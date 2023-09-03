緯創納0050最後逃生門?老手曝1致命理由

緯創納入0050最後逃生門？PTT老手曝1致命理由 恐爆83億大災難

今年AI股火熱，包括緯創、光寶科、緯穎和智邦4檔概念股都被納入台灣50指數（0050）成分股。PTT股板老手提醒，如果緯創股價維持在高檔，殖利率只有2、3％，早晚會被台灣高股息指數（0056）踢出去，因此，9月18至22日，0050成分股換血買盤調整，緯創股價拉高是散戶最後逃生門，之後若輪到0056剔除緯創，83億賣壓恐是大災難開始。

緯創周五（9/1）下跌6.84％，收在109元，未來將面臨前低105.5元及百元整數關卡保衛戰。緯創近5年現金股利殖利率約在5％~8％之間，由於今年股價飆漲4倍，截至9月1日殖利率已滑落至2.38％。

目前緯創股東人數為29萬人，創下2020年以來新高水準，但1000張以上大戶持股比例自6月30日73.14％高峰降至9月1日的64.41％，外資也同樣站在賣方，持股比例自5月26日43.47％大幅減到33.05％。換言之，聰明大咖賺完高割離席，散戶則是一路挺進。

緯創被納入0050成分股，不少投資人認為是大利多，但魔鬼藏在細節裡。

投資老手在PTT股板發文表示，元大臺灣卓越50（0050）、富邦台灣釆吉50（006208）追蹤的標的是「台灣50指數」，一旦成分股調整，投信對於緯創、光寶科、緯穎和智邦的資金買盤最多約45億。

再來看緯創的殖利率，他指出，假使今年每股盈餘（EPS）4元，以過去配息率72.78％估算，殖利率約落在2.67％，據台灣高股息指數的「殖利率加權」編撰方式，早晚會被踢出去。

原po表示，目前緯創是0056第二大成分股，持股張數76,083張，占權重3.8％，金額約83億元。一旦緯創股價維持高檔，可能在9月被剔除0056成分股，0056倒貨緯創，83億賣壓誰來接刀，即使0050、006208出手，45億的買盤中還包括分配給智邦、光寶科、緯穎，屆時緯創的龐大賣壓如何宣洩是一大問題。

「基金經理人都知道自己2023年的績效，成也緯創，敗也可能緯創。所以經理人只能透過減持緯創，打壓股價，讓殖利率回升，才不至於被0056剔除，而被賣到天崩地裂。但如此操作有點陰謀論。」

基於前述理由，老手提醒，9月18至22日，0050成分股換血買盤調整，市場買盤上來是散戶最後逃生門，「記住拉高是給你賣」，之後若輪到0056剔除緯創，恐是大災難開始。

※免責聲明：本文所提及之股票，非任何投資建議與參考，請自行判斷審慎評估風險。

（中時新聞網 吳美觀）

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