財報及下半年的財測水準皆為正向，顯示消費市場對運動機能服飾的消費力仍強勁，有助於通路的庫存去化維持進度，對台灣供應鏈為正面消息。

群益投顧指出，Lululemon為儒鴻的主要客戶之一，其正向的銷售表現展望有利於儒鴻的出貨，且儒鴻持續提升產品附加價值，可以與同業做到差異化維持自身競爭力，持續開發新的客戶分散對單一客戶的依賴，也有助於公司ASP的維持，故維持儒鴻的投資建議為「買進」，目標價585元。

另外，群益投顧表示，考量聚陽能滿足客戶彈性快速的下單需求，在大者恆大的成衣代工產業中取得競爭優勢，成為長期成長動能，且預期幾個主要客戶的強勁訂單需求可維持到明年上半年，帶動聚陽未來半年的營收成長動能無虞。

考量目前接單動能強勁，未來有維持成長的機會存在，聚陽不排除加速擴增產能的可能性。目前將著重在印尼，印尼廠規劃的新產能預計有六成可以在今年底投產，剩餘的四成會在明年完工，可提升公司總產能約7~8％；孟加拉的新產能預計明年下半年投產，明年的產能提升反映公司對未來需求的期待，因此對聚陽的投資建議為「區間操作」，目標價370元。

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