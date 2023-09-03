台股短線區間整理 靜待蘋果、航太展話題

美國8月失業率上升，市場預期聯準會可望很快停止升息，法人認為，台股AI人工智慧主題暫歇，預料短線將呈區間整理格局，靜待9月蘋果（Apple）發布iPhone 15，及國際航太暨國防工業展登場，為產業帶來話題。

美國8月失業率由7月的3.5%回升至3.8%，這可能使人更看好美國聯邦準備理事會（Fed）本月會議不會升息。美股指數漲跌互見，台股9月1日小漲10.43點，收在16644.94點，週線連二紅。

統計8月三大法人動向，外資賣超金額1240.02億元，為今年來單月最高，自營商賣超金額915.02億元，改寫歷史來單月新高，僅有投信站在買方加碼562.47億元，三大法人合計8月單月減碼台股1592.57億元。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕分析，在外資單月賣超台股超過千億元的影響下，8月台股加權報酬指數下跌2.98%，不過受惠AI相關題材與挹注營收獲利，帶動電子零組件、電子通路及通信網路等族群優於大盤表現。

展望9月，孫傳恕指出，考量全球景氣仍在谷底調整階段，且美國降息預期延至明年第2季，加上籌碼面暫不利指數大幅衝高，須等待台股基本緩步回溫。

安聯投信台股團隊則認為，台股預計在盤面缺乏主流、AI主題暫時歇息，加上資訊空窗期所帶來的觀望氣氛，預料指數仍將維持區間整理。

日盛上選基金研究團隊表示，隨著時序進入9月，蘋果將發表iPhone 15系列、國際航太暨國防工業展為市場兩大焦點；此外，網通產業庫存今年第4季有望恢復正常，矽智財（IP）龍頭安謀（Arm）將於9月在那斯達克掛牌，相關台廠也有機會引發關注。