美利達明年展望1好1壞 法人目標價這數字

自行車大廠美利達（9914）因上半年獲利大幅縮水，股價200元大關失守，法人認為，美利達轉投資的SBC明年獲利可望回升，但中國解封後的購車潮將消失回歸正常使整體營收持平，因此對美利達的投資建議為「區間操作」，目標價205元。

美利達今年第二季稅後純益6.72億元，年減29.51％，單季EPS2.24元；累計上半年稅後純益12.36億元，年減42.7％，EPS4.14元。

群益投顧表示，美利達去年認列轉投資Specialized Bicycle Components（SBC）的獲利約新台幣6.41億元，年減85.22％，造成SBC獲利下滑的主因，來自市場銷售狀況不佳且美元升息，使SBC產生大量匯損等因素；為了打消疫情期間拉貨過多造成的庫存，今年上半年SBC採取降價打折促銷的策略來加快產品銷售，但也同時造成獲利大幅下滑，今年上半年美利達認列SBC的獲利僅新台幣4500萬元，年減96.3％。

群益投顧預期，SBC的打折促銷會一直持續到今年底，因此今年下半年SBC的獲利仍將偏低，2024年隨庫存調整結束後，獲利才會回升但，可能仍低於2019年的水準。

群益投顧指出，美利達台灣廠今年第二季的出貨台數較去年同期減少約三成，目前美利達的銷售呈現歐美較弱中國偏強的狀態，主要因為歐美市場都仍在進行庫存去化，客戶拉貨力道偏弱。

而中國市場在疫情封控期間累積的購車需求快速釋出，帶動中國自行車銷售量大增，尤其是高階傳統自行車的銷售增加，推升中國市場的出貨單價上揚，預估台灣廠今年下半年的每季出貨量與第二季相當。

中國市場今年第三季銷售則可維持熱度，不過進入第四季後，隨天氣轉冷經銷通路的銷售將轉淡，使得今年第四季美利達的營運呈現營收及毛利同步下降的情況。

展望明年，群益投顧認為，中國解封後的購車潮將消失回歸正常，使整體營收持平，且2023年擁有的未實現銷貨利益回沖的利多在2024年將消失，毛利率反而將下降。

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